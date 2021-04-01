Европарламент может приостановить выделение Грузии финансовой помощи

Акции протеста в Тбилиси против приезда российского телеведущего Владимира Познера являются политическим демаршем и сознательной провокацией со стороны радикальной грузинской оппозиции с целью удерживать отношения РФ и Грузии «в разорванном состоянии». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Случай с Познером – серьезный политический демарш. И его фигура выбрана не случайно, потому что он широко известен в России, популярен среди интеллигенции. Это сознательная провокация, которая бьет по образу Грузии как гостеприимной страны, который включает в себя безопасность гостя. Это попытка радикальной оппозиции показать всем туристам, что в Грузию ехать нельзя. Это сознательный «выстрел в обе ноги» для того, чтобы ослабить власть, экономику», - считает Гаврилов.

Ситуация с Познером, полагает он, может привести к резкому сокращению турпотока в Грузию из России и других стран, а визит Познера свидетельствует о том, что грузинский народ, гражданское общество и «рационально мыслящее» руководство Грузии хотели бы восстановить добрые отношения с Россией.

«Но агрессивное радикальное меньшинство, которое является инструментом западных кругов, шантажирует власть, устраивая провокации для того, чтобы удерживать российско-грузинские отношения в разорванном состоянии», – уверен парламентарий.

Депутат также напомнил об инциденте 2019 года в Тбилиси с его участием.

«В 2019 году грузинская радикальная оппозиция попыталась осуществить госпереворот, воспользовавшись фактом проведения в Тбилиси Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и присутствием множества парламентариев, чтобы власть не использовала силовые методы для подавления мятежа», – полагает Гаврилов.

Прокомментировал инцидент с Владимиром Познером и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он считает, что это может быть срежиссированной антироссийской провокацией.

«Похоже, что вся история вообще была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода. Эта позорная ситуация еще раз обнажила жесткое противостояние между грузинскими радикалами из партии [Михаила] Саакашвили «Единое национальное движение», с присущим им откровенным хамством и нарушением элементарной этики человеческих отношений, и правительством Грузии», – заявил сенатор.

Он добавил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже дал оценку произошедшему, в ней, в частности, радикалы названы «деградировавшей группой, с которой нельзя вести цивилизованный диалог».

«Конечная цель этих политических хулиганов – не дать здоровым силам развивать двусторонние отношения с Россией в тех областях, где это возможно в сложившихся условиях», – полагает Карасин.

Возмущена инцидентом и телеведущая Тина Канделаки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», – пишет она.

По словам Канделаки, совсем недавно Познер сидел рядом с ней, певицей Мирандой Мирианашвили и художником Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь: «Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы».

«Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают своё прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», – отметила Канделаки.