Грузинская оппозиция не исключает переноса акций в случае начала переговоров

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил сегодня, что оппозиция готова к диалогу и сделает все возможное, чтобы способствовать деэскалации процесса, сообщает Общественный вещатель Грузии.

«Если начнется переговорный процесс, конечно, протесты могут быть отложены», - сказал один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, задача и цель оппозиции заключается не в акциях протеста, а в разрядке политического кризиса в стране.

«В противном случае мы можем увидеть процессы, которые невозможно будет контролировать, и нашей стране и нашим гражданам будет нанесен большой ущерб. Поэтому наша задача - договориться в обоих направлениях - по Мелия и кризису, который возник после 31 октября», - сказал Джапаридзе.

Ранее сегодня председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что в ближайшее время будет назначен пятый раунд переговоров между оппозицией и властью с участием дипломатического корпуса. По его словам, послы Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза будут продолжать фасилитацию процесса.

«Америка и Евросоюз по-прежнему на своем месте. Они продолжат фасилитацию. Если от оппозиции исходит сигнал о диалоге, это очень хорошо. Если они готовы к диалогу, значит, очень скоро будет назначен пятый тур», - сказал Николоз Самхарадзе.