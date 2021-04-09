Израиль готов легально трудоустроить 1000 граждан Грузии

Граждане Грузии смогут трудоустроиться в Израиле на законных основаниях. Соответствующее соглашение оформлено между правительствами двух стран, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.

Как пишет «Новости-Грузия», на данном этапе Израиль предлагает соискателям из Грузии работу на позициях вспомогательного персонала в учреждениях длительного ухода. Регистрация желающих начнется на специальном портале Минздрава Грузии 12 апреля и будет продолжаться в течение всего года. Граждане, заявки которых будут удовлетворены, смогут легально жить и работать в Израиле в течение 1 года. Тель-Авив готов принять тысячу рабочих из Грузии.

Сегодня посол Израиля в Грузии Ран Гидор обсудил с замминистра здравоохранения Тамар Баркалая реализацию двухстороннего соглашения. После встречи Гидор подчеркнул, что система длительного ухода – это «относительно новая сфера деятельности в Израиле». По его словам, Грузия стала второй страной, которую Тель-Авив выбрал для привлечения специалистов длительного ухода.

«Мы с особой осторожностью подходим к данному вопросу, при выборе стран и обращении к каким-либо правительствам», – сказал Гидор.

Система долговременного ухода – это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Система включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Система обеспечивает достойное качество жизни с возможным уровнем самореализации, независимости, автономии и активной деятельности пожилых людей и инвалидов.