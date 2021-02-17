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ДТП с участием 15 машин произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
ДТП с участием 15 автомобилей произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в Центральной Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Инцидент произошел вечером 17 февраля на участке Руиси-Гори (регион Шида Картли). Следовавшая в направлении Тбилиси машина врезалась в эвакуатор. Из-за гололедицы следовавшие позади водители не успели затормозить. Некоторые из них съехали на обочину дороги, другие столкнулись друг с другом.
Согласно распространившейся информации, в ДТП пострадали несколько человек. Все они получили легкие повреждения, госпитализация им не потребовалась.
Виновника аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
Другие новости дня
В Абхазии выявлено 24 случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 166 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 53 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента: мужчина 1939 года рождения умер 17 февраля, мужчина 1935 года рождения умер 16 февраля. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 18, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12618 человек, в эту цифру включены - 449 случаев заболевания, подтвержденных в частных лабораториях. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11865 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Посольство США в Грузии призывает власти и оппозицию к сдержанности
Посольство США в Грузии призвало власти и оппозицию к сдержанности в напряженной ситуации, которая сложилась в Тбилиси после того, как суд сегодня приговорил лидера оппозиции к предварительному тюремному заключению.
«Призываем правительство и оппозицию проявить максимальную сдержанность в связи с сегодняшним решением суда. Насилие служит только тем, кто хочет подорвать стабильность Грузии. Существующая ситуация должна разрешиться мирным путем», сказано в заявлении посольства США.
Дело касается председателя самой большой оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 20 июня 2019 года.
Ранее Мелия отказался выплачивать залог в качестве меры пресечения и назвал расследование по делу фабрикацией и попыткой отстранить его от политических процессов.
После объявления решения суда лидеры всех оппозиционных партий, которые бойкотируют работу парламента, заявили, что будут защищать Нику Мелия и не выдадут его полиции. В настоящее время не менее 500 человек находятся в центральном офисе ЕНД. В СМИ обсуждают возможность того, что полиция попытается взять офис партии штурмом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидера ЕНД Нику Мелия отправят под арест – решение суда
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После сегодняшнего решения суда Нику Мелия должны арестовать.
Политик сейчас находится в офисе ЕНД. Правозащитники и оппозиционеры говорят, что не позволят его задержать. Мелия провел в партийном офисе и прошедшую ночь.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
NASA может сократить свои представительства в России
NASA может сократить свои представительства в России. Об этом источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА Новости. По их словам, это связано со снижением сотрудничества в области работы с Международной космической станцией.
В первую очередь будут отозваны сотрудники из Звездного городка при Центре подготовки космонавтов: это стало следствием отказа США от использования кораблей «Союз» благодаря появлению альтернативы – аппарата Crew Dragon от SpaceX. Представители NASA прекращают постоянное присутствие и в Институте медико-биологических проблем РАН. Вместо этого они будут приезжать туда на встречи. Кроме того, из главного представительства в Москве будет выведен почти весь персонал.
В то же время продолжит работу подразделение Космического центра имени Джонсона при «Роскосмосе», где готовят астронавтов. В прежнем режиме будет функционировать и офис в подмосковном Центре управления полетами: эта группа обеспечивает взаимодействие командных пунктов в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.
17 февраля Reuters сообщило, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA при посольстве США в России. Аналогичную новость сообщали российские СМИ в январе. По их данным, это был ответ Москвы на отказ Вашингтона выдать визы российским дипломатам.
Сотрудничество России и США в космосе началось полвека назад. В 1972 году было подписано соответствующее соглашение, в рамках которого были реализованы проекты «Союз-Аполлон», затем «Мир-Шаттл», а потом и проектом МКС.
МВД Грузии: Возле офиса «Нацдвижения» ничего необычного не происходит
В МВД Грузии заявляют, что кадры, распространяемые СМИ, сняты на базе Управления по особым поручениям, где сотрудники перемещаются ежедневно.
«Рядом находится база Управления особых поручений МВД, куда сотрудники перемещаются каждый день. Сегодня на этой базе ничего особенного не происходит», - сообщили Общественному вещателю Грузии в МВД.
На суде по делу председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, его адвокаты потребовали отстранения судьи Нино Чахнашвили. По их словам, возле офиса «Национального движения» мобилизована спецгруппа МВД, а значит, решение об аресте Мелия было известно заранее.
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия проходит сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассматривает судья Нино Чахнашвили.
- Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
- Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь».
Деда покончившей с собой 14-летней девочки суд отправил в заключение
Батумский городской суд отправил в предварительное заключение 76-летнего мужчину - деда 14-летней Нини Цецхладзе, покончившей с собой несколько дней назад в Кобулетском районе.
Девятиклассница повесилась 9 февраля – подросток был в тяжелом психологическом состоянии на протяжении почти полугода. По данным следствия, летом с ней вступил в сексуальную связь 23-летний парень, который через несколько месяцев сказал, что не собирается на ней жениться. Негативную роль сыграла и реакция семьи: дед, узнав о связи внучки с мужчиной, избил ее и угрожал убить.
Обвинение 76-летнему мужчине предъявлено по двум эпизодам: «насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи» и «угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи», сообщает пресс-служба прокуратуры. По обеим статьям задержанному грозит лишение свободы до трех лет. Во время допроса он признался в том, что в начале декабря избил девочку и угрожал ей убийством.
Следствие продолжает изучать другие возможные эпизоды угроз и физических оскорблений погибшей школьницы. Предсудебное заседание назначено на 6 апреля.
Ранее по этому делу полицией был задержан 23-летний Н. К. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, по обвинениям в «половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «доведении до самоубийства». Семья задержанного отрицает все обвинения. Они утверждают, что девочку с их сыном связывали только дружеские отношения и настаивают на версии, что она решилась на самоубийство из-за тяжелой ситуации в семье.
Евросоюз недополучил треть от запланированных доз Pfizer
Евросоюз недополучил порядка 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть от запланированных поставок.
К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.
Производитель обязался поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.
Тем не менее, недостающие ныне дозы относятся к самой первой – декабрьской – партии: из 12,5 миллионов доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только 2 миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.
В настоящее время Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины.
Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль: там первую дозу получили уже более 75 процентов населения. В ОАЭ этот показатель составил 50 процентов, в Британии – выше 20 процентов, тогда как в странах Евросоюза – в среднем 5 процентов. В первую очередь уколы получают наиболее уязвимые слои населения – медики, учителя и лица старшей возрастной группы.
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по его обращению. Копия документа опубликована на сайте оппозиционного политика.
Согласно регламенту суда, в исключительных случаях он может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для исполнения. Это делается в случаях, когда суд приходит к выводу, что непринятие мер подвергает заявителя реальному риску. Однако российское министерство юстиции накануне заявило, что не планирует исполнять это требование.
В феврале суд в Москве принял решение отправить Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
Представитель пресс-службы российского министерства юстиции заявил агентству ТАСС, что принятие решения о немедленном освобождении в ведомстве считают «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».
В министерстве заявили, что такое решение не может подлежать исполнению и назвали его «переходом красной черты».
В начале февраля Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров о нежелании российскими властями «даже делать вид», что они принимают решения ЕСПЧ.
В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, это может стать темой ещё одного разбирательства в том же суде, а права России в Совете Европы могут быть приостановлены.
- Решение об отправке Навального в колонию ещё не вступило в силу. Обращение адвокатов было направлено в Европейский суд до того, как оно было вынесено.
Ryanair в текущем году не планирует возобновлять полеты в Грузию
Ирландская авиакомпания Ryanair в текущем году не планирует возобновлять полеты в Грузию – по коммерческим причинам. Об этом пишет BMG со ссылкой на головной офис бюджетной авиакомпании.
В Ryanair говорят, что работают над восстановлением авиапотока и поэтапным выходом из кризисной ситуации.
Ранее грузинские власти сняли ограничения на регулярное международное сообщение и упростили правила въезда иностранных граждан.
Авиакомпания Ryanair начала полеты в Грузию в конце 2019 года и до пандемии коронавируса выполняла рейсы Бергамо-Тбилиси-Бергамо, Марсель-Кутаиси-Марсель и Болонья-Кутаиси-Болонья.
Министерство экономики Грузии и Объединение аэропортов Грузии почти 10 лет вели переговоры с Ryanair. 21 августа 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Южная Осетия: для регистрации машин необходимо сдать грузинские номера
Кабмин самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешил жителям Ахалгорского и Джавского районов регистрировать машины с грузинскими номерами. По информации Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД), владельцы данных транспортных средств смогут полноценно передвигаться по территории Южной Осетии.
«Как только мы получим постановление – приступим к этой процедуре. Для её прохождения у владельца машины должны быть паспорт гражданина Южной Осетии и документы на его транспортное средство. Грузинские номера будут сдаваться на месте, и только после этого будут выдаваться югоосетинские номера», – сказала старший госавтоинспектор УГИБДД Альма Валиева.
Югоосетинское правительство 10 февраля постановило, что перерегистрировать машины с грузинскими номерами необходимо до 1 июля.
«До этого срока им разрешен в одностороннем порядке единовременный вывоз транспортных средств, находящихся в их собственности или владении, на территорию Грузии», – говорится в сообщении, опубликованном агентством «Рес».
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что власти «решили пойти гражданам навстречу, чтобы создать им максимально комфортные условия для регистрации своих машин в Южной Осетии».
Путин: лозунг «Россия для русских» – «пещерный национализм»
Президент РФ Владимир Путин, общаясь 17 февраля с лидерами парламентских фракций, заявил, что лозунг «Россия для русских» является «пещерным национализмом» и «способствует раскачке страны изнутри».
Так он ответил на реплику главы ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Центральной Азии.
«Болгары, украинцы, белорусы, сербы, – это можно. Из Средней Азии – нельзя. Он [мигрант] в кармане, каждый из них, привезет по два грамма наркотика для личного потребления. Но они продадут это здесь. Поэтому нельзя завозить мигрантов, уехали – и хорошо», – цитирует Жириновского РБК.
«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри, – ответил на это Путин. – А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране».
В 2020 году в Конституцию РФ была внесена поправка о русском языке как языке «государствообразующего народа» России. Она вызвала много споров, особенно с учетом того, что требование внести русский народ как государствообразующий в Конституцию еще с начала 1990-х годов было требованием русских националистов. Общественные организации национальных республик (Татарстана, Якутии и других) в связи с поправкой говорили о дискриминации 25 миллионов российских граждан – представителей «негосударствообразующих народов».
Путин, однако, не видит противоречий между принятой поправкой и своей репликой про «пещерный национализм»:
«Конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет».
Байден: у каждого американца будет доступ к вакцине к концу июля
Все граждане США к концу июля нынешнего года будет иметь доступ к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе интерактивного общения с американцами, которое во вторник организовал телеканал CNN. Это было первое такое общение Байдена с согражданами после вступления в должность.
"К концу июля у нас будет 600 миллионов доз, достаточно для вакцинации каждого американца", - сказал Байден. Согласно его более ранним прогнозам, это должно было произойти уже к весне. Однако, недавно Белый дом сдвинул дату, сославшись на проблемы c доступностью вакцин и трудности с их доставкой.
Выступая накануне, Джо Байден также отметил, что поддерживает вакцинацию учителей, так как школы, по его мнению, должны открыться быстрей. Одновременно Байден подчеркнул, что стране предстоит еще долгий путь к тому, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет и жизнь вернулась в нормальное русло.
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США сейчас постепенно снижается, но по-прежнему каждый день фиксируются десятки тысяч новых заражений, а ежедневное число смертей от коронавируса составляет около тысячи. Это данные университета Джонса Хопкинса.
Всего с начала пандемии коронавируса жертвами COVID-19 в США стали более 488 тысяч человек. Страна остаётся на первом месте в мире (согласно официальной статистике) по заболевшим и умершим от коронавируса.
Пандемия коронавируса и ущерб и восстановление после неё мировой экономики станут одними из главных тем предстоящей 19 февраля встрече лидеров "Большой семёрки" - Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Японии и Соединённых Штатов. Для Байдена это будет первая встреча в рамках G7 в качестве главы американской администрации.
Транскам закрыт – в Цхинвали не могут восстановить аппарат для гемодиализа
Все необходимые детали для восстановления вышедшего из строя оборудования гемодиализного центра Южной Осетии закуплены. Однако российские инженеры-техники, которые должны заменить неисправный насос, не могут попасть в Цхинвали из-за закрытой Транскавказской магистрали (Транскам).
«В понедельник рано утром к нам должны были приехать российские инженеры-техники, однако дорога была закрыта. К счастью, все наши пациенты проходят необходимые процедуры в гемодиализных центрах Владикавказа, они смогли вовремя выехать в Северную Осетию, угрозы их жизни ничего не представляет. По приезду российских специалистов насос будет заменен в течение нескольких часов», – заявила агентству «Рес» заведующая отделением гемодиализа республиканского медцентра Мадина Джиоева.
Отметим, что гемодиализный центр на базе республиканского многопрофильного медицинского центра временно приостановил прием пациентов на прошлой неделе.
В МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня сообщили, что Транскам остается закрытым.
«В горах наблюдается снегопад, дорожные службы расчистили трассу, но говорить об открытии дороги преждевременно, так как обстрел лавин невозможен из-за непогоды. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта, как с южной, так и с северной стороны. Остается ожидать улучшения погодных условий», – отметили в ведомстве.
Латвия пока не собирается переименовывать Грузию
Вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия в Латвии пока не рассматривается, сообщает портал Delfi со ссылкой на Министерство иностранных дел балтийской страны.
МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, это не политический вопрос, и решать его должны лингвисты. Пока что полученная от них информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять.
МИД также обратил внимание на то, что в ООН Грузия тоже не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.
- Ранее Литва окончательно утвердила новое название Грузии – Сакартвело. Оно будет использоваться во всех официальных документах. В Вильнюсе также рассматривается вопрос о переименовании Беларуси.
В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии увеличилось за сутки на девять, всего было проведено 136 тестов, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, с начала пандемии выявлено 2984 случая инфицирования, выздоровели 2112, проведено 17 594 исследования.
«За сутки снято с учета семь человек, под наблюдением медиков остаются 872», – сказала Гаглоева.
- В Абхазии число выявленных заболевших составляет 12 145 человек. 193 летальных случая, выздоровели 11 775.
Столтенберг: Россия использовала силу в Грузии и Украине. Этого не случится ни с одним членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Об угрозах, исходящих от России, Столтенберг рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
«Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. Мы не можем быть наивными в отношении намерений России. Но мы должны разговаривать с Россией. Я верю в необходимость дать четкий сигнал России: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Но тут не должно быть ни малейшего места для ошибок, недоразумений, сомнений, просчетов: НАТО готово, у нас есть возможности, сила и воля для защиты любого из участников альянса. В Грузии, Украине и Молдове российские войска использовали силу. Должно быть совершенно ясно, что этого не может произойти ни с одним членом НАТО. Это лучший способ сохранить мир. На этом фундаменте мы можем строить свои разговоры, надеюсь, улучшить наши отношения», – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что во время холодной войны угроза была только одна – СССР.
«Но теперь у нас есть киберугрозы, терроризм, гибридные кампании, дезинформация, результаты действий китайской и российской власти, а также пандемия. Все это создает непредсказуемую и нестабильную среду. Поэтому потребность в НАТО, как в союзе разных стран, как никогда высока», – добавил он.
Ранее, 18 января Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора
Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится сегодня
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия состоится сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассмотрит судья Нино Чахнашвили.
Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
Накануне поддержку лидеру ЕНД выразили правозащитники и оппозиционеры. Некоторые заявили, что в случае штурма силовиков готовы защищать его. Прошедшую ночь Мелия провел в партийном офисе.
COVID-19 в Грузии: 486 новых случаев, 499 выздоровели, 13 скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3390 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 13 пациентов.
За сутки в стране выявили 486 новых случаев коронавируса (днём ранее –740). Было проведено 19 192 теста: PCR-тестов – 6564, экспресс‐тестов на антиген – 12 628.
Выздоровели еще 499 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 266 948, выздоровевших – 259 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,53%, за последние 14 дней – 2,8%, за последнюю неделю – 2,4%.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
Владимир Кара-Мурза заявил о слежке. За ним ездит машина ФСБ
Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал изданию The Insider.
По словам Кара-Мурзы, сначала люди в штатском ехали за его машиной на автомобиле с номером У 563 СА, а когда он пересел на общественный транспорт, они также проследовали за ним. Кроме того, как утверждает оппозиционер, подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе.
В расследовательской группе Bellingcat сообщили, что автомобиль с номером У 563 СА закреплён за ФСБ. На одном из фото, опубликованном изданием The Insider, эта машина припаркована возле здания администрации президента России.
Ранее группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах.
"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.
- В 2015 году Владимиру Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не подтвердила отравление.
- В феврале 2017 года оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Он выжил, хотя врачи говорили, что шансы на это не превышали пяти процентов.
- Сам Кара-Мурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал: "это намеренные отравления, их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина". Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "закона Магнитского" в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
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В аннексированном Крыму ФСБ проводит обыски в домах у мусульман
В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах у мусульман. Активисты движения "Крымская солидарность" сообщают, в частности, об обысках у Абдулбори Махамадаминова в Советском районе, Азамата Эюпова в Белогорске, Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова в Бахчисарае, а также у Яшара Шихаметова в Севастополе.
По словам активистов "Крымской солидарности", на горячей линии ФСБ сообщают, что обыски проходят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что речь идёт о статье об участии в террористической организации.
Пятерых человек после обысков увезли на допрос в здание управления ФСБ по Крыму в Симферополе.
Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в кафе "Салачик", владелец которого Марлен Асанов был осуждён на 19 лет колонии строго режима по делу "Хизб ут-Тахрир. Ибрагимов также является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело.
Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских мусульман.
Накануне в ФСБ России сообщали, что в Крыму и Татарстане сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которые якобы причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации. Вместе с этим, стало известно, что по аналогичным подозрениям была задержана семья, которую подконтрольный России суд в Симферополе отправил под арест.
После аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.
В Абхазии за сутки выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 308 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 23, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12145 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11775 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Актер Кахи Кавсадзе помещен в клинику с двусторонней пневмонией
Актер Кахи Кавсадзе помещен в Первую университетскую клинику. Как заявил Общественному вещателю Грузии директор клиники Леван Ратиани, состояние здоровья Кахи Кавсадзе стабильно тяжелое.
По словам Левана Ратиани, у актера диагностирована двусторонняя пневмония.
Кахи Кавсадзе лечился в Первой университетской клинике в конце прошлого года от коронавируса.
Прокуратура выдвинула обвинения против деда покончившей с собой девочки в Кобулети
Прокуратура выдвинула обвинения против деда покончившей с собой 14-летней девочки. В рамках продолжающегося расследования трагедии в Кобулетском районе Аджарии, прокуратура обвинила С.Ц. по факту осуществления насилия и угрозы убийством в отношении несовершеннолетнего члена семьи на основании нетерпимости по гендерному признаку.
Расследование МВД установило, что 10 декабря 2020 года и в январе 2021 года С.Ц. по мотивам гендерной нетерпимости совершил насилие в отношении несовершеннолетней Н.С. Дед девочки был задержан 15 февраля на основании постановления судьи. Во время допроса он признался в том, что 10 декабря действительно избил свою внучку, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Прокуратура обвиняет деда по подпункту «а» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи с предварительным уведомлением (два эпизода)) и статье 11 статьи 151 Уголовного кодекса Грузии. Часть была представлена по подпунктам «в» и «г» (угроза смерти несовершеннолетнему члену семьи), которая предусматривает лишение свободы на срок от одного до трех лет.
Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Прокуратура заявляет, что расследует и другие возможные факты насилия в отношении погибшей Н.Ц.
О самоубийстве 14-летней девочки в Кобулети стало известно 10 февраля. По словам деда погибшей, летом, в возрасте 13,5 лет девочка стала жертвой сексуального насилия, однако не сообщила о случившемся семье. Это повторилось в декабре 2020 года, после чего семья девушки обратилась в правоохранительные органы. Однако полиция запоздала с расследованием - 23-летнего жителя соседнего села задержали только на следующий день после того, как девочка повесилась. Задержанного парня обвинили в сексуальной связи с подростком и в «доведении до самоубийства». 13 февраля обвиняемый был приговорен к предварительному заключению.
Вскоре выяснилось, что девочка подверглась насилию и со стороны членов семьи. Мать девочки, которая после ее самоубийства приехала домой из Турции, где она работает уже несколько лет, рассказала в СМИ о сложной обстановке, в которой ребенку приходилось жить в семье. По ее словам, после сексуального насилия 14-летняя девочка была очень запугана. Кроме того, ее «безжалостно избивали» родственники – дед и двоюродные дяди, которые были уверены в том, что она сама виновата в произошедшем. Мать отметила, что и социальный работник также был полностью проинформирован о состоянии и тяжелых обстоятельствах, в которые попала ее 14-летняя дочь, однако подросток так и не получил помощи психолога.
Генпрокуратура обратилась в Тбилисский городской суд по делу Ники Мелия
Генеральная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд по делу Ники Мелия. Как заявил прокурор Михаил Садрадзе, прокуратура потребует задержания Ники Мелия в качестве меры пресечения.
Дело Ники Мелия должно быть рассмотрено Городским судом в течение 24 часов.
«Ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Ники Мелия и о применении задержания уже подано в суд. Мы ожидаем судебного заседания, на котором всем станет известно о решении суда. У суда есть срок 24 часа, это может быть сегодня, а может и завтра, это решать суду», - заявил Михаил Садрадзе.
- Сегодня, 16 февраля, парламент Грузии во второй раз лишил депутатского иммунитета оппозиционного политика Нику Мелия. Депутаты удовлетворили предложение генерального прокурора Ираклия Шотадзе и разрешили следственному ведомству обратиться в суд с просьбой о задержании лидера «Единого национального движения». За лишение Мелия депутатского иммунитета проголосовали 88 депутатов, против выступили лишь двое.
- Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
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