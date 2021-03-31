Коронавирус в Грузии: 616 новых случаев, 268 выздоровели

Миссия Евросоюза в Грузии обнародовала текст соглашения под названием «Будущий путь Грузии», который шведский дипломат Кристиан Даниельсон предложил подписать сторонам для выхода из политического кризиса в Грузии. И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались подписывать этот документ.

Стороны обвиняют друг друга в том, что отказались идти на компромисс. Оппозиция была недовольна тем, что в документе ничего не говорится о возможности проведения внеочередных выборов, хотя этот вопрос ранее был представлен в плане, предложенном грузинским политикам для обсуждения лично президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, – пишет «Новости-Грузия».

Соглашение «Будущий путь Грузии»

Мы, Стороны настоящего Соглашения, подразумеваем общие интересы, чтобы:

Положить конец существующим политическим разногласиям и продвинуть демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;

Чтобы наша страна была сильной и сплоченной в решении проблем здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса;

Обеспечить интересы безопасности и стабильности Грузии перед лицом региональных вызовов;

Действовать целенаправленно для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;

Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, мы соглашаемся с тем, что:

как только это соглашение будет подписано, мы войдем в парламент и будем принимать полноценное участие в парламентской деятельности;

До следующих парламентских выборов мы будем выполнять свои обязанности с взаимным уважением и признанием того, что стабильность Грузии требует единства. Соответственно, мы обязуемся оперативно и добросовестно выполнять все следующие вопросы:

1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие

В интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения этого соглашения стороны, подписавшие соглашение, обязуются реагировать на два вопроса, воспринимаемых как политизированное правосудие. В частности, в течение одной недели после подписания этого соглашения партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Кроме того, Парламент должен реагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить поправки в Правила процедуры, чтобы требовать большинства простым большинством для отказа от иммунитета члена Парламента.

Сроки:

1. Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.

2. Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.

2. Амбициозная реформа избирательной системы

Все следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов будет от нулевого (естественный порог) до 2%.

Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.

Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками:

Местные выборы: пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.

Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.

Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.

Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.

Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.

Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.

Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе можно назначить дополнительные функции, например, включение обратного отсчета.

В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 г. по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 г. (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.

Сроки:

1. Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.

2. Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.

3. Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.

3. Верховенство закона / судебная реформа

В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:

Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:

a) Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;

б) представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;

в) должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;

г) принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений.

В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.

Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.

Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.

Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.

Сроки:

1. Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.

2. Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.

3. Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.

4. Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.

4. Распределение власти в парламенте

Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:

Комитет по процедурным вопросам и правилам Комитет по правовым вопросам Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции Бюджетный комитет Комитет по иностранным делам

Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать одну должность главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]

Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.

Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.

5. Предстоящие выборы

Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них.

Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются использовать свои парламентские мандаты, а также участвовать в будущих выборах на основе выше согласованной избирательной реформы – в интересах политической стабильности Грузии и выполнения настоящего Соглашения.

Правительство Грузии запрашивает прибытие миссии международных наблюдателей на местные выборы в октябре 2021 года.

Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.