Бидзина Иванишвили появился на публике впервые после ухода из политики

Уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 32-летний Нурмагомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал»(российские власти внесли организацию в список иностранных агентов,»Мемориал» с этим не согласился - Прим.ред.).

Мамуев жил в Берлине с женой Матой и четырьмя детьми уже девять лет. В Европе он находился с 2009 года.

24 марта ночью сотрудники полиции выломали дверь и увезли Мамуева, сообщила правозащитникам его супруга. Ему не позволили взять с собой никаких вещей, кроме обуви и куртки.

Утром Мата обратилась в полицейский участок в Берлине, но ей не сообщили, где находится Нурмагомед и почему его задержали. Позже в полиции у нее забрали документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России. На каком основании его депортировали, ей не объяснили.

В Москве Мамуева передали властям Чечни. Уже вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалажах. На следующее утро за ним приехали люди в штатском, которые не только не предъявили никаких документов, но даже и не представились.

Тем не менее родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановский РОВД и сообщили о приезде этих людей. Им ответили, что это действительно сотрудники силовых структур, и Мамуеву следует поехать с ними на беседу.

Люди в штатском не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Когда родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, им ответили, что Мамуева у них нет. С тех пор местонахождение Нурмагомеда Мамуева неизвестно.