Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн

По требованию Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – высокопоставленные грузинские силовики устроили «разборку» старшекласснику с окраины Тбилиси. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Пирвели». В телекомпании заявили, что в их распоряжении оказалась запись телефонного разговора Беры и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, аутентичность которой не подтверждена.

Участники разговора обсуждают 15-летнего парня, оставившего негативный комментарий на странице Беры в Facebook. Они в подробностях описывают, как несовершеннолетнему отомстили за это – в присутствии соседей и знакомых над ним глумились и оскорбляли. Утверждается, что подросток был настолько напуган, что после этого перестал посещать школу. Разговор содержит чрезвычайно грубую и нецензурную лексику. При этом его участники – предположительно Бера и Гарибашвили – очень воодушевлены и подшучивают над жертвой.

Согласно информации «Пирвели», руководил «карательной операцией», как ее называли собеседники, лично генерал-майор Анзор Чубинидзе. На еще одной аудиозаписи, подлинность которой также не подтверждена, именно Чубинидзе Бера поручает «выбить» извинения из обидчика. Авторы сюжета утверждают, что под руководством генерал-майора «на разборку» с подростком отправился целый отряд - «полицейские машины с мигалками», как описывается это в записи. Также журналисты высказывают предположение, что там мог находиться Вахтанг Гомелаури – бывший глава охраны Иванишвили, который сейчас является министром внутренних дел Грузии.

Сопоставив ряд фактов, авторы сюжета высказали предположение, что указанные записи были сделаны в 2015-2016 годах. Продюсеры «Пирвели» заявляют, что они располагают и другими записями разговоров с участием членов правящей партии. Они подчеркивают, что не ручаются за их аутентичность, но обещают продолжить их публикации.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала скандальный анонс телеканала «Пирвели», пообещавшего обнародовать запись телефонного разговора премьера Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили. Омбудсмен отмечает, что случаи незаконного получения скрытых записей с целью дискредитации политических оппонентов уже давно стали в Грузии обычной практикой.

Ранее сегодня член парламентского большинства Созар Субари заявил журналистам, что публикация незаконно добытых записей личных разговоров является преступлением, поэтому пускать в эфир скандальный сюжет «Пирвели» может запретить суд.

Беру с Гарибашвили связывает многолетняя дружба. В 2015 году Иванишвили даже крестил младшего сына Гарибашвили, Габриэла. Вскоре после того, как в декабре того же года Гарибашвили покинул пост премьера Грузии и на время выпал из политической жизни, делиться совместными фото с Берой он перестал, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Бера является автором и исполнителем множества песен. Интересно, что именно он придумал бренд Georgian Dream, когда более десяти лет назад назвал так собственную студию звукозаписи. В 2012 году, во время предвыборной кампании созданной Иванишвили-старшим партии, Бера выпустил одноименный трек. Песню со сточкой «Пока я грузин, я обещаю, что Грузия будет существовать» Бера исполнял на политических митингах своего отца перед десятками тысяч людей. Тогда ему было всего 17 лет.

Сегодня Бере 26 лет. Он активно делится фото и видео в социальных сетях, часто показывает семью и роскошные интерьеры загородных резиденций своего отца. В последнее время Бера и его супруга снимают много роликов для TikTok.

Недавно популярный молодежный журнал WIRED даже назвал Беру «грузинским принцем», который «силен на Instagram». Это и не удивительно, ведь за ним следят 1,5 миллиона человек, что равно примерно трети населения Грузии. Судя по всему, на Иванишвили работает целая команда модераторов. Под его публикациями в социальных сетях практически невозможно найти негативных комментариев.