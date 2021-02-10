НКО выявила «грязную» сделку между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

Немецкая некоммерческая организация (НКО), отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объёме 1 миллиарда евро. Целью сделки якобы было добиться от Вашингтона отказа от санкций против газопровода "Северный поток – 2".



Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.



Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор НКО, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счёт третьих сторон".

Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбуэттеле на германском побережье Северного моря.



В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока – 2" – балтийского трубопровода, предназначенного для удвоения поставок природного газа из России в Германию.



Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.

Трубопровод, укладка которого близка к завершению, должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона угрожающих заявлений об американских санкциях.

США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу.

К настоящему времени осталось проложить по дну Балтийского моря около 150 километров труб – через датские и германские территориальные воды. После этого российский монополист "Газпром" окажется как никогда близко к началу эксплуатации "Северного потока – 2". "Как никогда близко", однако, не означает, что дальнейшие дискуссии о будущем этого проекта будут завершены.

Ранее президент США Джо Байден, давая оценку "Северному потоку – 2", назвал его "плохой сделкой для Европы".