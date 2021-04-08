Ковид в Абхазии: 45 новых случаев инфицирования, один - летальный

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 206 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 31 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском ковид-госпитале 7 апреля скончалась пациентка 80 лет. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонней полисегментарной пневмонии.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 5.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13645 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13101 человек.