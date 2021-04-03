В Москве задержали обвиняемого в причастности к убийству ингушского телеведущего

Оппозиция создает «штаб 15 мая». Об этом заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе после встречи представителей оппозиционных партий, сообщает «ИнтерпрессНьюс». По словам Бурджанадзе, на сегодняшней встрече детально обсуждалась акция, анонсированная оппозицией на 15 мая.

«Что касается 15 мая, то мы детально обсудили план, речь идет о том, что будет сформирован «штаб 15 мая». Лидеры распределят регионы, желательно представителями разных партий быть вместе и встречаться с людьми, дать им больше мотивации, еще больше убедить, что оппозиция не собирается отступать.

Уверена, это единство обязательно принесет результат. Хочу надеяться, что 15 мая в стране будет нормальная обстановка, в том числе, с точки зрения ковида», - заявила Бурджанадзе.

Как заявил лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, пока разговор о каком-либо изменении позиции со стороны оппозиции не идет.

«Это первая встреча после второго раунда медиации Даниельсона. Здесь много других партий, которые интересует, что происходило на встречах. Я пришел после второго раунда переговоров с Даниельсоном, чтобы услышать настроения других партий, послушать, что они думают, каким видят продолжение действий. Какой-либо повестки дня не существует. Что касается обвинений правящей команды, будто переговоры сорвала оппозиция, документ лежит, он и сейчас публичный, каждый может подписать правящей команде... Оппозиция ничего не срывала, она не была согласна с двумя пунктами и сказала это публично, в отличие от «Мечты», которая лукавит и говорит, что они будто были согласны. В действительности они ни на что не были согласны, вот лежит документ и пусть его подпишут», - заявил Джапаридзе.