Абхазия вновь частично осталась без электричества из-за отключения ЛЭП

В январе 2021 года в Грузии побывали 1916 визитеров из России, что на 97,8%, или в 45 раз меньше, чем в январе предыдущего года.

По данным Национальной администрации туризма, всего страну посетили 34 909 иностранцев. Из них туристов, то есть тех, которые провели в Грузии более 24 часов, было 29 442 (снижение в 12,4 раза за год).

Больше всего визитеров прибыло из Турции (14 500), Армении (3875) и Азербайджана (3138). Большинство из них – водители грузовых автомобилей.

Грузия с февраля упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Турции. Они могут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. При этом для туристов все еще закрыты сухопутные границы страны.