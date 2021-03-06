Коронавирус в Грузии: 355 новых случаев за сутки, 4 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения более 19,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,8%, средний за последние 14 дней – 1,6%, а за 7 дней – 1,44%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 272 617. Почти 50% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 176. В Имеретии выявили 48 фактов, в Шида Картли – 30, в Самегрело и Земо Сванети – 23, в Кахетии – 19, в Аджарии – 17, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 10 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4.

От ковида умерли еще четверо пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 567.

Выздоровел 91 человек, их общее число выросло до 266 344.

В настоящее время в стране 2 680 активных случаев COVID-19. Из них 1 387 пациентов (почти 52%) проходят лечение в больницах, 1 151 (примерно 43%) – на дому, а 142 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 267. К аппаратам ИВЛ подключены 79 человек. В карантинных пространствах размещены 312 граждан. Около 6,2 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.