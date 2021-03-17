За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 27 жителей Абхазии

Около четырех часов продлилась сегодняшняя встреча между лидерами правящей партии и оппозиции при посредничестве личного представителя президента Евросовета шведского дипломата Кристиана Даниельсона.

Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила по завершении встречи, что переговоры продолжатся завтра, 18 марта. «Сегодня у нас был очень интересный, важный и непростой разговор», - отметила Самнидзе. По ее словам, обсуждались все шесть пунктов документа, составленного президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в том числе вопрос о досрочных выборах и политзаключенных. Однако, как подчеркнула Самнидзе, договоренность будет считаться достигнутой только после согласования всех шести вопросов.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе надеется, что уже на этой неделе будет достигнута договоренность по пунктам, изложенным в документе. «Это был очень сложный рабочий процесс, но мы предприняли некоторые шаги. Процесс непростой, завтра мы продолжим переговоры. Надеюсь, на этой неделе мы договоримся по пяти вопросам этого плана из шести пунктов. Без этих вопросов не будет согласия, то есть мы должны договориться по всем этим вопросам, включая вопрос о политических заключенных, вопрос о досрочных выборах, избирательной, судебной реформе и распределении власти. В соглашении должен быть конкретный текст, конкретное решение по всем этим вопросам», - сказал Вашадзе.

«Нет ни одного вопроса, который мог бы остаться несогласованным», - считает один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, на сегодняшней встрече состоялись содержательные, но довольно непростые переговоры, передает агентство «Новости-Грузия».

«Еще ничего не закончилось. По многим вопросам состоялся довольно сложный разговор. Есть вопросы, по которым позиции согласованы, но пока ничего не доработано. Завтра переговоры продолжатся. Я не могу вдаваться в подробности. Позиции по некоторым вопросам сблизились, хотя до общего согласия они еще далеки. Все закончилось более позитивно, чем я ожидал. Ни о каких уступках речь не идет», - сказал лидер партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе.

«Была очень серьезная дискуссия, было много разговоров о деталях, есть прогресс», - заявил Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждан». «Мы продвинулись вперед, мы проработали детали, мы продолжим встречу завтра. Речь идет о составлении соглашения. Позиции сторон сблизились по тем вопросам, над которыми мы работали. Я настроен оптимистично, посмотрим, чем это закончится, скоро все станет ясно», - сказал он.

«Это была долгая, очень тяжелая и трудная встреча. Встречи продолжатся завтра. На данном этапе результатов нет», - заявил после встречи лидер партии «Европейской Грузия» Гига Бокерия. По его словам, очень важна большая роль медиатора в процессе переговоров.

Кристиан Даниельсон в течение нескольких дней проводит встречи как с представителями властей, так и оппозиции. Сегодня стороны впервые вместе сели за стол переговоров. Шведский дипломат прибыл в Грузию 12 марта. Проведя ряд встреч с лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, Даниельсон продлил свою миссию, заявив, что намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто.