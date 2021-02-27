Гия Вольский: Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов

«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов», - об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский, отвечая на вопрос о том, помешает ли существующая в стране обстановке привлечению инвесторов.

Как заявляет Гия Вольский, нет такого рейтинга в мире, в котором бы Грузия не занимала ведущее место, в плане свободы слова, демократии, бизнеса, независимости суда или медиа, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов. Та же атака на курс валюты, осложнение социально-экономических проблем – это те механизмы, которые используются оппозицией в ожидании того, что может хоть беспорядки принесут им какие-то дивиденды, но это бесперспективные усилия.

Одну вещь должны знать все, это хорошо знает оппозиция. Множество людей они хотят использовать как пушечное мясо, и есть тематическая группа, которая хорошо знает, что в условиях, когда эта пандемия пройдет, накопившийся во всем мире ресурс, которым располагает бизнес, будет направлен в те страны, где есть стабильность», - заявляет Вольский.