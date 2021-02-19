«Лело» протестует против назначения Гарибашвили – задержаны пять человек

Пять человек были задержаны на акции против выдвижения кандидатуры Ираклия Гарибашвили на пост премьера Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Митинг у здания парламента в центре Тбилиси проводили члены молодежного крыла оппозиционной партии «Лело». Собравшиеся считают, что назначение Гарибашвили только усилит политическую напряженность и поляризацию в обществе.

«Мы ожидали, что кто-то проявит здравый смысл и выдвинет кандидата, у которого будут умственные и моральные ресурсы для окончания этого кризиса путем соглашения. Но они выдвинули кандидатуру человека, политическим наследием которого считается только коррупция и невежество. Мы вновь призываем их одуматься», - сказал один из лидеров «Лело» Саба Буадзе.

Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить протестную надпись на тротуаре. Полицейские помешали им. Именно в это время начались задержания. По информации «Лело», в участок доставили членов политического совета партии Сабу Буадзе, Тазо Датунашвили и Ираклия Купрадзе, а также представителей молодежного крыла Луку Тевзадзе и Георгия Талахадзе.

Всем задержанным вменяется в вину неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов (статья 173 Кодекса административных правонарушений Грузии).

К настоящему времени акция «Лело» у парламента уже завершена. Ранее сегодня полиция задержала у законодательного органа еще 20 человек – гражданских активистов, требовавших досрочных парламентских выборов и пытавшихся установить палатки, сообщает агентство «Новости-Грузия».