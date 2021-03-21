Минюст Грузии назвал дезинформацией сюжет о тайных переговорах с «Райффайзенбанком»

В Минюсте Грузии прокомментировали сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари», назвав дезинформацией сведения о тайных переговорах с «Райффайзенбанком» и хищении 10 миллионов долларов во время заключительного этапа судебной тяжбы с дочкой австрийской банковской группы.

Как утверждает «Мтавари», из 25 миллионов долларов, которые Грузия должна была выплатить банку по итогам арбитража, «Райффайзенбанк» получил только 15 миллионов долларов. Авторы сюжета говорят о признаках коррупции. В причастности к хищению 10 миллионов долларов они подозревают Тею Цулукиани и Ираклия Гарибашвили, которые на момент осуществления транзакции занимали должности главы Минюста и премьера Грузии.

«Завершение арбитражного спора с «Райффайзенбанком» было успешным для грузинской стороны и позволило сэкономить не менее 180 миллионов долларов из госбюджета. Все другие интерпретации этого дела являются дезинформацией и попыткой ввести общественность в заблуждение», - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

В ведомстве также приводят официальные данные по поводу трех этапов выплаты долга, произведенных в течение двух лет. «Фактически арбитражный спор «Райффайзенбанка» с Грузией закончился соглашением. По условиям сделки банк получил 25 миллионов долларов несколькими траншами… Постановление правительства Грузии, которое является публичным, гласит, что банк должен был получить долг несколькими траншами, что и было выполнено. Первым траншем 5 миллионов долларов были переведено в декабре 2015 года. Второй транш – 10 миллионов долларов – в феврале 2016 года, третий транш – 10 миллионов долларов – 20 января 2017 года. Оплата была завершена в 2017 году», - говорится в заявлении.