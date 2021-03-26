Полицейские задержали двух человек после убийства в Кахетии

Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек, причастных к стрельбе в Кахетии, в результате которой погиб один человек, а еще трое были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные – 56-летний А.Т. и 41-летний Дж.Т. Следствие установило, что 25 марта в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета они обстреляли машину, принадлежащую 42-летнему М.Б.. В салоне автомобиля находились четыре человека, – пишет «Новости-Грузия».

От полученных ранений на месте скончался 40-летний И.Ч.. С различными травмами в больницу были доставлены владелец машины и еще двое пассажиров – 31-летний М.М. и 48-летний З.Б.

При личном досмотре задержанных в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли два автомата Калашникова, а также два магазина и восемь боевых патронов.

Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Следствие продолжается по факту умышленного убийства и покушения на убийство трех человек, а также по факту незаконного хранения-ношения огнестрельного оружия (статьи 108, 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии).

По информации СМИ, покушение было совершено на криминального авторитета Малхаза Бадуашвили. В прошлом он был судим за умышленное убийство и ношение незарегистрированного огнестрельного оружия. Мотивом нападавших журналисты называют месть.

Жертвой разборки стал Имеда Чикобава. Вместе с еще двумя пострадавшими он был нанят семьей Бадуашвили и ухаживал за их виноградниками.

В настоящее время Малхаз Бадуашвили и еще двое раненых остаются в гурджаанской клинике. Как передают СМИ, состояние одного из пациентов критическое.