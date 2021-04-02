«Россия – зло!» – Москва возмущена актом вандализма в отношении памятника Грибоедову

Москва возмущена актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Нецензурная надпись, адресованная Владимиру Познеру, а также слова «Россия – зло!» появились на памятнике вскоре после стихийного митинга против приезда в Грузию тележурналиста. Спустя несколько часов надпись удалил член городского собрания Тбилиси Эрекле Кухианидзе.

«Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии», – заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Москва рассматривает «данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи».

«Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений», – отметила Захарова.

Драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда.