В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

Не менее 45 человек погибли, 37 получили травмы на церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули из-за возникшей давки. Ранее было известно о гибели пятерых человек.

Инцидент произошёл 21 марта на стадионе в Дар-эс-Саламе в городе Додома. Африканские СМИ написали об этом сегодня. Полиция Танзании отметила, что с президентом хотели проститься очень много людей. Некоторые их них потеряли терпение и решили пройти на стадион в обход. Из-за этого началась давка.

Джон Магуфули умер 17 марта. Ему был 61 год. Власти заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. В начале марта глава государства перестал появляться на публике. Оппозиция заявляла, что он госпитализирован с COVID-19 в соседней Кении.

Магуфули не вводил в стране карантин из-за коронавируса и советовал сторонникам лечиться молитвами. Он высмеивал вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нём статистические данные о числе заболевших. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке.

Автономный регион Танзании Занзибар стал одним из немногих туристических направлений, открытых в мире во время пандемии. С августа на остров разрешены поездки из России, он стал популярным туристическим направлением.