Израиль с 8 марта открыл въезд для ряда иностранцев

Израиль с 8 марта на фоне пандемии коронавируса открыл въезд для ряда иностранцев. Ограничения ослабили, в частности, для профессиональных спортсменов, направляющихся на соревнования, супругов или родителей граждан Израиля и для тех, чья деятельность имеет важное значение во внешней политике и нацбезопасности страны.

За 24 часа до вылета иностранцы должны подать через интернет заявление. Его рассмотрят власти. Все прибывшие в Израиль должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Всем въехавшим в страну иностранцам необходимо уйти на двухнедельный карантин.

Ранее, 7 марта, Израиль разрешил въезд для своих граждан – в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Власти страны вводят послабления на фоне массовой вакцинации от COVID-19. Израиль находится на первом месте в мире по числу вакцинированных граждан. На 100 жителей страны приходится примерно 96 доз вакцины. В России этот показатель составляет более пяти, в США – более 27.

Сегодня же Таиланд сообщил, что в преддверии туристического сезона сокращает карантин с двух недель до одной для вакцинированных иностранцев. Правила вступают в силу в апреле. Они коснутся тех, кто пройдёт вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки. Для въезда в страну по-прежнему будет необходим отрицательный тест на коронавирус. Власти Таиланда допускают, что для иностранцев с паспортами вакцинированных карантин может быть полностью отменён с октября.

С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 117 миллионов случаев COVID-19. Умерли более двух с половиной миллионов человек.