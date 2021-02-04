Сторонники Ираклия Абусеридзе провели протестную акцию у Дома юстиции в Тбилиси

Около сотни человек, выступающих за назначение Ираклия Абусеридзе президентом Союза регби Грузии (СРГ), провели протестную акцию у Дома юстиции в Тбилиси.

Сегодня, 4 февраля, Агентство гражданского реестра начало рассматривать вопрос законности решения об отказе в регистрации Абусеридзе в качестве новоизбранного президента (СРГ). Были заслушаны стороны – позиции Абусеридзе, а также его конкурента, направившего жалобу, Бачо Хурцидзе. Окончательное решение будет принято в течение пяти дней. Абусеридзе уверен, что оно будет справедливым, и Минюст завершит его регистрацию.

«Еще раз подтвердилось, что у стороны Хурцидзе нет аргументов, подкрепленных с юридической точки зрения. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение… Они попросту не имеют права не зарегистрировать меня в качестве избранного президента Союза регби. Мы сделает все, чтобы не допустить этого», - заявил Абусеридзе.

Участниками акции, проходившей параллельно заседанию, стали болельщики, тренеры и игроки различных регбийных клубов Грузии, а также регбисты-ветераны. Они держали плакаты с надписями «Нет справедливости – нет мира», «Не смиримся с несправедливостью». Демонстранты озвучили ряд обвинений в адрес правительства Грузии. Многие считают, что проблемы с регистрацией Абусеридзе в качестве президента начались после прямого вмешательства лиц, приближенным к властям Грузии.

Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии 30 декабря 2020 года. В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10.

Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил. Абусеридзе обжаловал это решение 22 января, сообщает агентство «Новости-Грузия».