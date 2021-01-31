Администрациям школ в Грузии разрешили корректировать продолжительность уроков

Администрации школ во время организации учебного процесса могут по своему усмотрению устанавливать время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен. Об этом заявила заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. Она не исключила, что в случае необходимости занятия в школах будут проходить и по субботам.

С 1 февраля ученики школ в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернутся в школы. Что касается школ в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то возобновление учебного процесса здесь планируется с 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, то Межведомственный координационный совет рассмотрим возможность возобновления занятий в феврале, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Министерство образования работало по всем направлениям и дало разрешение на защиту права учащихся на здоровье и образование. В это было вложено максимум ресурсов. Мы можем сказать родителям, что их дети будут защищены в школах, и что установленные нормы будут соблюдаться», - сказала Дгебуадзе.

Как известно, после возобновления учебного процесса, родители учащихся смогут сами решать – отправлять детей в школу или оставить их на дистанционном обучении. Кроме того, сотрудники школ будут периодически проходить тестирование на наличие коронавируса – его должны пройти не менее 20% как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав.

На входе в школу ученикам будут измерять температуру, и в случае выявления повышенной температуры ребенка изолируют. Дгебуадзе отметила, что в ведомстве ожидают, что все школы вскоре вернутся к обычному режиму работы.