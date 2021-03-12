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Отрицающий ковид президент Танзании пропал. Оппозиция говорит, что он умирает в больнице
Президент Танзании Джон Магуфули две недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа. 61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от неё, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением в России.
Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африки 27 февраля, передаёт кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечение в госпиталь кенийской столицы Найроби. В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезён на лечение в Индию и находится при смерти.
Танзания не раскрывает свою статистику по коронавирусу с апреля прошлого года. Магулуфи не вводил карантин и советовал лечиться молитвами. По официальным данным, в стране заболели коронавирусной инфекцией только 509 человек, 21 человек умер. Страна открыта для иностранных туристов, с августа 2020 года в неё разрешены полёты из Москвы.
Первый вице-президент полуавтономного Занзибара Сейф Хамад в феврале умер от коронавирусной инфекции нового типа. Вскоре после этого министр финансов Танзании Филип Мпанго появился на пресс-конференции в столице страны, чтобы опровергнуть слухи, что он тоже умер от ковида. При этом он тяжело кашлял и хрипел.
Об ухудшении ситуации с вирусом в стране в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Католическая церковь призвала правительство страны признать пандемию и рекомендовала верующим избегать массовых собраний.
Власти эпидемию отрицают, как и исчезновение главы государства. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент не обязан появляться на публике. "Глава государства не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире. Глава государства — не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день", — написал он.
Другие новости дня
Строительство плотины и водохранилища Намахвани ГЭС временно приостановлено
Строительство основной части Намахвани ГЭС – плотины и водохранилища – приостановлено до окончания дополнительных исследований, касающихся безопасности и надежности объекта. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Как пишет «Новости-Грузия», глава Минэкономики объявила о решении по итогам встречи с жителями Цхалтубского муниципалитета, которые выступают против строительства каскада ГЭС на реке Риони. В это воскресенье, 14 марта, они планируют провести очередную протестную акцию в Кутаиси.
«Несмотря на то, что проект Намахвани является одним из наиболее хорошо изученных, начиная с прошлого века проведено множество исследований, особенно за последние 5 лет, мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных частей ГЭС – плотины и водохранилища – до тех пор, пока мы не выполним несколько принципиальных исследовательских проверок/валидацию», – заявила Турнава.
Глава Минэкономики пообещала, что к процессу будут подключены независимые эксперты, в том числе, те, которым доверяют протестующие. Турнава уверена, что по завершению их работы прекратятся разговоры о недостаточности исследований, предшествовавших выдаче разрешения на строительство ГЭС.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.
Почти пять месяцев протестующие остаются в палатках в зоне строительства, требуя, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони, а правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и на строительство были отменены.
Между участниками акции и полицией несколько раз происходили столкновения, сопровождавшиеся задержаниями.
Абхазский парламент не смог утвердить поправки в закон о декларировании
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия не смогли во втором, окончательном чтении утвердить поправки в закон о декларировании.
В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Во втором чтении документ поддержали 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов.
Как пишет «Апсныпресс», информацию об изменениях в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» на заседании представил депутат Гиви Кварчия.
По его словам, предлагается сузить перечень членов семьи декларанта: супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители декларанта, совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.
В статью 6, помимо кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты, которые должны представлять декларации о доходах в Центризбирком, предлагается добавить и кандидатов в вице-президенты.
Уточняется часть статьи 8, касающаяся сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
Статью 16 закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» предлагается изложить в следующей редакции: «Настоящий закон вступает в силу с 3 апреля 2021 года». Ранее вступление в силу закона увязывалось с принятием закона о госслужбе.
Ряд депутатов на заседании отметил, что в законопроекте есть технические ошибки и за него сегодня не стоит голосовать. На некоторые внутренние противоречия в законе обратила внимание представитель президента в парламенте Саида Бутба.
Четыре экс-президента США снялись в рекламе вакцины — без Трампа
Четыре экс-президента США и бывшие первые леди снялись в социальной рекламе с призывом вакцинироваться от коронавируса. В ролике участвовали Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама – все ныне живущие бывшие президенты, кроме Дональда Трампа и его супруги.
Бывшие лидеры США в ролике объясняют, почему стоит сделать прививку. Например, Обама говорит, что хочет вновь встретиться с матерью супруги, а Буш-младший – что хочет пойти на стадион Texas Ranger. В рекламе также показано, как участники видео получают свою дозу вакцины.
По данным CNN, Трамп и его супруга Мелания не снимались в рекламе, так как привились в Белом доме ещё в январе, но не рассказывали об этом. В самом начале пандемии COVID-19 Дональд Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.
Ряд представителей американского научного сообщества и рядовые граждане считают, что Трамп из-за своего подхода несёт ответственность за многочисленные смерти от коронавируса в Соединённых Штатах. Страна находится на первом месте по числу выявленных случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии приближается к 30 миллионам. Умерли почти 550 тысяч пациентов.
В США идёт вакцинация населения препаратами Moderna и Pfizer/ BioNTech. По последним данным полную вакцинацию прошли около 10 процентов жителей. Президент Джо Байден заявил, что к 1 мая у каждого американца будет возможность сделать прививку от COVID-19.
Кристиан Даниельсон: «То, что здесь происходит, – важно для ЕС»
Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
«Грузия является очень важной страной для Евросоюза. Евросоюз уделяет большое внимание происходящему в Грузии. То, что здесь происходит, - важно для ЕС», – заявил дипломат.
Он выразил надежду, что встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества будут плодотворными.
«В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полной включенностью для того, чтобы эта медиация принесла результат. Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», – заявил Даниельсон.
По его словам, в рамках встреч будут обсуждаться вопросы политзаключенных, правосудия и избирательной реформы, – пишет «Интерпрессньюс».
«Избирательная реформа, политизированное правосудие – это те вопросы, которые мы должны рассмотреть, которые являются предметом обсуждения. Мы готовы в эти дни работать над этими вопросами», – сказал Даниельсон.
- 1-2 марта Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Югоосетинский парламент утвердил Геннадия Бекоева премьер-министром
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердили Геннадия Бекоева премьер-министром. Из 30 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, за его кандидатуру проголосовали 19, – пишет агентство «Рес».
Отметим, что из 34 депутатов на сессии присутствует 31. Группа оппозиционеров прекратила полугодичный парламентский бойкот и вернулась в зал заседаний.
Оппозиция выступила против кандидатуры Бекоева. Депутат Давид Санакоев отметил, что на момент представления в парламент кандидатуры Бекоева он возглавлял компанию «Газпром-Южная Осетия».
Присутствующий на заседании югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в ответ сказал, что этот вопрос никакого отношения к коммерческой деятельности не имеет. По словам Бибилова, Бекоев не получал в компании зарплату и возглавил эту структуру в переходный период, для обеспечения её полноценной работы.
Оппозиция также требует признать недействительным предыдущее заседание парламента, на котором без кворума был принят бюджет на 2021 год.
- Экс-премьер Эрик Пухаев ушел в отставку после убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева в августе прошлого года. Исполняющим обязанности премьера был назначен Геннадий Бекоев, однако утвердить его кандидатуру депутаты не могли из-за бойкота оппозиционных депутатов.
Президент Грузии не регистрировалась в TikTok – пресс-служба
В пресс-службе президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили не регистрировалась в видеохостинге TikTok. «У президента нет и не было аккаунта в TikTok», – говорится в сообщении.
Ранее в популярной соцсети были опубликованы видео с участием Зурабишвили. В одном из роликов она благодарит за поздравления с днем рождения. Отметим, что это старое видео, размещенное Зурабишвили в её Facebook-аккаунте еще в прошлом году.
Сейчас все видео на фейк-странице Зурабишвили в TikTok, набравшей более девяти тысяч подписчиков, уже стерты.
Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТ»
Европейский парламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ". Соответствующая резолюция принята в ответ на политику Польши, где власти примерно 100 муниципалитетов ранее объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ ".
В документе говорится, что власти всех стран ЕС должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТ в Евросоюзе могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования, отмечается в резолюции.
Правые консерваторы и правые националисты в Европарламенте обвинили депутатов, проголосовавших за документ, в левой пропаганде.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение.
Польша – одна из стран, где не признаются однополые семьи. Однополым парам нельзя зарегистрировать брак и усыновлять детей. Согласно новому закону, если заявление на усыновление ребёнка подаёт одинокий родитель, то власти должны проверять его личные данные. Если выяснится, что потенциальный усыновитель состоит в однополых отношениях, то ему грозит уголовная ответственность.
В Чечне завели уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева
В Чечне завели уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении живущего в Великобритании оппозиционного политика Ахмеда Закаева.
Поводом для нового уголовного преследования, как сообщает издание «Кавказский узел», стали заявления Закаева в защиту убитых в январе этого года предполагаемых боевиков под руководством полевого командира Аслана Бютукаева.
По данным журналистов, речь идет о видеообращении Закаева, которое было опубликовано на его Youtube-канале, а затем удалено. Официально управления МВД и Следственного комитета по Чечне о возбуждении дела против Закаева не сообщают.
- Закаев не раз выступал с критикой действующих властей Чечни и лично главы республики Рамзана Кадырова. Осенью 2020 года оппозиционный политик встречался с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Цедерфельт, чтобы обсудить внесудебные расправы в Чечне.
- В начале 2021 года после выступления Закаева по поводу убитых боевиков, которых он назвал участниками «сопротивления», чеченские власти вновь попытались добиться выдачи политика из Великобритании, но безуспешно.
- Перед этим Кадыров пригрозил Закаеву физической расправой. «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил глава Чечни.
Гарибашвили назвал скандальные аудиозаписи «грязнейшей провокацией и фабрикацией»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал скандальные аудиозаписи, обнародованные в эфире телекомпании «Пирвели». Он считает, что это – «грязнейшая провокация и фабрикация», организованная экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Гарибашвили говорит, что в телевизионном сюжете были использованы смонтированные телефонные разговоры 11-летней давности.
«Именно это необходимо расследовать – почему велась прослушка, почему обнародовали фабрикацию, искаженную подделку?», – отметил он.
Говоря об эпизоде с подростком, который фигуранты скандала обсуждали по телефону, Гарибашвили сказал: «преступления нет, так как нет пострадавшего».
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием сына миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили Беры Иванишвили, а также Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
- Бера Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди» не стал настаивать на том, что аудиозаписи являются сфабрикованной компиляцией, как это утверждалось в заявлении правящей партии, распространенном в начале скандала. Сын миллиардера утверждает, что разговор состоялся летом 2011 года, то есть до того, как партия его отца выиграла выборы.
Соратник Михаила Саакашвили Ираклий Эзугбая объявил об уходе из «Укрзализныци»
Член правления АО «Укрзализныця» (Украинские железные дороги), директор по коммерческой работе и логистике Ираклий Эзугбая подал в отставку. Как пишут украинские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.
«Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет», – сказал Эзугбая.
Среди причин своей отставки он назвал коррупцию и медленное проведение реформы.
«К сожалению, началась травля. Травля вышла за разумные границы», – отметил Ираклий Эзугбая.
С 2005-го по 2012 год Эзугбая руководил «Грузинской железной дорогой». Также он был советником Михаила Саакашвили по инфраструктурным вопросам. Эзугбая возглави направление по грузовым перевозкам «Укрзализныци» 29 сентября 2020 года.
COVID-19 в Грузии: 332 новых случая, 343 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3634 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 332 новых случая коронавируса (днём ранее – 395). Провели 26 700 тестов: PCR-тестов – 9393, экспресс‐тестов на антиген – 17 307.
Выздоровели еще 343 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 274 377, выздоровевших – 267 764.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,24%, за последние 14 дней – 1,49%, за последнюю неделю – 1,72%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти заявляют, что первая партия вакцины прибудет в Грузию 13 марта.
«Ждём Ахру Авидзба на свободе» – обращение деятелей культуры РФ
Культурные, общественные и политические деятели России считают задержание Ахры Авидзба необоснованным. Они обратились к властям самопровозглашенной республики Абхазия. Авторы обращения называют себя «неравнодушными гражданами России», Авидзба же назван героем «ДНР», политическим деятелем и гражданином России.
«Призываем вас, во имя русско-абхазской дружбы и великого братства наших народов, к скорейшему разрешению этого вопроса. С нетерпением ждём Ахру Авидзба на свободе», – сказано в обращении.
Авторы письма говорят, что задержание Авидзба сопровождалось неоправданным применением силы, а обыск дома прошёл с нарушением процессуальных норм.
«К задержанному за границей гражданину России не допускают адвокатов. Вместе с Ахрой Руслановичем были задержаны лица, входящие в его охрану – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. Все – боевые товарищи Ахры», – сказано в обращении.
Культурные, общественные и политические деятели России, подписавшиеся под воззванием:
- Владимир Меньшов, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар».
- Иван Охлобыстин, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель;
- Сергей Маховиков, актёр, режиссер, автор-исполнитель, сценарист;
- Сергей Пускепалис, актёр, режиссер, Заслуженный артист Российской Федерации;
- Николай Стариков, общественный и политический деятель, писатель, публицист;
- Михаил Делягин, экономист, аналитик, общественный и политический деятель;
- Семён Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва.
- Кира Сазонова, юрист-международник, политолог.
- Алексей Волынец, публицист, главный редактор газеты "Лимонка"
- Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.
- Владислав Шурыгин, писатель, публицист, военный эксперт.
- Павел Крусанов, писатель, журналист.
- Сергей Михеев, политолог, аналитик, общественный и политический деятель теле– и радиоведущий.
- Алексей Огурцов, актёр, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации;
- Алексей Колобродов, писатель, критик, телеведущий, журналист;
- Юлия Чичерина, певица, автор песен, актриса;
- Илья Пономарев, общественный деятель, кандидат архитектуры;
- Александр Дадали, музыкант, певец, композитор, автор песен;
- Герман Садулаев - писатель, публицист, политический деятель;
- Ричард Семашков, музыкант, писатель, публицист;
- Армен Гаспарян, журналист, радиоведущий, писатель, публицист;
- Игорь Караулов, поэт, переводчик, публицист;
- Алексей Поддубный «Джанго», композитор, автор-исполнитель;
- Василий Авченко – писатель, журналист;
- Ольга Погодина-Кузмина - писатель, драматург, сценарист;
- Андрей Рубанов, писатель, сценарист;
- Олег Демидов, поэт, литературовед;
- Сергей Летов, музыкант, композитор, актёр;
- Андрей Рудалев, публицист, литературный критик;
- Иван Демьян, автор-исполнитель, музыкант;
- Александр Пелевин, писатель, поэт, журналист, редактор;
- Вадим Месяц, поэт, переводчик, издатель;
- Игорь Огурцов, актёр;
- Олег Морянин, писатель, журналист.
Ранее абхазский МИД обвинил журналистов и общественных деятелей РФ в провокации.
«Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса Абхазского государства в пользу Грузии и НАТО», – говорилось в заявлении.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Джо Байден подписал закон о помощи экономике США на $1,9 трлн
Президент США Джо Байден подписал закон о пакете экономической помощи в 1,9 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса.
Как сказал Байден, решение поможет простым американцам справиться с последствиями кризиса. "Этот исторический документ нацелен на восстановление хребта нашей страны, на то, чтобы дать работающим в ней людям, среднему классу, тем, кто помогает её развивать, возможности для борьбы", - подчеркнул Байден во время подписания пакета в Овальном кабинете.
Это произошло на следующий день после того, как законопроект, названный "Планом спасения Америки", одобрил Конгресс США. Президент Байден позднее 11 марта планирует выступить с обращением по случаю годовщины со дня введения в стране карантинных мер из-за коронавируса.
"Голос Америки" отмечает, что выступление будет впервые транслироваться в прайм-тайм и, как ожидается, продлится около 20 минут.
Эпидемия унесла в США жизни более 529 тысяч человек. По числу заболевших и умерших от COVID-19 страна занимает первое место в мировой статистике. Речь идёт об официальных данных.
"План спасения Америки" предполагает финансовое содействие при распространении вакцин против коронавируса, оказание помощи домовладельцам и арендаторам, поддержку возобновления работы школ, помощь федеральным и местным властям, расширение льгот на детей.
Большинство американцев получат прямую выплату на счет в 1400 долларов. По информации Белого дома, деньги начнут поступать уже начиная с этой недели.
Байден: к 1 мая каждый американец сможет вакцинироваться
Президент США Джо Байден выступил в четверг вечером с обращением к стране, в котором он сообщил о намерении предоставить к 1 мая каждому американцу возможность вакцинироваться от COVID-19.
Выступая в Белом доме ровно через год после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что мир стал жертвой пандемии нового коронавируса, президент Байден объявил о том, что его администрация делает все возможное, чтобы ускорить процесс вакцинации американцев. К организации вакцинации будут привлечены 4 тысячи военнослужащих, будет расширен круг медицинских работников за счет студентов-медиков, ветеринаров, стоматологов, которые получат право вакцинировать американцев. Люди смогут сделать прививки в местных центрах здравоохранения и аптеках.
Цель, заявленная президентом, - одержать победу над коронавирусом к 4 июля, Дню независимости. "Мы начнем отмечать независимость от вируса к 4 июля", - провозгласил Джо Байден. Он надеется, что американцы, наконец, смогут собраться в этот день хотя бы небольшими группами и отметить этот праздник особо. Вместе с тем, президент призвал американцев продолжать выполнять меры предосторожности, продолжать носить маски, соблюдать так называемую социальную дистанцию и не собираться большими группами. Он также просит людей вакцинироваться как только им будет предоставлена такая возможность. "Мне нужно, чтобы каждый американец внес свой вклад" в борьбу с COVID, заявил президент Байден.
Ранее в четверг Джо Байден подписал законопроект, которым предусматривается выделение 1,9 триллиона долларов на нейтрализацию экономических последствий пандемии коронавируса. Большинство американцев получит по 1400 долларов, будут до осени продлены выплаты пособия по безработице, штаты получат значительную федеральную помощь. На вакцинацию населения выделено несколько десятков миллиардов долларов.
Кристиан Даниельсон прибыл в Тбилиси и встретился с Саломе Зурабишвили
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон прибыл в Тбилиси. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
В тбилисском международном аэропорту Даниельсон заявил журналистам, что ждёт очень насыщенной, трёхдневной работы со сторонами политического процесса.
Дипломат уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Запланированы переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидерами политических партий и представителями гражданского общества.
Ранее Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 13 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 161 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 9.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13024 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12440 человек.
Организаторы «Евровидения» просят Беларусь изменить песню
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» попросили Беларусь изменить песню, которая будет представлена от этой страны на шоу в Роттердаме.
В обращении организаторов конкурса к Белтелерадиокомпании (БТРК) говорится, что в нынешнем виде песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Речь идет о композиции под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Барановичей. «Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», - поется в рефрене. Как отмечает «Немецкая волна», многие увидели в композиции политический подтекст, полагая, что песня направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.
Как пишет «Интерфакс», ранее группа «Галасы ЗМеста» презентовала ряд сатирических песен, в том числе – про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Как именно «Галасы ЗМеста» выбрали для участия в «Евровидении», как проходил национальный отбор, неясно. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, продолжает DW.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков уже прокомментировал обращение организаторов песенного конкурса. Отвечая на вопрос РИА «Новостей», он не исключил, что коллектив откажется от участия в «Евровидении-2021». «Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», - сказал Бутаков.
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства.
С августа прошлого года в Беларуси продолжаются многотысячные акции против официальных итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК уже в шестой раз подряд объявил Александра Лукашенко. Участников протестов жестко задерживают. Несколько человек за время выступлений погибли. Возбуждено множество уголовных дел. Большинство лидеров оппозиции либо покинули страну под давлением, либо содержатся сейчас под стражей.
США и страны ЕС не признают Лукашенко легитимно избранным президентом. Против него и чиновников из его окружения введены санкции.
Министр здравоохранения Словакии объявил о своей отставке
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи объявил о решении подать в отставку для преодоления политического кризиса, связанного с поставками в страну вакцин против коронавируса.
«Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации смысла спорить нет, я за свое кресло не держусь», – сказал Крайчи в четверг журналистам.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Игор Матович вызвал недовольство ряда партнеров по правящей коалиции (всего в ней 4 политические силы), когда в конце прошлого месяца без их ведома договорился о поставках партий российской вакцины «Спутник V». Одна из коалиционных партий пригрозила выходом, вторая – потребовала изменений в кабинете министров.
Критики Матовича указывают на то, что Братиславе сначала следует дождаться разрешения на использование «Спутника V» руководством ЕС.
Комментируя отставку Крайчи, премьер Матович сказал, что она будет постепенной и займет несколько недель. «Крайчи был рядом со мной в поисках ответа на вопросы, как защитить здоровье и жизни людей. К сожалению, те, кто чинил ему препятствия, теперь сделали его своей целью», – сказал глава правительства.
Словакия, наряду с Венгрией и рядом других стран Центральной Европы, столкнулись с ухудшением ситуации с коронавирусом и пытаются самостоятельно справиться с промедлением в поставках вакцин, возникшим в ЕС. На днях словацкий премьер Игор Матович призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ускорить процедуру одобрения препаратов.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл у Роджера Федерера
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл у легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Басилашвили одержал победу в 1/4 финала престижного турнира в Дохе в трех сетах, со счетом 3-6 6-1 7-5.
В мировом рейтинге Федерер сейчас на шестом месте, Басилашвили на 42-м.
Теннисисты уже встречались на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году. Тогда легко выиграл Федерер со счетом 6-2 6-1 6-2.
Ардзинба: Паранойя охватила тех, кто заполучил власть обманом и в результате переворота
На состоявшемся сегодня, 11 марта, съезде общественной организации ветеранов «Аруаа» выступил лидер оппозиции Адгур Ардзинба, который отметил расслоение общества, отсутствие доверия ко всем институтам власти, к политическим и общественным деятелям.
Самым серьезным вызовом, который привел республику к этому состоянию, Адгур Ардзинба называет кризис элиты. «Наша государственная машина оказалась без главного – двигателя, и вот уже более 15 лет по инерции катится по кочкам. Поэтому одной из главных задач государства должно стать формирование новой элиты, современной, патриотичной и высокообразованной. Этот процесс займет много времени, и поэтому начинать надо было еще вчера», - заявил он.
По словам Ардзинба, в республике есть ресурс грамотных молодых людей с хорошим опытом и необходимыми знаниями - они есть сегодня как во власти, так и среди оппозиции. Более того, по его словам, сегодня уже нужно задуматься о том, какими будут следующие поколения, смогут ли они противостоять будущим вызовам и угрозам.
Адгур Ардзинба выразил недоумение по поводу того, что вокруг съезда ветеранов «создан такой ажиотаж, будто бы мы готовимся к третьей мировой войне».
«Может быть, настало время, когда ветераны не имеют право высказаться? Может быть кем-то задумана переоценка современной истории Абхазии? Для чего нужно выстраивать кордоны вооруженных сторонников и силовиков? Для устрашения народа? Или для защиты от народа? Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватила тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате переворота», - добавил он.
Адгур Ардзинба подчеркнул отсутствие системной работы со стороны власти, у которой нет программ, концепций развития, предложений и идей, исполнения своих обещаний.
Адгур Ардзинба назвал «основные столпы развития государства» – оборона, верховенство закона для всех, образование, здоровье нации, экономическая политика. Он посоветовал всем политикам, которые мешают развитию республики, отойти в сторону, пока не поздно.
- Сегодня же оппозиционная сила предложила Аслану Бжания добровольно уйти в отставку, заявив, что необходимо прервать череду переворотов. «Почему президент думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов и для этого мы предлагаем Аслану Бжания добровольно уйти в отставку», – сказал председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия. Его слова участники съезда встретили аплодисментами.
- По словам Гулия, парламент должен назначить досрочные выборы, а к власти должен прийти человек, который «не будет на себе нести всю эту ответственность по насильственному смещению власти».
- Комплекс правительственных зданий в Сухуми был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к своим сторонникам, собравшимся у президентской администрации. Он поблагодарил всех, кто сегодня выразил свою поддержку действующему руководству республику за правильное, тактичное поведение. «Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны. Наш курс остается неизменным: мы обеспечиваем, защищаем, и продвигаем интересы, прежде всего, Абхазии и ее народа, в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией», – сказал Бжания.
В Абхазии до 12 апреля продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса меры до 12 апреля.
Распоряжение было подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19 от 09 марта 2021 года.
До 12 апреля 2021 года запрещается:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
- проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
- функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
- деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных и репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
- деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;
- перевозка общественным транспортом пассажиров без использования средств индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, говорится на сайте главы республики.
Бюджет оплачивает Рамзану Кадырову больше 400 охранников
На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова уходит из бюджета не менее 200 миллионов рублей в год. На эти деньги не менее 400 бойцов Росгвардии охраняют его, его дома и резиденции и частные дома его семьи. Право на охрану по закону имеет не только Кадыров, но и его мать и её семья. Об этом пишет издание "Открытые медиа".
Несмотря на то, что глава республики постоянно заявляет, что в ней обеспечены безопасность и порядок, его охраной последние пять лет занимались от 388 до 430 бойцов Росгвардии, подсчитало издание на основе госзакупок. Это не все охранники Кадырова и не все люди, занимающиеся его безопасностью.
В 2017 году за 101,6 миллиона рублей чиновники нанимали 200 охранников, 62 из которых должны были отвечать за охрану резиденции Кадырова, столько же — за его частный дворец, а остальные — за здание администрации Кадырова в Грозном. Численность охраны увеличивалась от года в год, но с 2020 не раскрывается, следует из изученных изданием материалов.
В Чечне принят и действует отдельный закон "социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики", по которой отдельная охрана положена матери Кадырова Аймани. Она возглавляет фонд имени отца Кадырова. Право на охрану за бюджетный счёт имеет не только она сама, но и члены её семьи, список которых утверждается дополнительно, — отмечает издание.
- Бюджетные расходы на охранников не учитывают личных телохранителей главы региона, положенной ему по закону госохраны и подконтрольных ему военнослужащих и сотрудников полиции. Когда сам Кадыров был начальником охраны своего отца Ахмата, под его управлением были 200 бойцов из их тейпа (родового объединения), писала "Комсомольская правда". Кадыров-старший был убит в результате покушения.
В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ
В Махачкале 11 марта неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В Советском районе столицы Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.
Нападавший был убит. Сообщается, что он был членом некой международной террористической организации. На месте перестрелки якобы были найден автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника". О пострадавших или убитых в ходе перестрелки сотрудниках правоохранительных органов не сообщается.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что перестрелка началась, когда сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия по поводу информации о подготовке теракта.
- Предыдущее нападение на полицию в Махачкале произошло 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице.
В прокуратуре заявили, что не планируют врываться в ТВ «Пирвели», но надеются на сотрудничество
В прокуратуре Грузии заявили, что не планируют врываться в телекомпанию «Пирвели» для изъятия скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили.
«Подчеркиваем, что никто не собирается врываться и вламываться в телевидение. Это подтверждается предварительной телефонной коммуникацией с ними по поводу передачи телевидению постановления об изъятии, а также фактом посылки им этого постановления по почте. Подобного рода информация однозначно неверна и служит целенаправленному введению общества в заблуждение», – заявила «Интерпрессньюс» руководитель службы по связям с общественностью Генпрокуратуры Байя Цанава.
Позднее в прокуратуре выразили надежду, что телекомпания будет сотрудничать со следствием. В ведомстве пояснили, что журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию.
«Еще раз поясняем, что целью является быстрое получение представленной в эфире телекомпании записи, чтобы своевременно назначить соответствующие экспертизы с целью установления их аутентичности, а также, чтобы были проведены другие необходимые следственные и процессуальные действия. В этом процессе значимо сотрудничество телекомпании со следствием», – говорится в заявлении.
Сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры Грузии об изъятии из ТВ «Пирвели» аудиоматериалов, связанных с сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
«Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
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