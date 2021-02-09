В Южной Осетии выявили лишь три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Южной Осетии было проведено 68 исследований на коронавирус, выявлено три новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.

По её словам, число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2 901, с учета медиков за сутки снято 20 человек, еще 834 находятся под наблюдением.

В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за время пандемии провели 16 690 исследований.

Отметим, что завтра, 10 февраля в Цхинвали пройдёт очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.