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В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек
Не менее 45 человек погибли, 37 получили травмы на церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули из-за возникшей давки. Ранее было известно о гибели пятерых человек.
Инцидент произошёл 21 марта на стадионе в Дар-эс-Саламе в городе Додома. Африканские СМИ написали об этом сегодня. Полиция Танзании отметила, что с президентом хотели проститься очень много людей. Некоторые их них потеряли терпение и решили пройти на стадион в обход. Из-за этого началась давка.
Джон Магуфули умер 17 марта. Ему был 61 год. Власти заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. В начале марта глава государства перестал появляться на публике. Оппозиция заявляла, что он госпитализирован с COVID-19 в соседней Кении.
Магуфули не вводил в стране карантин из-за коронавируса и советовал сторонникам лечиться молитвами. Он высмеивал вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нём статистические данные о числе заболевших. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке.
Автономный регион Танзании Занзибар стал одним из немногих туристических направлений, открытых в мире во время пандемии. С августа на остров разрешены поездки из России, он стал популярным туристическим направлением.
Другие новости дня
Третья волна: в Азербайджане выявили 2146 новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявили 2146 новых случаев заражения COVID-19. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 23 декабря прошлого года.
В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что за сутки в стране выздоровели 838 человек, скончались 25.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 259 476 случаев заражения COVID-19, вылечились 237 338 человек, скончались 3538. Продолжается лечение 18 600 больных.
При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Азербайджане были вакцинированы 28 926 человек. Число вакцинированных граждан уже достигло 536 871.
Отметим, что рост числа заражения коронавирусом наблюдается и в других странах Южного Кавказа – Грузии и Армении.
В североосетинском посёлке сожгли объект связи, приняв его за вышку 5G
В североосетинском посёлке Мизур Алагирского района группа неизвестных людей в понедельник подожгла подвижной объект связи. Об этом сообщил глава республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.
«Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл и технологическое развитие республики. Разумеется, ни о каком 5G речи нет – обычное оборудование одного из операторов связи. Ситуация может выйти из-под контроля», – написал чиновник в соцсети Facebook.
Как пишет «Кавказ.Реалии», Борцов с вышками он назвал необразованными фанатиками, «которые в своей пещерной картине мира не желают слушать никакие доводы и аргументы». По его словам, он уже потерял счёт фактам вредительства станциям мобильной связи.
«Раньше в Осетии жгли костры на башнях, теперь жгут станции мобильной связи. Мы уже второй год боремся с подобным варварством. У меня и эмоций не осталось: то сжигают станции, то расстреливают их, а то и просто сбивают палками муфты. А если где-то в горах кому-то потребуется вызов экстренных служб и он не сможет дозвониться по номеру 112, то винить во всём будут связистов. Хотя они и без этого в горах работают себе в убыток ввиду малочисленности населения горных сёл», – заявил Салбиев.
Чиновник не стал называть оператора сотовой связи, лишившегося объекта в Мизуре. Связисты оперативно перебросили нагрузку на резервную станцию, однако качество мобильной связи в районе посёлка ощутимо ухудшилось. Сгоревшая станция ремонту не подлежит, её придется демонтировать. Полиция Алагирского района ведёт розыск поджигателей.
- Немногим ранее Алан Салбиев назвал «кавалеров ордена 5G «За победу над мобильной связью». В этот список вошли районные центры Дигора, Алагир, Беслан, Моздок, Ардон, Октябрьское, а также крупные сельские населенные пункты Луковская, Михайловское, Кизляр, Куртат и Сунжа. Их жители, как отметил чиновник, противятся развитию мобильной связи. В декабре в Ардоне «борцы с 5G» не позволили установить телекоммуникационную вышку.
В ветеринарной клинике не смогли спасти редкого орла, раненного браконьерами в Кахетии
В тбилисской ветеринарной клинике не смогли спасти редкую птицу – орла-могильника, раненного браконтерами в Кахетии.
Когда орла перевезли на лечение в клинику, рентген показал, что у него семь ран, нанесенных картечью. Несмотря на усилия врачей, птица погибла, – пишет «Новости-Грузия».
Орел-могильник (Aquila heliaca) находится на грани исчезновения. Местные жители обнаружили подстреленную птицу у села Магаро и сообщили в соответствующую службу, сообщает организация «Для консервации природы» (Sabuko), которая с 2018 года работает над сохранением этого вымирающего вида птиц.
«Предположительно, особи нет и года, и она вернулась в Грузию из теплой страны весной. Это второй случай отстрела орла-могильника, который мы раскрыли в этой области. Мы просим соответствующие органы ужесточить контроль, особенно в местах, где много птиц, занесенных в Красный список. У нас есть карта, на которой можно увидеть орлов, обозначенных специальными передатчиками, более 80% из которых погибли в первый или второй год», – подчеркивает организация.
Общество охраны природы «Sabuko» было основано в 2008 году и с тех пор активно работает над сохранением исчезающих популяций птиц.
Одна из основательниц «Центр пойнт» Русудан Кервалишвили вышла на свободу
Одна из основательниц строительной компании «Центр поинт групп» Русудан Кервалишвили отбыла наказание и вышла на свободу сегодня утром.
Кервалишвили отбывала четырехлетнее заключение в женской колонии №5 в городе Рустави.
Сестры-владелицы «Центр поинт групп» Русудан Кервалишвили и Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари (более 4,1 миллиона долларов) из средств дольщиков товарищества «Табукашвили 88», строящего жилой комплекс на площади Саакадзе.
Рчеулишвили к этому времени, с июля 2016 года, уже была под арестом по другому делу – присвоения средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.
После того, как Кервалишвили вышла из тюрьмы, она заявила, что «раскаивается в содеянном». Она также отметила, что будет чувствовать себя полностью свободной только после того, как все потерпевшие получат свои квартиры
«Я сожалею только по поводу того, что те люди, которые очень нам доверились, в течение многих лет пострадали вместе с нами. К сожалению, все еще не удалось разрешить эту проблему, несмотря на то, что Майя находится там [в тюрьме] пять лет, а я – четыре. Но сейчас нас обнадежили, что строительство начинается, начинается через месяц вместе с мэрией. И наша задача одна — чтобы все люди были счастливы и заселились в свои квартиры. Только после этого мы будем действительно свободны и по-настоящему счастливы», – заявила она.
В сентябре 2017 года «Центр поинт групп» приобрела другая строительная компания – «М квадрат». Однако передача земель и контрактов компаний, входящих в «Центр поинт групп», затянулась, строительство планируется начать только через месяц, – пишет «Новости-Грузия».
В Армении ждут госпитализации 149 граждан с COVID-19
149 граждан, заболевших коронавирусом нового типа, ждут своей очереди на госпитализацию в Армении. Об этом накануне вечером на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Армении Геворк Симонян.
«Минздрав Армении делает все возможное для увеличения количества ковидных центров и расширения коечного фонда. Если не будет положительного сдвига в эпидемической ситуации, то за считанные дни мы выйдем на максимум возможностей по койко-местам», – отметил он.
Сегодня в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 750, в общем составив 191 491. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 172 605, – пишет «Радио Азатутюн».
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3497. Согласно Министерству здравоохранения Армении, 890 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 – за последние сутки).
На фоне роста числа случаев COVID-19 эксперты и врачи указывают на третью волну пандемии. В Армению лишь накануне прибыла первая партия вакцин AstraZeneca. Она предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.
Вакцина AstraZeneca от коронавируса сменила название на Vaxzevria
Название англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca изменено на Vaxzevria по заявлению производителя. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.
Смена названия не повлечёт изменений в составе препарата, но маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, говорится в сообщении агентства медицинских продуктов Швеции.
Почему производитель решил сменить название вакцины, не сообщается.
Смена названия препарата произошла на фоне недавней приостановки вакцинации AstraZeneca в нескольких десятках стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. 18 марта европейский регулятор признал вакцину безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, возобновили прививки.
В конце марта компания AstraZeneca после повторного исследования снизила эффективность препарата с 85 до 79 процентов в предотвращении тяжёлых случаев заболевания COVID-19.
- Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения вакцины у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Это повлияло на темпы вакцинации. В страну была доставлена и вторая партия вакцины – около 30 тысяч доз препарата Pfizer.
Главред газеты «Южная Осетия» о нападении на журналиста Тотрова: «Это с ним еще мягко обошлись»
Главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденной парламентом и правительством самопровозглашенной республики, по сути, поддержал недавнее нападение на политического редактора «ОсНовы» Руслана Тотрова. Своей позицией по поводу январского инцидента Александр Келехсаев поделился в социальной сети Facebook.
«Это с ним ещё мягко обошлись... Повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО-А или Федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать», – написал Келехсаев в социальной сети Facebook.
Он подтвердил свои слова в беседе с корреспондентом «ОсНовы».
«Абсолютно верно, мой комментарий. Я считаю недопустимым, когда один человек на протяжении полугода поливает грязью нашего президента. А также оскорбляет власть, средства массовой информации. Абсолютно не разбираясь в нашей специфике, человек, далёкий от проблем Южной Осетии, тем не менее позволяет себе так высказываться», – отметил Келехсаев.
Нападение на Руслана Тотрова было совершено 21 января во Владикавказе. По информации Тотрова, на него напали замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов и предприниматель Руслан Танделов. Они вошли в офисное помещение в центре Владикавказа и потребовали прекратить критиковать югоосетинского президента Анатолия Бибилова. После этого, по словам Тотрова, Сергей Кабисов нанес ему телесные повреждения.
В настоящее время Следственный комитет РФ по Северной Осетии продолжает расследование уголовного дела. Преступление осудили Союз журналистов России и руководство североосетинского парламента.
В пресс-службе Бибилова после нападения заявили, что он «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».
СМИ сообщили об участии дагестанцев в драке со стрельбой на рынке в Москве
Выходцы из Дагестана могут быть причастны к массовой драке в Москве, в результате которой один человек погиб, а ещё несколько серьёзно ранены. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По неподтвержденным данным, драка произошла 27 марта в районе рынка "Фуд Сити" на окраине города. Один из её участников умер в такси от ножевых ранений. Другой был найден той же ночью посреди дороги возле торгового центра. У него зафиксировали несколько ножевых и огнестрельных ранений, он в реанимации. Ещё один пострадавший попал в больницу с распоротым животом, несколько других – с черепно-мозговыми травмами, утверждает Baza.
Погибший и раненые – приезжие из Таджикистана. Причиной конфликта стали "разборки" с группировкой выходцев из Дагестана, пишет телеграм-канал, ссылаясь на неназванные источники. По их же данным, после драки полиция провела спецоперацию на территории рынка, в которой якобы участвовали около 200 сотрудников.
Администрация "Фуд Сити" опровергла сведения о полицейской операции, назвав её "информационным вбросом", цель которого – нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России". При этом сообщения о самой драке руководство рынка не комментирует. Помимо телеграм-канала Baza, о ней также написали сайт телеканала РЕН-ТВ и газета "Вечерняя Москва".
- За несколько дней до драки стало известно о завершении расследования в отношении шестерых членов преступной группировки, которая вымогала деньги у коммерсантов из "Фуд Сити". В 2018 году за отказ платить один из предпринимателей был застрелен . Преступлением глава группировки руководил из исправительной колонии №3 Ставропольского края по телефону, пишет "Газета.Ру".
Лидеры 23 стран мира призвали к глобальному соглашению по пандемии
Лидеры 23 стран мира и Всемирная организация здравоохранения призвали к заключению глобального соглашения по борьбе с пандемиями.
К заявлению в числе прочих присоединились Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея. В документе говорится, что ни одна страна или международная организация не может самостоятельно справиться с угрозой пандемией. Соглашение, по мнению инициаторов, должно помочь странам укрепить сотрудничество по оповещению о чрезвычайных ситуациях, обмениваться данными и профильными исследованиями.
Лидеры стран-инициаторов соглашения отметили, что COVID-19 стал самой большой проблемой со времён Второй мировой войны и справиться с ним можно только сообща. Подписавшие заявление отметили особую важность производства и внедрения вакцин как можно быстрее.
С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 128 миллионов случаев COVID-19. Умерли почти три миллиона человек. Больше всего заражений зафиксировано в США – более 31 миллиона. Умерли более полумиллиона пациентов.
Тбилиси предлагает вакцину от COVID-19 жителям Абхазии и Южной Осетии
Медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
О решении правительства сообщила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Тея Ахвледиани после заседания Координационного совета.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе говорит, что для медработников предусмотрено около 500 доз вакцины, препарат будет доступен и для пенсионеров.
Жители самопровозглашенных республик смогут вакцинироваться без предварительной регистрации на портале Минздрава. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer, – передает корреспондент «Эха Кавказа».
Отметим, что для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Тея Ахвледиани заявила, что «продолжается работа относительно временных мер, принятых по отношению к оккупированным регионам», а соответствующие решения принимаются «поэтапно, последовательно и прагматично».
- Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной республики Абхазия направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины. Югоосетинские власти надеются получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer.
- Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил 2 декабря 2020 года, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. В Сухуми сказали, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF (Детский фонд ООН). Позже Гамкрелидзе уточнил, что переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН.
В Грузии выявили максимальное с 16 февраля число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3773 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 673 новых случая коронавируса. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 16 февраля. Накануне был проведен 30 751 тест: PCR-тестов – 7390, экспресс‐тестов на антиген – 23 361.
Выздоровели еще 298 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 281 145, выздоровевших – 272 899.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,19%, за последние 14 дней – 1,69%, за последнюю неделю – 1,6%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты не исключают, что стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Полиция проверяет слова Соловьёва о Гитлере и Навальном
УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Об этом говорится в ответе полиции депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля 2021 года. Её планируют направить в исследовательский центр. Также материал будет передан в Следственный комитет "для дачи правовой оценки", сообщает РБК.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером", намекая на то, что тот боялся служить в армии.
Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. Запись фрагмента выложил сам Соловьёв. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Гитлера не оправдывает его поступки, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.
Соловьёв неоднократно в своих эфирах обрушивался с критикой на Навального – в частности, в связи с обвинением оппозиционера в клевете на участника Второй мировой войны Игната Артёменко. Соловьёв и большинство гостей его эфиров обвиняют Навального не только в "клевете", но и в оправдании нацизма, утверждают, что оппозиционер является националистом и антисемитом.
- Уголовная статья о реабилитации нацизма предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.
Эффективность вакцин Moderna и Pfizer подтверждена в реальных условиях
Высокая эффективность вакцин от COVID-19, произведенных фармацевтическими фирмами Pfizer и Moderna, подтверждена в результате исследования, проведенного среди медиков и сотрудников скорой помощи, оказывающих помощь зараженным COVID-19. Об этом говорится в отчете федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обнародованном в понедельник.
Эффективность обеих вакцин составила 90 процентов. Первая из двух доз вакцины предотвратила 80 процентов заражений. Обе вакцины вводятся в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель.
В группе из почти трех тысяч вакцинированных и частично вакцинированных участников исследования за три месяца испытаний заразились 11 человек. Эти данные подтверждают результаты, полученные во время клинических испытаний вакцин. Это исследование также указывает на действенность этих вакцин в предотвращении заражения новыми мутациями COVID-19, в том числе, так называемой британской, которая уже была распространена в США во проведения этого тестирования.
"Это исследование очень обнадеживает, - заявила глава СDC Рашел Валенски. - Эти выводы также указывают на важность вакцинации двумя дозами препаратов для того, чтобы быть наиболее защищенным от COVID-19, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу новых вариантов вируса".
К понедельнику 29 процентов американцев были вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19.
«Абхазия – это Грузия»: из-за видео в TikTok девушку вызвали в МВД. Она извинилась
МВД самопровозглашенной республики Абхазия проводит проверку по факту опубликованного в социальной сети TikTok видеоролика с участием 19-летней девушки Алёны Тания, которая озвучивает фразу: «Абхазия – это Грузия...».
В пресс-службе ведомства сообщили, что «в правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан», после чего с девушкой и её родителями провели беседу. По информации МВД, Тания «дала первичные объяснения».
«Я выложила видео, что «Абхазия – это Грузия». Меня попросили. Я очень сожалею и прошу прощения», – сказала Тания.
Поведение девушки осудил её отец. «Это неправильно. Я всю войну прошел», – сказал он.
Отца спросили: «как ваша дочка может себе позволить такое?». Он ответил: «и не думал, и не знал, что она на такое пойдёт».
Также, по информации МВД, в соцсетях были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции.
«Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой, отставной сотрудницы отдела внутренних дел, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в личном пространстве», – сообщили в ведомстве.
Отметим, что видео, в котором Тания говорит фразу «Абхазия – это Грузия», в её TikTok-аккаунте уже недоступно.
Замглавы ОНК: Не переживайте, Навальный симулирует
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок заключения в одной из владимирских колоний, симулирует проблемы со здоровьем.
В интервью телеканалу «Дождь» Григорян призвал не переживать за Навального, сказав, что у гражданских лиц, находящихся на свободе, меньше прав, чем у него, и меньше, чем у оппозиционера, возможностей достать необходимые лекарства.
При этом зампред ОНК не смог объяснить, почему он уверен в том, что Навальный симулирует. На этом вопросе он сказал корреспондентке «Дождя»: «До свидания, дорогая».
Еще один член ОНК по Владимирской области, Юрий Белокрылин, также заявил, что не доверяет Навальному и его «писанине» и относится к оппозиционеру «очень негативно».
27 марта представители Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №2 города Покров. После беседы с ним члены ОНК рассказали, что Навальный пожаловался на боль в ноге и попросил оказать содействие в получении препарата «Диклофенак». «Других пожеланий высказано не было», - утверждали в комиссии. Телеканал «Дождь» при этом отмечает, что среди беседовавших с заключенным не было зампреда владимирской ОНК Владимира Григоряна.
В ответ адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что Навальный назвал ОНК Владимирской области «сборищем жуликов и лжецов, которые обслуживают администрации концлагерей». По словам Кобзева, оппозиционер в течение сорока минут подробно рассказывал сотрудникам комиссии про неоказание ему помощи, про «кучу жалоб на здоровье» и про то, что ему не сообщают диагноз и результаты МРТ.
Ранее адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояние здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен.
В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным».
Даниельсон: Призываю все партии, обеспечить, чтобы завтра Грузия победила
«Призываю все партии, обеспечить, чтобы завтра Грузия победила», - заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон.
По его словам, если соглашение состоится, будут только победители, а главным победителем станет грузинский народ.
«В процессе я сказал лидерам партии, что завтра положу текст на стол. Цель состоит в том, чтобы сформировать устойчивые рамки для будущего. Это предложение будет направлено на необходимость системной реформы для повышения доверия общества к избирательному процессу и судебной системе. В конечном итоге стороны должны взять на себя ответственность и подписать такой документ. Это возможность для лидеров продемонстрировать демократическую зрелость. Хочу напомнить, что если соглашение состоится, не будет победителей и проигравших, будут только победители, а главным победителем станет грузинский народ», - заявил Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Сегодня, 29 марта, Кристиан Даниельсон сверял позиции представителей власти и оппозиции. Также он пообщался и с представителями гражданского сектора. С утра Даниельсон успел побеседовать с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а потом с президентом Саломе Зурабишвили. Завтра ожидается его совместная встреча с представителями власти и оппозиции. Спецпосланник Евросовета рассчитывает, что поможет грузинским политикам найти компромисс в течение трех дней.
- Оппозиционные партии заявляют, что в случае достижения соглашения о досрочных выборах и освобождении политических заключенных они могут пойти на компромисс, но заявляют, что правящая партия еще не предприняла никаких конкретных шагов для решения этих двух ключевых для них вопросов.
- Между тем в правительстве говорят, что не стоит ожидать от них компромисса по вопросу проведения досрочных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, комментируя одно из главных требований оппозиции, что «досрочных выборов не будет, разговор закончен».
Коронавирус в Абхазии: 22 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 151 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, 16 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- В Сухумской инфекционной больнице 28 марта скончался пациент 81 года. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Адвокат Ники Мелия обвиняет власть в постановке спектакля
По информации адвоката председателя «Единого национального движения» Ники Мелия Георгия Кондахашвили, сегодня партия получила письмо, в котором говорится, что организация «Исследовательский центр развития психологии» и его руководитель желают внести залог за Нику Мелия.
Как заявил на специальном брифинге Георгий Кондахашвили, внесение залога за Нику Мелия категорически неприемлемо.
«Сегодня в офис «Единого национального движения» пришло письмо от руководителя «Исследовательского центра развития психологии» Бесика Богвели. Из содержания письма мы узнали, что организация и лично Бесик Богвели выразили готовность внести залог за Мелия в размере 40 тысяч лари. Я хочу однозначно зафиксировать позицию Ники Мелия, что это неприемлемо, более того, мы имеем дело со спектаклем, поставленным властью», - заявил адвокат Ники Мелия.
По словам адвоката, «с большой вероятностью, это спектакль, поставленный властью». Как заявил Кондахашвили, внести залог за Нику Мелия невозможно ни техническим, ни правовым путем.
«В течение последнего месяца представители «Грузинской мечты» также распространяли среди общественности мессидж о том, что Ника Мелия может внести залог в любое время и быть освобожденным из тюрьмы. Это ложь и пропаганда, используемая правительством, чтобы заставить услышать об этом иностранных партнеров. На сегодняшний день Нике Мелия присуждено заключение, соответственно, решением от 3 ноября залог отменен. Ни один человек не может внести залог, как техническим, так и правовым путем, потому что он был приговорен к заключению под стражу. Мы задаем вопрос представителям «Грузинской мечты» - когда вы говорите, что Ника Мелия может выплатить сумму и выйти из тюрьмы, укажите, на каком основании это может быть сделано?», - заявил Георгий Кондахишвили.
Европарламентарии призывают грузинских политиков отказаться от партийных интересов
Депутаты Европарламента призывают грузинские политические силы отказаться от партийных интересов, конструктивно работать над урегулированием политического кризиса и избегать его обострения.
«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата. Стабильность парламентской демократии в стране и ее европейский или евроатлантические устремления стоят таких усилий.
Мы решительно поддерживаем постоянные посреднические усилия ЕС, возглавляемые Кристианом Даниельсоном, личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Мы призываем политических лидеров использовать эту возможность для достижения справедливого соглашения, которое еще возможно, и поставить требования граждан Грузии в центр дискуссии. Мы верим, что политический класс Грузии выполнит свою ответственность и найдет способ разрешить нынешний кризис», - говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента выражают готовность помочь Грузии. Согласно заявлению, существенный прогресс будет возможен только после того, как антагонизм и поляризация в грузинской политике сменится конструктивным сотрудничеством.
«Европейский парламент всегда поддерживал путь Грузии к более глубоким отношениям с ЕС. Мы обеспечивали устойчивую политическую поддержку стране, чтобы она продолжала идти своим путем. Однако существенный прогресс будет возможен только тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике сменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут тщательно исполнять свою роль.
Мы готовы помочь Грузии в этой сложной ситуации. Как только стороны достигнут соглашения, мы готовы реализовать в тесном сотрудничестве с парламентом Грузии полный комплекс мер демократической поддержки со стороны Европейского парламента», - сказано в заявлении.
Заявление подписали следующие депутаты Европарламента: Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрюс Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.
На Светлану Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей Беларуси продолжить уличные протесты против режима Александра Лукашенко.
По версии следствия, Тихановская вместе с представителями общественного объединения BYPOL пыталась «произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов», а затем планировала обвинить в этом власти. В прокуратуре сообщили, что показания против «организаторов и участников теракта» дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным.
Светлана Тихановская находится в данный момент Литве, куда она уехала сразу после выборов из-за опасений за свою жизнь. В конце прошлого года генпрокуратура Беларуси возбудила против нее и членов Координационного совета оппозиции, в который входила Тихановская, уголовные дела о создании экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти.
- Массовые протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов.
Тбилисская мэрия заполнит трещины оползня в Вашлиджвари грунтом
В тбилисском районе Вашлиджвари, на улице Мачавариани, начались работы по укреплению оползневой зоны, то есть заполнение определенного объема трещин грунтом, сообщили в мэрии Тбилиси.
Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани заявил, что решение принято по рекомендации специалистов в данной области, которая предусматривает возвращение склону первоначального естественного состояния.
«Как вы знаете, на прошлой неделе прошло очередное заседание рабочей группы, на котором по рекомендации привлеченных экспертов были приняты определенные решения, одно из которых заключалось в возврате этого склона в естественное, первоначальное состояние, то есть, на основании конкретных исследований, заполнение [разломов] определенными объемами земли. Это создаст еще больше препятствий для расширения оползня, и станет определенной превенцией для того, чтобы эта масса внезапно не сорвалась», - сказал Ираклий Бенделиани.
По его словам, после этого запланированы и другие мероприятия. «После этого в зоне оползня можно будет строить временные дороги и проводить бетонные работы. Кроме того, как мы уже сообщили населению, до конца этой недели в оползневой зоне и окрестностях будет установлена специальная система мониторинга, благодаря которой мы будем иметь очень подробную информацию о происходящих процессах», - сказал заместитель мэра Тбилиси.
- В середине марта стало известно о масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, информирует агентство «Новости-Грузия». Специалисты после обследования констатировали активизацию оползневого тела - на склоне заметны большие и глубокие трещины, которые, по мнению специалистов, растут и динамично развиваются.
- Мэрия Тбилиси начала строить новую дорогу от озера Лиси до проспекта Геловани в 2019 году. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.
Гарибашвили объявил о приостановке строительства Намахвани ГЭС
Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который побывал на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ, информирует агентство «Новости-Грузия».
Премьер подчеркнул, что ему «абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж».
«Мы договорились с компанией, все будет проверено еще раз, в том числе с привлечением грузинских и зарубежных специалистов. Также будет проверено еще раз воздействия строящейся ГЭС на окружающую среду, нанесет это вред или нет», - сказал Гарибашвили.
Премьер также подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. «Его разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад», - отметил он. Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии».
«Также разговор шел о передачи территории в аренду на несколько лет. Это является принятой практикой везде, во всем мире, соответственно, эта какая-то необдуманная и антигосударственная риторика, которая мешает отношениям с нашими соседними государствами, с инвесторами, конечно же, должна прекратиться», - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, «чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции».
- Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух независимых ГЭС в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани (333 мВ) и Земо Намахвани (100 мВ). Годовая выработка каскада - 1 500,00 ГВтч, что покрывает 12% годового потребления Грузии.
- Между тем протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани.
- Протестующие требуют, чтобы правительство остановило строительство и расторгло контракт с турецкой компанией Enka, а также, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони.
Грузия обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранцев
Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранных граждан, заявила сегодня в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
«Главное, что может подстраховать дельнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», – заявила Турнава.
Как пишет «Новости-Грузия», сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. В 2019 году туризм в стране установил рекорд – количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью остановила свою работу. Доходы в 2020 году от туризма опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Рамзан Кадыров раздал бойцам своего клуба «мерседесы»
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат". Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей.
Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.
За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".
Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.
- На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016-го – начале 2017 года он руководил массовыми казнями в республике.
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