Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТ»

Европейский парламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ". Соответствующая резолюция принята в ответ на политику Польши, где власти примерно 100 муниципалитетов ранее объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ ".

В документе говорится, что власти всех стран ЕС должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТ в Евросоюзе могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования, отмечается в резолюции.

Правые консерваторы и правые националисты в Европарламенте обвинили депутатов, проголосовавших за документ, в левой пропаганде.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение.

Польша – одна из стран, где не признаются однополые семьи. Однополым парам нельзя зарегистрировать брак и усыновлять детей. Согласно новому закону, если заявление на усыновление ребёнка подаёт одинокий родитель, то власти должны проверять его личные данные. Если выяснится, что потенциальный усыновитель состоит в однополых отношениях, то ему грозит уголовная ответственность.