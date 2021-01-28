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Грузинская телекомпания «Имеди» сменит владельца
Медиахолдинг, в состав которого входят телекомпании «Имеди», GDS TV, а также «Радио Имеди», сменит владельца. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
Речь идет о 100-процентной доле ООО Georgia Media Production Group. Её владельцем сейчас является вдова бизнесмена Бадри Патаркацишвили – Инна Гудавадзе.
Новым владельцем же станет компания Media Finance Group. Она принадлежит гражданам США: Игорю Алексееву, Ираклию Рухадзе и Бенжамену Альберту Марлсону.
Комиссия обсудила вопрос на сегодняшнем заседании и дала свое согласие на смену владельца.
Другие новости дня
Московский областной суд оставил под арестом Навального
Московский областной суд оставил российского оппозиционного политика Алексея Навального под стражей.
В суде рассматривалась апелляция по жалобе адвокатов на решение Химкинского городского суда от 18 января арестовать Навального на 30 суток. Политик принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина".
Адвокаты Навального заявили, что его незаконно объявили в розыск. Из представленных материалов следует, что ФСИН получил от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике. Химкинский суд, по словам защитников, нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса.
Навальный после оглашения решения на вопрос судьи заявил, что ему было все понятно до начала заседания суда.
Химкинский городской суд вынес решение об аресте Навального на следующий день после прилета политика из Германии и задержания в аэропорту. Дело рассматривалось в отделении полиции. Навальный назвал это беззаконием "наивысшей степени".
По версии ФСИН, политик нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН также требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Это ходатайство ФСИН суд должен рассмотреть второго февраля.
В более чем ста городах России 23 января прошли акции с требованием освободить Навального. В них приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах политика заявляют о 250 тысячах участников. Силовики задержали по всей России четыре тысячи человек. На 31 января в поддержку Алексея Навального запланированы новые акции.
Бибилов: «осетиноязычные граждане» Грузии нагнетают обстановку в соцсетях
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обвиняет Тбилиси в попытках дестабилизации обстановки в Цхинвали. Об этом он заявил на заседании коллегии Службы внешней разведки.
«Мы прекрасно видим активность пользователей соцсетей, которые представляясь осетинскими патриотами, стравливают наших граждан с разными политическими взглядами. В Грузии до сих пор функционирует организация, которая была создана еще до 2008 года во главе с Дмитрием Санакоевым, там есть осетиноязычные граждане, которые и участвуют в нагнетании обстановки в социальных сетях», – отметил он.
- Временная администрация Южной Осетии (руководитель – Дмитрий Санакоев) была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.
Бибилов говорит, что все угрозы, исходящие из Тбилиси, необходимо минимизировать. Грузия, по его словам, не оставляет своих реваншистских планов.
«Это выражается не только в том, что она не подписывает Меморандум о неприменении силы, не признает геноцид осетин, не признает государственность Южной Осетии, не признает факт нападения на Южную Осетию, но и в том, что не прекращаются провокации на границе Республики Южная Осетия, наглядный пример – ситуация в селе Уиста, где Грузия явно демонстрирует агрессивный план по отношению к Южной Осетии. Здесь, без сомнения, сдерживающим фактором для Грузии является повышенное внимание к безопасности на границе силовых структур Южной Осетии, присутствие на территории Южной Осетии 4-й российской военной базы и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации», – сказал он.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- Сегодня Анатолий Бибилов направил письмо спикеру парламента Алану Тадтаеву, в котором потребовал назначить заседание на 29 января. Он говорит, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок» и принять участие в заседании.
Президент и премьер-министр Грузии встретились с главой МИД Ирана
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария приняли находящегося в Тбилиси главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В администрации правительства заявили, что Гахария и Зариф обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями.
В заявлении говорится об укреплении торгово-экономических связей, потенциале транзитных и транспортных коммуникаций, а также необходимости «своевременного урегулирования существующих трудностей».
Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране. Кроме того, по информации пресс-службы правительства Грузии, глава МИД Ирана выразил «твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии».
В пресс-службе президента Грузии сообщили, что Зурабишвили затронула на встрече вопрос оккупации и тяжелой ситуации, сложившейся на оккупированных территорий. «Президент подчеркнула важность стабильности в регионе и в Грузии», – говорится в сообщении.
Сам Зариф написал в социальной сети Twitter, что встретился с президентом, премьером, а также поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Иранский дипломат говорит, что обсудил в Тбилиси транзитный коридор, связывающий Черное море с Персидским заливом.
Сегодня же Мохаммад Джавад Зариф возложил венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
- Глава МИД Ирана посещает Грузию после Азербайджана, России и Армении. В рамках регионального турне он отправится и в Анкару. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Ивери Мелашвили и Наталью Ильичёву освободили под залог
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичёвой. Они вышли на свободу под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ивери Мелашвили от занимаемой в МИД Грузии должности – до завершения судебного разбирательства. Мелашвили и Ильичёвой также запретили покидать пределы Грузии.
Ранее в прокуратуре заявили, что не считают целесообразным «применение самой строгой меры пресечения» и обратились в суд с ходатайством об освобождении Мелашвили и Ильичёвой под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов).
Отметим, что заседание тбилисского городского суда сегодня проходило на фоне акции протеста. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
Грузия не поддержала продление полномочий российской делегации в ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации. За такое решение проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.
Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.
Грузия выступила против продления полномочий делегации РФ. Руководитель грузинской парламентской делегации Каха Кучава заявил, что Россия нарушает международное право и фундаментальные права человека – основные принципы Совета Европы.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что нападки со стороны представителей Украины и Грузии объяснимы, так как власти этих стран «в своем время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют».
«Европейская правда» пишет, что резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации приняли в наиболее благосклонной к Москве редакции. Однако документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.
- 25 января Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ.
- В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель «Европейских социалистов» – Фридон Инджия.
- В 2015 году ПАСЕ лишила Россию права участия в работе ассамблеи из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. 25 июня 2019 года ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. В ответ российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.
Вышел трейлер фильма «Курьер» с Мерабом Нинидзе и Бенедиктом Камбербэтчем
В сети появился трейлер исторической драмы британского режиссера Доминика Кука «Курьер», в котором партнером всемирно известного актера Бенедикта Камбербэтча стал грузинский актер Мераб Нинидзе.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю британского бизнесмена, который помог Центральному разведывательному управлению США внедриться в советскую ядерную программу во время холодной войны.
Как пишет «Новости-Грузия», фильм выйдет в международный прокат с 19 марта, в том числе в США и Великобритании.
Мераб Нинидзе – один из самых востребованных в последнее время грузинских киноактеров. В 2020 году он снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале «Фрейд» киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала «Родина» (Homeland), где также исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC «МакМафия» в роли босса русской мафии. Нинидзе можно увидеть в американском телесериале «Берлинская резидентура».
Также известными работами Мераба Нинидзе являются роли в фильмах «Покаяние», «Бумажный солдат», «Лунный папа», «Нигде в Африке».
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии провели 168 исследований на коронавирусную инфекцию, 11 из них показали положительный результат, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, число заболевших за время пандемии достигло 2766 человека, было проведено 15 427 тестов.
Под наблюдением медиков остаются 784 человека. В «ковидных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 54 пациента с COVID-19.
Бибилов вновь созывает внеочередную сессию парламента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил письмо спикеру парламента Алану Тадтаеву, в котором потребовал назначить заседание на 29 января. На этот раз Бибилов предлагает депутатам обсудить девять вопросов:
- общественно-политическая ситуация в Республике Южная Осетия;
- проект Конституционного закона Республики Южная Осетия «О внесении изменений и дополнений в статьи 61 и 87 Конституции (Основной Закон) Республики Южная Осетия»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О бюджете фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Южная Осетия «О введении в действие части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия», непринятие которого обусловлено вступлением в силу Главы 25 и части 6 статьи 469 «Утратил силу» Налогового кодекса Республики Южная Осетия, что повлечет значительное повышение некоторых видов госпошлин при сегодняшнем росте цен на жизненно важные продукты и сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию;
- план социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2021 год;
- прогноз социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2021 год;
- назначение членов Совета директоров Национального банка Республики Южная Осетия.
Бибилов говорит, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок» и принять участие в заседании.
- Накануне инициированное Бибиловым заседание югоосетинского парламента не состоялось. Депутаты двух парламентских партий – «Народной» и «Ныхаса», а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания Бибилова идти на компромисс и обсуждать их требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева.
- 14 января часть депутатов направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором говорится, что «с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного правительства».
Задержанных по «делу картографов» могут отпустить под залог
Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством об освобождении под залог фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Об этом представитель ведомства Михеил Садрадзе заявил на специальном брифинге.
«На данном этапе мы не считаем целесообразным применение самой строгой меры пресечения», – заявил прокурор.
Садрадзе добавил, что обвиняемые будут ожидать решения суда на свободе, а следствие будет продолжено. Ранее в прокуратуре заявляли, что в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.
Отметим, что заседание тбилисского городского суда начинается в эти минуты на фоне акции протеста.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
У семьи Кадырова нашли незадекларированные квартиры
Сестры, племянник и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова владеют квартирами в жилом комплексе премиум-класса "Соколиное гнездо" на Ленинградском проспекте в Москве, пишет издание "Важные истории" со ссылкой на данные Росреестра. Близкие родственники Кадырова, занимающие посты в республике, не указывали их в декларации. Это может быть поводом для увольнения, отмечает издание.
Издание обнаружило, что старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой в "Соколином гнезде" площадью 131,7 квадратного метра. Ее муж Рамзана Черхигов, занимающий пост министра транспорта и связи Чечни, не указывал ее в декларации. С 2011 года квартирой в ЖК владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться им дочерью.
Другая сестра главы Чечни, Зулай Кадырова, в 2005 году купила пентхаус площадью 167,7 квадратного метра в этом же ЖК. Издание оценивает стоимость квартиры примерно в 60 миллионов рублей. Кадырова как заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни ежегодно публикует сведения о доходах и имуществе, но квартиру в декларациях не упоминает. Тем не менее, ее муж — первый заместитель председателя Парламента Чечни Салман Закриев — с 2018 года начал записывать пентхаус жены в декларацию.
В 2009 году квартира площадью 122,6 квадратного метра в "Соколином гнезде" появилась у их сына Якуба (Ибрагима) Закриева — племянника Рамзана Кадырова. Тогда он окончил Московское суворовское военное училище. С 2005 года квартирой площадью 124,4 квадратного метра в ЖК владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов. Он возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения "Единой России". В своих декларация он не упоминает квартиру в Москве.
Руководитель проекта "Декларатор" антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Жвирблис пояснил изданию, что чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают закон "О противодействии коррупции" и еще несколько нормативных актов. За это, по его словам, их могут уволить в связи с утратой доверия, что снизит их шансы на дальнейшее трудоустройство.
- Ранее "Открытые медиа" обнаружили квартиру в районе Очаково-Матвеевское, которую Ахмат Кадыров получил в 2002 году от Управления делами президента России. Несмотря на то, что Рамзан Кадыров оставался ее владельцем в 2010 году, он ни разу не упоминал ее в декларациях. С 2010 года квартира полностью принадлежит Аймани Кадыровой — матери Рамзана и вдове Ахмата Кадырова.
Цхинвальский суд вынесет приговор Зазе Гахеладзе 5 февраля
В Цхинвали, в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня прошло очередное заседание по делу гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
Как сообщили корреспонденту «Эха Кавказа» в пресс-службе суда, приговор Гахеладзе будет вынесен 5 февраля.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
На акциях протеста в Ливане пострадали более 200 человек
Более 200 человек пострадали во вовремя акции против коронавирусных ограничений в ливанском городе Триполи.
Власти использовали для разгона демонстрантов армию. По информации ливанского МВД, участники протестов бросали в полицейских и солдат боевую гранату и забросали мэрию "коктейлями Молотова". Против манифестантов применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Протесты в Триполи, одном из беднейших городов Ливана, продолжаются с начала недели. Демонстранты требуют улучшить условия жизни, отменить комендантский час и другие жёсткие ограничения, введённые из-за пандемии COVID-9. Изоляция, по их словам, лишила их возможности пережить экономический кризис. В стране почти полностью парализована банковская система, падает покупательская способность жителей и обостряется криминогенная обстановка.
Акции протеста проходят и в других городах Ливана.
Ливанские власти ввели режим чрезвычайной ситуации после новой вспышки COVID-19 в середине декабря прошлого года. Были закрыты все частные и государственные предприятия. Ситуация обостряется в связи с проживанием в стране почти двух миллионов беженцев из Сирии и Палестинской автономии при численности населения около семи миллионов.
С начала пандемии коронавируса в стране выявлено почти 290 тысяч заражений. Умерли более двух с половиной тысяч пациентов.
В Абхазии повторно выберут туристический логотип
В министерстве туризма самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом. По информации пресс-службы, темой обсуждения был туристический логотип Абхазии.
«Эхо Кавказа» уже писало, что на минувшей неделе были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда. Победил логотип дизайнера из Санкт Петербурга – с графическим изображением морских волн и мандарина, со слоганом «enjoy Abkhazia».
По информации агентства «Абхазия-информ», представители профессионального дизайнерского сообщества на встрече раскритиковали выбранный логотип. Было принято решение пересмотреть итоги конкурса.
«Исходя из замечаний, поступивших в адрес работы финалиста, было решено выбрать ещё четыре логотипа из представленных ранее 54 работ. Окончательные итоги конкурса будут подведены в середине февраля», – говорится в сообщении.
Грузия на 45-м месте в мире по восприятию коррупции, Россия на 129-м
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2020 год.
Грузия заняла в рейтинге 45-е месте в мире, поделив его с Польшей и Сент-Люсией. Как и в прошлом исследовании, Грузия набрала 56 баллов, но опустилась на одну позицию: в индексе за 2019 год страна была на 44-м месте. А в рейтинге за 2018-й у Грузии было 58 баллов и 41-е место.
Россия поднялась на восемь позиций в индексе, поделив 129-е место с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.
Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Армения на 60-м месте, Беларусь – на 63-м, Казахстан – на 94-м, Молдова – на 115-м, Украина – на 117-м, Кыргызстан – на 124-м, Узбекистан – на 146-м, Таджикистан – на 149-м, Туркменистан – на 165-м.
Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов). А самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали.
- Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. В индекс за 2020 год 180 стран и территорий были оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.
В Грузии вновь создается министерство культуры, спорта и молодежи
Министерство культуры, спорта и молодежи будет отделено от министерства образования, – сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства. Он отметил, что постановление об изменении структуры правительства уже готово.
«Что касается внесения некоторых изменений в структуру правительства. Подготовлено постановление об отделении министерства культуры и спорта от министерства образования, и к этому (новому ведомству) будет добавлено министерство молодежи. Это чрезвычайно важный шаг как для представителей сферы культуры, так и спорта. Наше культурное наследие, а также современное искусство — это самая драгоценная часть повседневной жизни, о которой мы должны заботиться. Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта и молодежи», – сказал Гахария.
Как пишет «Новости-Грузия», в декабре Гахария уже сообщал о решении разделить ведомства образования и культуры и планах завершить этот процесс к февралю. Вопрос о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они призывали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.
Как отмечалось в обращении, объединение министерства культуры с другими ведомствами существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в эту сферу, «нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы».
Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.
Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится 30 января
Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится 30 января в Москве. Об этом Радио Азатутюн сообщили в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств – президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Ранее в статье РБК говорилось, что вице-премьеры обсудят сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.
Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения – раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии в 1992-1993 годах прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.
На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.
- Ранее Ильхам Алиев заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
- Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
- Глава МИД Ирана выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
Коронавирус в Грузии: 723 новых случая, 19 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3127 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
За сутки в стране выявили 723 новых случая коронавируса (днём ранее – 742). Было проведено 17 850 тестов, из них PCR-тестов – 7132, экспресс‐тестов на антиген – 10 718.
За сутки выздоровели 932 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 256 287, выздоровевших – 246 459.
В режиме карантина остаются 538 человек, в ковид-гостиницах – 346, в стационарах – 2770.
Власти Грузии заявляют, что возобновление работы муниципального транспорта и открытие разных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Джемал Гогия связывает свое увольнение с интервью «Эху Кавказа»
Руководителя аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Джемала Гогия решили уволить после интервью «Эху Кавказа». Об этом он говорит в комментарии, опубликованном агентством «Апсныпресс».
Гогия 15 января ответил на вопросы Елены Заводской. Материал был опубликован под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». Гогия прокомментировал слова российского посла, который выразил беспокойство по поводу преступлений, совершаемых «в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей», и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система.
Гогия говорит, что после интервью председатель суда Манана Делба потребовала от него добровольно покинуть занимаемую должность. «В случае отказа я был предупреждён о том, что будут найдены другие основания для моего увольнения», – рассказывает он.
Уже 26 января Гогия было вручено уведомление о том, что занимаемая им штатная единица сокращена. Приказ был подписан с мотивировкой «…в связи с проведением мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда».
«История с моим увольнением из-за интервью, данного журналисту Е. Заводской, наводит на мысль о том, что руководство Верховного суда РА не до конца понимает важность принципов обеспечения доступа к информации о деятельности судов - принципов открытости, доступности информации, своевременности ее предоставления и др.», – говорит Гогия, который намерен защищать свои трудовые права в судебном порядке.
Отметим, что в мае прошлого года кандидатура Гогия была представлена для избрания на должность судьи Верховного суда. Однако он не набрал нужного количества голосов.
Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны на 48 часов
Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили соратник главы ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В течение двух суток им должны избрать меру пресечения.
В среду в квартире Соболь был проведён обыск, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве.
Во время допроса Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людьми. Это следует из протокола , фрагмент которого опубликовал её адвокат Владимир Воронин.
В списке 37 человек, среди которых соратники Алексея Навального, а также актёры, которые записывали ролики в поддержку политика. Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51-ю статью Конституции.
После допроса на Любовь Соболь надели наручники и увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и её выламывали.
В тот же день на 48 часов была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Геннадий Федоров.
Олега Навального и Марию Алёхину также доставили в изолятор временного содержания.
В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как миниум пятнадцать обысков у близких и сторонников Алексея Навального, находящегося в следственном изоляторе "Матросская тишина".
В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.
- 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать, в большинстве случаев сославшись на санитарные ограничения, введённый в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве.
- Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
- Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.
Глава МИД Ирана в рамках регионального турне прибыл в Грузию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне прибыл в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси иранского дипломата встретил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.
С Зарифом встретятся президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария, а также представители МИД страны. Отметим, что глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани заражен коронавирусом и лечится дома.
В рамках визита Мохаммад Джавад Зариф также возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
Глава МИД Ирана посещает Грузию после Азербайджана, России и Армении. В рамках регионального турне он отправится и в Анкару. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Европейский регулятор снял запрет на полеты Boeing 737 MAX
Европейское агентство авиационной безопасности сняло действовавший почти два года запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX.
«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», - заявил главный исполнительный директор регулятора Патрик Ки.
В ноябре прошлого года вернуть самолеты серии MAX в эксплуатацию разрешило Федеральное управление гражданской авиации США.
Одновременно «Би-би-си» напоминает о недавнем заявлении одного из высокопоставленных менеджеров завода Boeing в Сиэтле, который предупредил, что процесс повторной сертификации самолета происходит слишком быстро.
Полеты лайнеров модели MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года – сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы. При крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 пассажиров и членов экипажа.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. Корпорация позднее внесла изменения в работу этой системы. Летом прошлого года прошли летные испытания с модернизированным оборудованием.
За сутки в Абхазии от коронавируса скончались 6 человек
За последние сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 543 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале 26 января скончались два пациента.
- Мужчина 1931 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Также у него была выявлена вирусно-бактериальная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
- Мужчина 1949 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29, в сухумском российском военном госпитале - 46 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 1950 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Он поступил у медучреждение в тяжелом состоянии, со значительным повреждением легких. Пациент проходил лечение в течение месяца, получил всю необходимую помощь, но, несмотря на это, скончался 26 января.
В российском военном госпитале скончались 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Мужчина 1950 года рождения, умер 25 января.
- Мужчины 1946 и 1948 годов рождения скончались 26 января.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11355 человек. 167 летальных случаев. Выздоровели 9467 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зурабишвили: Грузия должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе
«Грузия вместе с НАТО и Европой должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью газете «Брюссель Морнинг».
По словам президента Грузии, Кавказ должен быть центром торговли, взаимоотношений и мира, и Европейский Союз и НАТО могут помочь в этом направлении, поддержав критически важную инфраструктуру. По словам Саломе Зурабишвили, участие Грузии в миссиях НАТО взаимовыгодно, поскольку участие Грузии в миссиях международной безопасности значительно повышает профессионализм и готовность сил обороны страны.
Говоря о карабахской войне, президент отметила, что Грузия как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.
«Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности», - заявила Саломе Зурабишвили.
Саакашвили предлагает правительству Грузии взять вакцину от коронавируса у Мальты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил правительству Грузии обратиться за вакциной от коронавируса к Мальте, так как это европейское государство решило раздать излишки получаемого препарата бедным странам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проживающий в Киеве Саакашвили, которого нынешнее правительство Грузии обвиняет в совершении уголовных преступлений, предусматривающих превышение служебных полномочий, также пригрозил обнародовать информацию о растрате средств, выделяемых Грузии международными донорами на борьбу с коронавирусом.
«Предлагаю конкретное предложение правительству Грузии. Евросоюз распространил вакцину среди всех своих стран-членов, и Мальта получила на миллион вакцин больше, чем ей было необходимо. Теперь мальтийское правительство решило распространить эту вакцину в более бедные страны, в категорию которых, к сожалению, а в данном случае, к счастью, входит и Грузия», - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.
«Невозможно, чтобы у вас не было этой информации, как она есть у меня. Я знаю членов правительства Мальты, однако есть и открытые источники, поэтому это абсолютно доступная информация, почему же вы не обращаетесь в правительство Мальты и почему не попросите передать Грузии бесплатно хотя бы часть этой вакцины?! Почему вы не двигаетесь?!
Я хорошо знаю, почему! 10 миллиардов лари практически развеяны по ветру и украдены!
В ближайшее время я, Михаил Саакашвили, собираюсь выложить материалы о том, как вы воруете деньги деньги, выделенные на борьбу с короной - с конкретными именами, фамилиями, переводами, операциями. Как вы делаете деньги на смертях ваших граждан.
Побыстрее обратитесь к Мальте, найдите вакцину и помогите людям! Это не какая-то китайская вакцина десятого качества, это американская и европейская вакцина высокого класса, которую ввез Евросоюз», - пишет Саакашвили.
- Правительство Грузии пока не определилось, какой вакциной будут прививать население страны – на первом этапе в конце февраля в страну ожидается небольшая поставка вакцины «Pfizer», которой будут привиты медицинские работники. По данным на сегодняшний день, вакцинация рядовых граждан страны может начаться в Грузии только осенью. Для получения вакцины правительство Грузии сотрудничает с платформой COVAX при Всемирной организации здравоохранения и дожидается своей очереди наряду с другими странами.
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