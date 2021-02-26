Гарибашвили обсудил с главой ВОЗ вакцинацию от COVID-19 в Грузии

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил вопрос вакцинации от коронавируса с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом.

По информации пресс-службы правительства, в ходе беседы была отмечена важность поддержки ВОЗ для скорейшего начала вакцинации в Грузии. Одновременно стороны подчеркнули значение справедливого распределения вакцины, чтобы у всех государств были равные возможности.

Как пишет «Новости-Грузия», обсуждалась и подготовка к процессу вакцинации в Грузии – шаги как в плане логистики, так и инфраструктуры. Гарибашвили подчеркнул, что помимо платформы COVAX Тбилиси ведет переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Премьер отметил, что по данному направлению многое будет зависеть от поддержки ВОЗ.

Гарибашвили поблагодарил главу ВОЗ за помощь в разработке национального плана вакцинации. Он также заверил Гебреисуса, что Грузия готова продолжить тесное сотрудничество с организацией по разным направлениям.

Первая партия вакцины Pfizer, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля – задерживается. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объяснила это проблемами с производством и фактически обвинила Pfizer в невыполнении своих обязательств.

Директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе считает, что задержка не станет для Грузии трагедией. Он не исключил, что 150 тысяч вакцин Astrazeneca и 30 тысяч доз Pfizer будут доставлены одновременно – в начале марта.

Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).