В Абхазии выявлено 85 случаев COVID-19, один человек скончался

В администрации правительства Грузии сегодня, 26 января, состоялась встреча с бизнесменами, на которой присутствовали представители сферы здравоохранения.

Первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что те представители бизнеса, которых еще не коснулось смягчение ограничений, находятся в очень тяжелом положении. По ее словам, несмотря на это, как государство, так и бизнес несут ответственность за успешное управление эпидемиологическим фоном в стране.

По словам Майи Цкитишвили, все решения будут приниматься только с учетом эпидемиологической ситуации. «Сегодня как со стороны бизнеса, так и в публичном пространстве звучали вопросы о том или ином решении. Бизнес хотел получить больше информации. Поэтому сегодня прошла встреча с участием Екатерины Тикарадзе и Амирана Гамкрелидзе, и у нас была возможность объяснить бизнесу, включая ответы на вопросы, если где-то они не видят логики того или иного решения.

Конечно, мы говорили о том, как мы можем работать вместе, чтобы сделать постепенное снятие ограничений хорошо управляемым процессом со стороны бизнеса, и со стороны государства, и таким образом, чтобы это не привело к высокому уровню инфицирования в ближайшем будущем и не заставило нас опять вводить определенные ограничения», - заявила Майя Цкитишвили.

По словам вице-премьера, правительство разъяснило, что из-за возможной угрозы зимние курорты и ресторанный бизнес не будут работать с 1 февраля. «Мы руководствуемся показателями, параметрами, определяющими эпидемиологический фон, и этот 4-процентный положительный порог также является международно признанным показателем относительно безопасной ситуации. Соответственно, мы сказали бизнесу - как только у нас будет возможность, как в Аджарии, когда показатель положительности находится в пределах 4 процентов или меньше, значит, в том или ином регионе и в стране в целом мы сможем начать следующий этап ослабления», — заявила Майя Цкитишвили.

После встречи в администрации правительства, основатель «Ассоциации рестораторов» Шота Бурджанадзе заявил, что его пессимистические ожидания оправдались. По словам Бурджанадзе, отношения между бизнес-сектором, эпидемиологами и государством совершенно непонятны. Он добавил, что шаги, предпринятые властью, не имеют логического объяснения, а значит, были приняты неверные решения.

«К сожалению, представители правительства сегодня выступали адвокатами эпидемиологов. Это непонятная реальность, и, к сожалению, на мой взгляд, эта реальность приведет к плачевной ситуации в стране», - заявил Шота Бурджанадзе.