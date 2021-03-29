Натия Турнава: Без «Ингури ГЭС» наш суверенитет мог бы оказаться под вопросом

«Ингури ГЭС» – очень важная гидроэлектростанция, которая укрепляет энергетическую независимость и суверенитет Грузии, – заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

«Без «Ингури ГЭС» наш политический суверенитет мог бы оказаться под вопросом», – отметила она.

Министр говорит, что такие гидроэлектростанции, как «Ингури ГЭС» – гарантия того, что в будущем Грузия не будет зависеть от импорта из соседних стран.

Как пишет Первый канал, Натия Турнава сегодня посетила электростанцию вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, чтобы ознакомиться с проводимыми на месте ремонтными работами.

«Очень важно, что работы завершатся в начале мая. Май – период полноводья, а «Ингури ГЭС» вносит очень большой вклад в общее национальное производство и потребление электроэнергии. Как известно, «Ингури ГЭС» существует почти полвека. Это наше национальное достояние, которое оставили нам предыдущие поколения», – заявила министр.

По словам Натии Турнава, важно, что «Ингури ГЭС» – это объект, объединяющий всю страну, потому что он обслуживает всю Грузию, в том числе население Абхазии.