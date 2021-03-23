Кахабер Сабанадзе покинул пост замминистра внутренних дел Грузии

Кахабер Сабанадзе покинул должность заместителя министра внутренних дел Грузии, которую занимал с 2017 года. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Комментируя сюжеты, вышедшие в эфир оппозиционных телеканалов, он подчеркнул, что «служил государству в течение многих лет и защищал закон, строгое соблюдение которого было и будет его приоритетом».

«Я считаю, что вышеуказанные факты необходимо изучить, поэтому необходимо провести тщательное и объективное расследование, которое установит истину. Ввиду вышеизложенного, в целях обеспечения доверия к процессу расследования, я покидаю должность! Думаю, это будет прецедентом для всех должностных лиц, чтобы они действовали с высоким стандартом ответственности в случае объективно возникающих в обществе вопросов. Хочу поблагодарить всех достойных полицейских, с которыми я работал на протяжении многих лет. В системе работают герои, на плечах которых стоит безопасность нашей страны, я хочу пожелать им успехов в служении своей Родине», – отметил Кахабер Сабанадзе.

На прошедших выходных оппозиционные каналы ТВ «Пирвели» и «Мтавари архи» подготовили телевизионные сюжеты, в которых фигурировал Сабанадзе. В материале «ТВ Пирвели» говорилось, что во время протеста в июне 2019 года Сабанадзе поручил сотрудникам МВД повредить технику, принадлежащую организаторам акции, чтобы помешать её проведению. «Мтавари» же показал в эфире интервью, записанное в 2019 году с позднее задержанным экс-сотрудником спецслужб. Он говорил, что ему поручали устанавливать в домах и квартирах различных лиц оборудование для скрытого наблюдения. В эфире прозвучало и голосовое сообщение – предположительно, Кахи Сабанадзе. Расследование по данным фактам пока не начато.

Сабанадзе был назначен замглавой МВД Георгием Гахария, который позднее стал премьер-министром, в феврале текущего года ушел в отставку, а накануне сообщил, что не уходит из политики.