Деда покончившей с собой 14-летней девочки суд отправил в заключение

Батумский городской суд отправил в предварительное заключение 76-летнего мужчину - деда 14-летней Нини Цецхладзе, покончившей с собой несколько дней назад в Кобулетском районе.

Девятиклассница повесилась 9 февраля – подросток был в тяжелом психологическом состоянии на протяжении почти полугода. По данным следствия, летом с ней вступил в сексуальную связь 23-летний парень, который через несколько месяцев сказал, что не собирается на ней жениться. Негативную роль сыграла и реакция семьи: дед, узнав о связи внучки с мужчиной, избил ее и угрожал убить.

Обвинение 76-летнему мужчине предъявлено по двум эпизодам: «насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи» и «угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи», сообщает пресс-служба прокуратуры. По обеим статьям задержанному грозит лишение свободы до трех лет. Во время допроса он признался в том, что в начале декабря избил девочку и угрожал ей убийством.

Следствие продолжает изучать другие возможные эпизоды угроз и физических оскорблений погибшей школьницы. Предсудебное заседание назначено на 6 апреля.

Ранее по этому делу полицией был задержан 23-летний Н. К. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, по обвинениям в «половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «доведении до самоубийства». Семья задержанного отрицает все обвинения. Они утверждают, что девочку с их сыном связывали только дружеские отношения и настаивают на версии, что она решилась на самоубийство из-за тяжелой ситуации в семье.