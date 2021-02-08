В Западной Грузии ожидается потепление до +22 градусов

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской аннексии полуострова. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии, корреспонденты которого получили доступ к фотоснимкам.

Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозёрное, неподалеку от озера Донузлав на востоке Крыма. В конце 2020 года здесь, фактически посреди степи, появилась российская военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, ещё в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.

"Уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть. Это база хранения на случай войны. К примеру, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", – утверждает он.​

Согласно снимкам из космоса, также видно, что недавно близ Керчи вплотную к трассе "Таврида" появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.

Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн, средний диаметр каждой из которых около пяти метров.​

Украинский космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек в Крыму, связанных с российскими вооружёнными силами.​

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

В Кремле это называют нормой. "Россия суверенное государство и на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодёжи", – заявила в декабре 2020 года представитель МИД России Мария Захарова.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Чёрного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

Страны Запада неоднократно осуждали наращивание российской военной мощи в Крыму.