Карабахские власти «сотрудничают с миротворцами для обеспечения безопасного въезда иностранцев»

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сотрудничают с российскими миротворцами для безопасного и беспрепятственного въезда иностранных граждан через находящийся под их контролем Лачинский коридор. Как сообщает «Радио Азатутюн», об этом заявил начальник управления информации и по связям с общественностью министерства иностранных дел Нагорного Карабаха Артак Нерсисян.

В частности, граждане зарубежных стран, в том числе граждане России, должны заранее обратиться в МИД Карабаха для получения разрешения на въезд. Затем информация об обращениях передается и российским миротворческим силам.

«Основная цель – обеспечение безопасности», – сказал Артак Нерсисян.

На вопрос, не означает ли это, что в принятии решения о разрешении на въезд будут играть роль также российские миротворцы, Нерсисян ответил, что решение принимает Министерство иностранных дел, заявки рассматриваются в министерстве.

Ранее СМИ со ссылкой Микаэла Минасяна (бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна) писали о запрете на въезд иностранцев в Карабах. Минасян в своем Telegram-канале утверждал, что группа французских журналистов и общественных деятелей, имея официальную аккредитацию, не смогла въехать в Карабах. По его словам, российские миротворцы не разрешили им продолжить путь, мотивируя это тем, что «они въезжают на территорию Азербайджана, поэтому полученная в Армении аккредитация недействительна и необходимо получить аккредитацию от Азербайджана».

Между тем, МИД Карабаха сообщает, что в последние дни по указанной процедуре в Карабах прибыли представители ряда зарубежных СМИ и международных организаций.