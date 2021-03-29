Суэцкий канал закрыт, вернуть контейнеровоз Evergreen в фарватер пока не удаётся

Контейнеровоз Evergreen остаётся на мели в Суэцком канале. Нескольким буксирам удалось сдвинуть его кормовую часть на 30 градусов, но этого оказалось мало для возвращения судна в фарватер канала, сообщает Би-би-си.

В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщается о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составляет примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.

Некоторые суда, пополнившие очередь ожидания с обоих концов канала, сообщили о решении идти вокруг Африки, не дожидаясь устранения пробки.

В качестве варианта выхода из чрезвычайной ситуации рассматривается частичная выгрузка контейнеров на другие суда или на берег. Ни кран требуемой мощности, ни подходящие суда, ни другое специальное оборудование к месту происшествия пока не прибыли. На подготовку подобной операции могли бы потребоваться многие дни.