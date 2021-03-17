Российское следствие просит власти Италии арестовать виллы Абызова

Следственный комитет добивается ареста собственности экс-министра Михаила Абызова в Италии, говорится на сайте ведомства. В этой стране, как узнали следователи от итальянских коллег, у бывшего члена правительства остается имущество стоимостью в 2 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте СК.

В числе самых дорогих объектов – две виллы с земельными участками, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество в 15 километрах от морского побережья в регионе Тоскана. Российский суд уже наложил арест на эти активы и теперь просит сделать то же самое власти Италии.

Арестованного два года назад Абызова обвиняют в создании организованного преступного сообщества, крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании криминальных доходов.

Обвиняемый не признает вину. Его адвокат Юлий Тай заверяет, что подзащитный никогда не скрывал наличия иностранной собственности, а во время работы на посту министра передал свои активы в доверительное управление. Скрытого имущества у Абызова не нашла и Генпрокуратура, когда проводила соответствующую проверку в 2015 году. Обвиняемыми по уголовному делу проходят, включая экс-министра, 16 человек, четверо из которых – в розыске.

О том, что Абызов мог участвовать в сомнительных махинациях на энергетическом рынке и управлении бизнесом во время нахождения на госслужбе, сообщал еще Алексей Навальный в своем расследовании, опубликованном в 2017 году. Тогда, однако, власти отказались предъявлять претензии к министру.

В 2011 году Абызов владел состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Он занимал пост министра по делам Открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева, а ранее входил в состав правления РАО ЕЭС.