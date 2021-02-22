Гарибашвили: «Революция роз» полностью разорила безнадежную экономику Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в течение 100 дней представит 10-летний план развития страны. При этом, выступая с трибуны парламента, Гарибашвили раскритиковал «Национальное движение», правившее в стране в 2003-2012 годах.

«Нашему народу, уставшему от тяжелых десятилетий, надежду вселила т.н. «Революция роз». Однако, вместо мнимого развития, наша и так безнадежная экономика была полностью развалена и разорена», – сказал он.

Гарибашвили считает, что необходимо сделать экономику и политику в стране прогнозируемыми.

«Каждый человек, каждый бизнесмен должен почувствовать, что мы живем в стабильной среде, где нет места неожиданным и отягчающим ситуацию событиям, что государство будет их поддерживать во всех ситуациях, и что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Я также считаю, что роль государства в запуске роста экономики и поддержке бизнеса имеет решающее значение, особенно в условиях пандемии коронавируса. Более того, поддержка крупного, среднего и малого бизнеса станет краеугольным камнем государственной программы. Я считаю, что государство должно взять на себя основную ношу по сохранению бизнеса и рабочих мест», – заявил Ираклий Гарибашвили.