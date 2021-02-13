Коронавирус в Грузии: суточная выявляемость опустилась ниже 2%

В Грузии за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 27 187 тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,97%, средний за последние 14 дней - 3,2%, а за 7 дней - 2,75%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 265 200.

Более 37% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 201. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 42, в Шида Картли – 40, в Кахетии – 36, в Квемо Картли – 36, в Гурии – 32, в Аджарии – 28. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано три случая заражения. В Мцхета-Мтианети – 10, а Самцхе-Джавахети – 6.

От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 343.

Выздоровели 757 человек, их общее число выросло до 257 441.

В настоящее время в стране 4 390 активных случаев COVID-19. Из них 2 004 пациента (более 45%) проходят лечение в больницах, 2 109 (почти 49%) – на дому, а 277 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 429. К аппаратам ИВЛ подключены 110 человек. В карантинных пространствах размещены 226 граждан. Более 11,7 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.