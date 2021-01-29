В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари для выплаты залога картографам

В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари (12 500 долларов), чтобы выплатить сумму залога, который суд установил как условие освобождения картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой – фигурантов резонансного дела Давид-Гареджи.

О том, что объявленный сбор средств для выплаты залога закончился за два часа, объявило оппозиционное гражданское движение «Сирцхвилиа» («Стыдно»). Именно активисты организовали сбор средств, в котором могли принять участие все желающие. Как пишет «Новости-Грузия», на счет активно поступали деньги как из Грузии, так и из-за границы – от эмигрантов.

«После того, как мы выставили номер счета, 40 000 лари были полностью собраны за два часа! Спасибо всем, кто борется за свободу!», – сказано в сообщении «Сирцхвилиа».

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичова накануне были освобождены из зала Тбилисского городского суда. Их обязали в течение 30 дней выплатить залог по 20 тысяч лари. При этом суд снизил сумму залога, которую требовала прокуратура с 30 до 20 тысяч, однако удовлетворил ходатайство обвинения, которое потребовало уволить Ивери Мелашвили с занимаемой должности в министерстве иностранных дел. Судья Лела Калоченко объяснила, что работа на должности может быть связана с информацией по делу.

Параллельно с судебным заседанием перед зданием Тбилисского городского суда прошла акция протеста представители разных политических партий и гражданских активистов. Они обвинили власти в «торговле заложниками» и напомнили, что оппозиция считает Мелашвили и Ильичеву политическими заключенными.

После выхода на свободу Мелашвили заявил, что не согласен с тем, что должен выплачивать залог, тем более в условиях, когда он остался без работы. Гражданские активисты сразу же объявили, что намерены начать сбор средств для залога.