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Российский миллиардер был признан мертвым по справке из ЗАГСа в Абхазии
Петербургская квартира живущего в Лондоне российского миллиардера Андрея Андреева была продана без его ведома, после того как он был признан мертвым в России. Чиновникам оказалось для этого достаточно нотариально заверенного документа из самопровозглашенной республики Абхазия.
Андреев входит в список богатейших людей в России, его состояние оценивается журналом Forbes почти в 2 миллиарда долларов. Издание рассказало историю о его смерти, о которой он сам не знал.
Андреев (настоящая фамилия - Оганджанянц) - создатель сервисов для знакомств Mamba, Badoo и Bumble, в 2005 году он переехал из России в Лондон. В Санкт-Петербурге у него осталась квартира, унаследованная им от бабушки. В ней он провел все детство и до сих пор прописан, однако недвижимость успела дважды сменить владельцев.
Согласно выпискам из Росреестра, в 2012 году квартира перешла в собственность по наследству жительнице Абхазии Людмиле Тория. Она, согласно абхазским документам, в 2008 году вышла замуж за миллиардера, а через четыре года стала его вдовой. Эти документы были легализованы в России, этого оказалось достаточным для переоформления владельца квартиры и ее продажи в январе 2013 года.
Новая владелица утверждает, что узнала, что квартира была куплена не у настоящего владельца осенью 2020 года. Тогда юристы Андреева обратились в суд с требованием вернуть миллиардеру квартиру. Тогда же предприниматель узнал о своей смерти в Абхазии. Его псевдовдова умерла на самом деле - в 2019 году, в Краснодаре, от пневмонии.
Другие новости дня
В Тбилиси протестуют против проекта парка на территории бывшего ипподрома
Протестная акция прошла сегодня, 10 апреля, на территории бывшего ипподрома в Сабурталинском районе, где мэрия Тбилиси планирует построить Центральный парк.
Митинг собрал несколько десятков человек, которым не нравится представленный столичными властями проект. Основная претензия горожан – застройка большей части рекреационной зоны. Они указывают, что мэрия утвердила его проект непрозрачно, не спросив мнения граждан или специалистов.
«Они анонсировали проект, а уже на следующий день устроили на ипподроме строительную площадку. В проекте не учли суть ипподрома, его ценность. Они хотят сделать здесь множество бетонных тропинок, вписав в природный ландшафт тысячу активностей, которые никому не нужны… Они планируют построить здесь ресторан. Мы хотим, чтобы на этой территории было как можно меньше бетона, меньше развлекательных пространств», - сказала журналистам одна из участниц митинга.
- Обустройство Центрального парка на месте бывшего ипподрома началось в конце октября прошлого года, незадолго до парламентских выборов. Ожидается, что работы продлятся около двух лет, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Территорию площадью 36 гектаров муниципалитету подарил основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили. Его благотворительный фонд «Карту» также обещал выделить несколько десятков миллионов лари на реализацию инициативы.
- Согласно представленному проекту, вся территория парка будет разделена на 26 зон. Предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада. Также на территории появятся фонтан и амфитеатр, спортивная зона, скейтпарк, объекты питания. Среди других объектов – зоны для выгула животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, тоннели, зиплайн. Проект также предусматривает обустройство велосипедных тропинок, пространства для стритбола, ареала для походов и скалолазания. Вокруг Центрального парка построят три автостоянки.
В Ахалгорском районе вводится карантин в связи с ухудшением эпидситуации
В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия и в целях предотвращения распространения инфекции среди населения с субботы, 10 апреля, вводится карантин.
Данные меры приняты по распоряжению руководства районной администрации и рекомендации главного санитарного врача республики Марины Кочиевой.
«Свою работу до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки прекращает Ленингорский рынок выходного дня. С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на карантин закрываются и образовательные учреждения Ленингорского района. Решение принято совместно с Министерством образования и главой районной администрации Владимиром Гулиевым», - отметили в пресс-службе.
Собеседник информагентства «Рес» сообщил, что положительная динамика по коронавирусу сохраняется в селах Цинагарской зоны.
Ранее сообщалось, что в районной больнице ожидается приезд специалистов из РММЦ, которые совместно с местными коллегами будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь больным, чтобы снять нагрузку, которая ощущается в больнице за последнее время.
Медики настоятельно рекомендуют населению соблюдать все правила и рекомендации Югосетпотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Гига Бокерия избран председателем партии «Европейская Грузия»
Гига Бокерия избран председателем партии «Европейская Грузия». Решение было принято на сегодняшнем съезде партии, в ходе которого также был утвержден политсовет «Европейской Грузии».
Таим образом, политсовет «Европейской Грузии» возглавит Гиги Церетели, политическим секретарем партии по внешним отношениям станет Георгий Канделаки, Акакий Бобохидзе займет пост генерального секретаря партии.
По заявлению Акакия Бобохидзе, Гига Бокерия был утвержден большинством голосов.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе уверен, что новое руководство выступит с инициативами, которые позволят им стать ближе к избирателям, представить свою программу, и «в то же время быть защитниками либеральных ценностей, демократии, свободной рыночной экономики».
Сегодня также стало известно, что партию покинули ее бывший председатель Давид Бакрадзе и генеральный секретарь Гиги Угулава. Вслед за ними сегодня об уходе из партии «Европейская Грузия» также объявили Гиви Таргамадзе и Леван Тархнишвили. Все они открыто говорили о разногласиях с Гигой Бокерия, упрекая его в нежелании обновлять и реформировать партию.
- Партия «Европейская Грузия – Движение за свободу» была основана в 2017 году несколькими политическими лидерами, покинувшими «Единое национальное движение» вскоре после парламентских выборов. Со дня основания председателем «Европейской Грузии» был Давид Бакрадзе. В 2018 году он баллотировался от партии президентских выборах и занял третье место с 10,97% голосов. Осенью 2020 года «Европейская Грузия» впервые баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно. По официальным данным, партия получила 3,79% голосов.
Депортированный из Франции Магомед Гадаев отпущен из «Шереметьево»
Несколько часов потребовалось адвокатам и общественникам, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Магомеда Гадаева, депортированного в Россию из Франции. По факту его задержания подана жалоба в военную прокуратуру Подольского гарнизона.
«Магомед Гадаев, вопреки решению суда незаконно депортированный сегодня из Франции, а затем более 12 часов удерживаемый сотрудниками ФСБ в порту Шереметьево без всяких законных оснований и без допуска к нему адвоката, наконец-то освобожден. В течение этих 12 часов мы так и не смогли получить от сотрудников погранконтроля объяснения, на каком основании Гадаева принудительно удерживают в аэропорту», – написал на своей странице в фейсбуке председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
В комментариях к записи правозащитник уточнил, что освобождением депортированного активиста занималась «пестрая команда», в настоящий момент Гадаев находится в России, где именно – не уточняется.
В опубликованной Каляпиным жалобе адвоката Артема Немова на имя военного прокурора Подольского гарнизона говорится, что задержавшие чеченского беженца силовики сообщили об имеющейся «договоренности» с сотрудниками МВД Чечни о передаче задержанного им.
«Гадаеву в случае передачи его сотрудникам МВД по Чеченской Республике может угрожать опасность для жизни и здоровья, – говорится в жалобе, – поскольку Гадаев является свидетелем по уголовному делу № 68042, возбужденному по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 126, 286 УК РФ, в отношении сотрудников МВД по Чеченской Республике, часть из которых в настоящее время продолжает исполнять служебные обязанности».
- Гадаев является членом правления организации «Барт Маршо» и членом «Ассамблеи чеченцев Европы». Его поместили в депортационную тюрьму во Франции 8 апреля, когда пришел в полицию отмечаться. Он приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда и было принято первое решение о его высылке, но сначала его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 348
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 348.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Северной Осетии – три, в Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии, согласно официальным данным, умерли 8 776 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 107 (43 445 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 97 (51 347)
- Дагестан + 44 (31 475)
- Кабардино-Балкария + 35 (23 187)
- Калмыкия + 8 (20 165)
- Северная Осетия + 15 (16 495)
- Адыгея + 13 (14 209)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 815)
- Чечня + 10 (11 775)
- Ингушетия + 7 (15 213)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 247 126 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 10 апреля, выявлено 4 632 688 заболевших коронавирусом.
В Грузии задержан активист общественного движения против строительства ГЭС
На западе Грузии полицейские задержали активиста Лашу Кутателадзе, члена общественного движения «Защитников ущелья Риони», выступающего против строительства Намахванской ГЭС, сообщает телеканал «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, задержание произошло накануне, когда Кутателадзе возвращался из Цхалтубо в Намахвани. На дороге Кутаиси-Алпана его остановили полицейские. Утверждается, что они запретили активисту продолжать дальнейшее передвижение. В итоге Кутателадзе задержали, предъявив обвинения в неповиновении законным требованием полиции. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 4 тысяч лари или административное задержание на срок до 15 суток.
Сегодня дело рассмотрит Кутаисский городской суд. В настоящее время Кутателадзе находится в следственном изоляторе. Его интересы представляет Саломе Салдадзе, представитель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ). «На основании информации, полученной от задержанного, могу сказать, что фактические обстоятельства никоим образом не включены в статью, в нарушении которой он обвиняется. Мы считаем, что правонарушения вообще не было. Наша позиция на суде будет такой же», - сказала Салдадзе. В АМЮГ также считают неоправданным и неконституционным ограничения на передвижение в долине Риони, установленные полицией.
Официальных комментариев от МВД Грузии в связи с задержанием активиста до сих пор не поступало. Его соратники говорят, что, когда они спросили у высокопоставленных полицейских о причине ареста, то те ответили, что он пересек государственную границу.
Противники строительства Намахванской ГЭС уверены, что действия правоохранительных органов направлены на запугивание протестующих.
- Ограничения на передвижение в Цхалтубском муниципалитете ввели в начале апреля на фоне протестов, вызванных возобновлением работ в Намахвани. Меры в МВД объяснили соображениями безопасности.
- Издание RegInfo пишет, что ограничения применяются избирательно. Утверждается, что полиция проверяет всех граждан на въездах и выездах из долины Риони, а продолжать движение позволяют только тем, кто не имеет никакого отношения к акциям протеста.
- Протесты против строительства «Намахвани ГЭС» продолжаются уже полгода. Активисты разбили палаточный городок близ стройплощадки, где продолжают дежурства уже 165 дней.
Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули партию «Европейская Грузия»
Лидеры «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули ряды оппозиционной партии, сообщает агентство «Новости-Грузия». Бакрадзе занимал пост председателя «Европейской Грузии», а Угулава – пост генерального секретаря. О своих планах они объявили еще в феврале. Теперь же оба подтвердили намерения. Сегодня состоится съезд «Европейской Грузии», на котором будет избрано новое политическое руководство партии.
Ни Бакрадзе, ни Угулава присутствовать на съезде не будут. Оба политика объясняют свое решение слабыми результатами «Европейской Грузии» на парламентских выборах осенью 2020 года. Партия, у которой в законодательном органе девятого созыва было 21 место, не смогла сохранить своих позиций. В парламенте десятого созыва «Европейская Грузия» получила всего пять мандатов.
«Несмотря на грубую и очевидную фальсификацию парламентских выборов 2020 года властями, показанный нами результат был очень далек от желаемого, что является четким показателем того, что партия нуждается в фундаментальных обновлениях и реформах, в том числе, в полном обновлении команды лидеров, выдвижении вперед новых лиц и включении в новые политические конфигурации с другими партиями», - написал Бакрадзе на своей странице в Facebook.
В свою очередь Гиги Угулава отметил, что окончательно решил выйти из партии, когда понял, что ресурсов для обновления «Европейской Грузии» не существует. Одновременно Угулава не скрывает, что у него были совершенно разные взгляды касательно будущего команды с Гигой Бокерия – руководителем политического совета «Европейской Грузии».
«Партия нуждается в обновлении, которое подразумевает наследование, расширение, конечно, его улучшение, а не противостояние или отказ от прошлого. Мне очень жаль, но путь, выбранный партией сейчас, больше похож на движение в прошлое, чем в будущее», - написал Угулава в Facebook.
Что касается планов на будущее, то и Угулава, и Бакрадзе говорят, что пока не планируют вступать в какую-либо партию, однако продолжат активно заниматься политикой и свою оппозиционную деятельность.
«После ухода из «Европейской Грузии» я беру партийную паузу, однако остаюсь в политической и общей оппозиционной борьбе. Как гражданин этой страны и как политик, я сделаю все для того, чтобы Грузия была демократическим, экономически сильным, свободным и европейским государством», - пишет Бакрадзе.
- По данным телеканала «Мтавари», «Европейскую Грузию» в ближайшее время могут покинуть и другие лидеры, в числе которых Ирма Надирашвили, Гога Габашвили, Леван Тархнишвили, Гиви Таргамадзе и другие. Официально об этом станет известно после съезда.
- Партия «Европейская Грузия – Движение за свободу» была основана в 2017 году несколькими политическими лидерами, покинувшими «Единое национальное движение» вскоре после парламентских выборов. Со дня основания председателем «Европейской Грузии» был Давид Бакрадзе. В 2018 году он баллотировался от партии президентских выборах и занял третье место с 10,97% голосов. Осенью 2020 года «Европейская Грузия» впервые баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно. По официальным данным, партия получила 3,79% голосов.
Власти Китая оштрафовали владельца AliExpress на рекордные $2,8 миллиарда
Власти Китая оштрафовали корпорацию Alibaba на $2,8 миллиарда долларов в рамках антимонопольного расследования. Это самый крупный штраф в истории страны. Основатель компании Джек Ма в октябре публично раскритиковал чиновников, после чего исчез почти на три месяца, а крупнейшее в мире размещение акций другой его компании было отменено.
Джек Ма считался самым богатым человеком в Китае. Все изменилось после его критики в адрес властей. Состояние бизнесмена оценивалось журналом Forbes в 65,5 миллиардов долларов. 24 октября Ма раскритиковал на экономическом форуме в Шанхае правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, «придуманные стариками», не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.
Выступление было сделано после приветственной речи заместителя председателя КНР, 72-летнего Ван Цишаня – которого называют ближайшим сподвижником лидера КНР Си Цзиньпина. Он говорил об опасностях распространения новых финансовых технологий для экономической стабильности. Слова Ма были восприняты как прямая критика Цишаня, после этого он исчез на три месяца. С осени оценка активов предпринимателя снизилась приблизительно на 15 миллиардов долларов, теперь он четвертый в списке самых богатых китайцев.
Расследование в отношении Alibaba Group началось в декабре, после выступления Ма. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе. Такая практика нарушила права и интересы потребителей и ударила по бизнесу продавцов, указал китайский регулятор.
Китайские власти намерены сократить масштабы бизнес-империи Ма, заявляли The Wall Street Journal чиновники страны. Одновременно власти обещают ужесточить регулирование финтех-стартапов, сделав правила их работы более жесткими и похожими на банковские.
В ноябре власти КНР сорвали крупнейшее в истории размещение акций – компания была основана Ма. Финансовая Ant Group должна была привлечь $34,5 миллиарда в Гонконге и Шанхае, это бы стало крупнейшим IPO в истории. После этого оценка компании могла составить $315 миллиардов – дороже, чем Bank of America. Однако выход на биржи был отменен за два дня до запланированного срока.
После IPO Ant Group, по прогнозу Bloomberg, Ма мог бы подняться на 11-е место в списке богатейших людей планеты. Одновременно Пекин потребовал отделить от Alibaba медиаактивы, а основанная Ма элитная бизнес-школа была вынуждена приостановить прием новых студентов, сообщила в пятницу Financial Times.
Противостояние Ма и властей имеет не только политический подтекст, – считает китаист Александр Габуев. «Сюжет тут не только в борьбе неповоротливого госкапитализма с популярным олигархом-инноватором. А в том, как Си Цзиньпин и его команда видят риски для устойчивости финансовой системы», – рассказывал он в Фейсбуке. По словам эксперта, китайские власти опасаются, что плохо регулируемые финансовые компании могут принести нестабильность в финансовую систему, вызвав серьезное недовольство населения.
«Когда два года назад лопнула пирамида р2р-платформ, куча китайцев возмущались: «А где же были партия и правительство, когда меня обманывали?» – пишет эксперт. – Именно поэтому весь последний год регуляторы готовили новые правила для работы платформ вроде Ant, и саму компанию предупреждали, что ей неплохо бы повременить с размещением».
Сегодня в Грузии день траура по погибшим жителям Гальского района
Сегодня, 10 апреля, в Грузии день траура по трагически погибшим 7 апреля 2021 года гражданам Грузии, проживающим на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Государственные флаги Грузии приспущены на всех административных зданиях страны, сообщает Общественный вещатель.
7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони, во избежание незаконных задержаний, практикуемых российскими пограничниками на разделительной линии.
Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в оборонной сфере на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Документ был оформлен в рамках официального визита в Литву грузинской делегации во главе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. В пятницу его подписали заместители руководителей оборонных ведомств двух стран – Маргирис Абукявичюс и Лела Чиковани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны охватывает множество областей: военное образование и обучение, кибербезопасность, совместные учения в Литве и Грузии, а также сотрудничество на уровне сухопутных войск, спецназа, военных академий. Оформленный план касается самых разных аспектов этих отношений – начиная от официальных визитов, заканчивая военными учениями. Как отмечается, все эти мероприятия направлены на усиление возможностей Сил обороны Грузии.
В пресс-службе Минобороны Литвы подчеркнули, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является кибербезопасность.
«Согласно декларации о намерениях, подписанной Литвой и Грузией, планируется участие грузин в Региональном центре кибербезопасности, который будет создан в Каунасе как часть Национального центра кибербезопасности. В этом году Литва и Грузия вместе примут участие в учениях по кибербезопасности», - сказал Абукявичюс.
В прошлом году почти все совместные мероприятия министерств обороны Грузии и Литвы были отменены из-за коронавируса. В этом году ожидается реализация значительно большего числа инициатив, предусмотренных планом сотрудничества.
Минобороны РФ опубликовало личные дела Гагарина и Титова
Российское министерство обороны рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе - фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полетное задание на первую космическую экспедицию, зачетные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.
Документы выложены на специальный подсайт министерства, посвященный 60-летию полета Гагарина на космическом корабле «Восток». Оно будет отмечаться 12 апреля. Этот день провозглашен ООН Международным днем полета человека в космос.
С момента первого полета, в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полеты. Рекордсменами по числу экспедиций являются американские астронавты Франклин Чанг-Диас и Джерри Линн Росс, совершившие по семь полетов.
Россиянин Геннадий Падалка больше всех провел времени в космосе - 878 дней. Советский космонавт Анатолий Соловьев 16 раз выходил в открытый космос. Самый продолжительный выход был у астронавтки Сьюзан Хелмс и у Джеймса Восса - почти девять часов.
9 апреля «Роскосмос» отправил к МКС пилотируемый корабль »Союз МС-18», названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.
В марте госкорпорация представила новый новый дизайн ракеты-носителей в бело-синей цветовой гамме в память о первом полете. Однако ракета, запущенная 9 апреля, была покрашена в серо-оранжевый, как и все «Союзы», использующиеся с 1961 года.
Коронавирус в Грузии: 506 случаев заражения за сутки, 11 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 506 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,96%, за последние две недели – 2,16%, а за последнюю неделю – 2,49%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 287 689. Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 240.
В Аджарии зафиксировано 76 случаев, в Самегрело и Земо Сванети – 66, в Имеретии – 43, в Квемо Картли – 33, в Кахетии, Гурии и Шида Картли – по 13, в Мцхета-Мтианети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 869.
Выздоровели 342 человека, их общее число выросло до 276 426.
На данный момент в Грузии 7 083 активных случая коронавируса. Из них 2 190 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 074 инфицированных, в Имерети – 334, в Аджарии – 331. Состояние 370 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 76 человек.
4 592 гражданина (почти 65% активных случаев) лечатся на дому, а 301 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 198 граждан, в самоизоляции остаются 11,9 тысячи человек.
В проект бюджета США заложены средства на «сдерживание» Китая и РФ
Администрация президента США Джо Байдена планирует в 2022 году выделить Министерству обороны 715 миллиардов долларов. Это следует из направленного в пятницу в Конгресс предварительного проекта бюджета на будущий год.
Сумма примерно эквивалентна расходам на оборону в нынешнем финансовом году. Администрация Дональда Трампа, предшественника Байдена, существенно повысила военные расходы. Нынешнее предложение, как сообщает Reuters, стало компромиссом между сторонниками дальнейшего повышения расходов на оборону и теми, кто считает, что бюджет Пентагона нуждается в сокращении.
Среди бюджетных приоритетов Министерства обороны указано «сдерживание Китая». Необходимость противостоять угрозам со стороны Китая названо в документе «главным вызовом» для США. Упомянута в документе и Россия – в нем говорится о необходимости сдерживать ее «дестабилизирующее поведение». Россия и Китай названы в проекте бюджета «авторитарными государствами». Отмечено, что будут выделены дополнительные средства на продвижение прав человека и демократических ценностей в мире, а также борьбу с коррупцией – совместно с демократическими странами – партнерами США.
В президентском проекте бюджета нет детального распределения средств по статьям, предполагается, что решение об этом будет принимать Конгресс в рамках заданных параметров. Конгресс, впрочем, вправе менять эти параметры и перераспределять средства по своему усмотрению.
Среди приоритетов администрации Байдена – увеличение бюджетных расходов на борьбу с изменениями климата, образование, общественный транспорт. Полностью будет прекращено финансирование сооружения стены на южной границе США – одного из проектов администрации Трампа. При этом более 800 млн долларов будет выделено странам Центральной Америки с целью снизить поток мигрантов из этих стран, стремящихся добраться до США и получить там убежище или право на проживание.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией проекта бюджета обвинила США в «русофобии и синофобии». «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов», – написала она в Фейсбуке.
Спецслужбы США: Россия продолжит разрушение мирового порядка
Россия в ближайшие два десятилетия, по всей вероятности, будет оставаться разрушителем мирового порядка, но ее глобальное влияние снизится на фоне многочисленных политических, экономических и общественных сдвигов. Таков прогноз американских спецслужб.
В периодическом докладе Национального совета по разведке, издаваемом один раз в четыре года, содержится обзор глобальных тенденций, которые могут повлиять на безопасность США в ближайшие 20 лет.
«В ближайшие годы и десятилетия мир столкнется с новыми, более резкими вызовами. Это и заболевания, и климатические изменения, и рост влияния новых технологий, и финансовые кризисы, предупреждают авторы доклада «Глобальные тренды 2040», опубликованного 8 апреля.
Россия представляется аналитикам из спецслужб США как растущая ревизионистская сила, устремленная, подобно Китаю, к изменению международного порядка, который сложился преимущественно под влиянием Запада. Москва движется к традиционным ценностям, добивается невмешательства в свои внутренние дела и установления своего «протектората» над большей частью евразийского пространства», говорится в докладе.
Россия, по-прежнему будет обладать крупными конвенциональными вооруженными силами, оружием массового поражения, энергетическими и минеральными ресурсами. Не исчезнет и желание России применять свою мощь за рубежом и влиять на формирование властных структур на постсоветском пространстве и порой далеко за его пределами.
Авторы доклада считают, что Россия продолжит использовать средства информационной войны для умножения разногласий между западными странами.
Вместе с тем, Россия, вероятно продолжит свою экспансию в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Москва также стремится наращивать свое экономическое и военное присутствие в Арктике, используя возможности, которые открываются в результате глобального потепления на обширных северных территориях.
У самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы
У самолетов Boeing 737 MAX выявили новые проблемы, способные потенциально привести к авиакатастрофам. Речь идет о возможных сбоях с электричеством. Таким образом, модели, которые были только недавно возвращены в строй после двухлетнего простоя, могут снова отправиться в ангары.
В то же время, как предполагается, уязвимость имеют не все самолеты этого класса. Конкретные экземпляры уже выявлены. Они были поставлены 16 авиакомпаниям. Производитель рекомендует соответствующим клиентам не запускать в работу воздушные судна до тех пор, пока не будет проведена проверка заземления в электрических системах. В противном случае есть риск возникновения пожара во время полета.
Полеты самолетов этого типа были приостановлены по всему миру два года назад. Это произошло после двух идентичных катастроф. Они случились из-за неправильной работы новой системы маневрирования, которая приводила к пике. В коммерческие рейсы 737 MAX начали возвращаться после обновления программного обеспечения.
Некоторые авиакомпании стали менять названия этих самолетов, опасаясь снижения спроса. В то же время представители авиаперевозчика American не заметили, чтобы пассажиры менее охотно летали на MAX по сравнению с другими моделями.
В Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после нее. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.
Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа «информационную войну». Как утверждается, отдельные граждане уже подают заявления с требованием расследовать указанные преступления.
Итоги расследования планируется включить в основы идеологической, воспитательной и информационной работы. В ходе следствия белорусские власти планируют обратиться за помощью к России.
Заявление генпрокурора прозвучало спустя две недели после того, как в Беларуси прошел первый в этом году масштабный митинг против Александра Лукашенко. Тогда были задержаны более 200 человек, в том числе пять журналистов. В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».
- Во время германской оккупации Беларуси, входившей в состав Советского Союза, погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики. Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи.
В Абхазии за сутки выявлено 24 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 203 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11, в Гагрской ЦРБ - 9.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 163 человека
4-11 мая объявлены выходными днями в масштабе всей Грузии
«Межведомственный координационный совет обращается к работодателям с рекомендацией о переводе сотрудников на дистанционный режим работы», - данное решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета, которое провел сегодня, - апреля, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в формате видеоконференции, сообщает Общественный вещатель.
На сегодняшнем заседании Координационный совет принял решение объявить 4-11 мая выходными днями в масштабе всей Грузии.
На заседании также обсуждалась эпидемиологическая ситуация, которая ухудшается во всем мире, в том числе и в Грузии. Было отмечено, что динамика роста числа случаев, наблюдаемых в стране, требует внимания и особо ответственного подхода как со стороны правительства, так и граждан. В очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдать установленные регуляции, что убережет страну от третьей волны вируса и, соответственно, от необходимости введения жестких ограничений.
Согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, на данном этапе в силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
На встрече также обсуждалась важность дальнейшей интенсификации текущего процесса вакцинации в стране. Было отмечено, что в ближайшее время страна получит новые дозы вакцин. Параллельно, по указанию премьер-министра и при непосредственном его участии ведутся активные переговоры с производителями вакцин и странами-партнерами о мобилизации дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.
Неизвестные напали на машину телекомпании «Формула» – МВД начало следствие
МВД Грузии расследует факт повреждения автомобиля оппозиционной грузинской телекомпании «Формула». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Случай произошел накануне ночью в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, во время «комендантского часа» неизвестные разбили окна машины, где был размещен стикер с изображением логотипа «Формулы», а после скрылись с места.
«Уже опрошен владелец машины, который работал в телекомпании «Формула» водителем. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в заявлении.
Сегодня на брифинге директор телекомпании Зураб Гумберидзе заявил, что некоторое время назад нападению подвергся другой их водитель. Пострадавший пожелал не разглашать свое имя, опасаясь за безопасность членов своей семьи, – пишет «Новости-Грузия».
Гумберидзе считает, что участившиеся факты нападения на сотрудников «Формулы» являются логическим продолжением «безответственной риторики» членов правящей партии «Грузинская мечта», которые зачастую упоминают независимые СМИ, как своих оппонентов.
Гумберидзе призвал Народного защитника Грузии и дипломатический корпус заинтересоваться перечисленными фактами насилия и вандализма.
В начале марта из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.
Врио главы Северной Осетии принимал участие в российско-грузинской войне 2008 года
Вице-адмирал Сергей Меняйло, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
В частности, он был одним из руководителей военно-морской десантной кампании – для доставки российского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в самопровозглашенной республике Абхазия.
Уже после войны, в октябре 2009 Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморского флота, а 22 декабря 2011 года освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.
Владимир Путин на встрече с Меняйло в режиме видеоконференции сегодня заявил, что федеральный центр будет оказывать поддержку его деятельности на посту врио главы Северной Осетии.
«Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать», – обратился Путин к Меняйло.
По словам российского президента, Северная Осетия «всегда была форпостом России в этом регионе», – пишет ТАСС.
«Самое главное ее достояние – это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось», – сказал президент РФ.
- Президент России Владимир Путин сегодня уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. По данным ТАСС, парламент Северной Осетии выберет нового главу республики 19 сентября.
Путин уволил главу Северной Осетии и назначил на его место полпреда в Сибири
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом выложен на сайте Кремля.
Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. Ранее в течение недели свой пост покинули ещё двое глав регионов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Во всех случаях главы регионов весной отвергали слухи о своём уходе, но, по официальной версии, уволились по собственному желанию. Однако отставка всех троих была предсказана заранее.
В марте аналитический отчёт группы "Минченко консалтинг" назвал Битарова, Морозова и Кара-оола претендентами на скорое увольнение. В случае с главой Осетии отставка прогнозировалась из-за массовых протестов ковид-диссидентов в республике и внимания к делу о ДТП с участием брата Битарова, который позже, предположительно, покончил с собой.
- Назначенный на пост главы Осетии Меняйло родился в столице республики Владикавказе, служил на флоте, был российским губернатором аннексированного Крыма. Он принимал участие в вооружённом конфликте в Грузии в 2008 году, имеет звание вице-адмирала.
Уцноби оштрафуют за надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены
Тележурналист, певца и шоумена Гию Гачечиладзе (Уцноби) оштрафуют за вандализм. Во время акции на площади Европы в Тбилиси он оставил надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены.
В тбилисской мэрии подтвердили, что это – правонарушение. Муниципальная инспекция, вероятно, оштрафует Гачечиладзе на 1000 лари (около 300 долларов).
Фрагмент Берлинской стены подарили Грузии в знак грузино-германской дружбы в 2017 году.
Отметим, что на площади Европы сегодня собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.
По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).
По сообщениям СМИ, для участия в акции в Тбилиси сегодня организовали приезд сторонников «Грузинской мечты» и сотрудников муниципальных компаний из разных регионов Грузии. После полудня они собрались на площади Европы, откуда провели шествие к патриаршей резиденции, а затем к «Парку Деда Эна».
В патриархии Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не имеют отношения к митингу Гачечиладзе. Одновременно сегодня в патриархии Грузии поблагодарили всех участников мирной акции от имени предстоятеля ГПЦ.
В Ахалгори выявили пять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса, пять из них в Ахалгори, два в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За 8 апреля было проведено 79 исследований (всего – 20 788), положительный тест у семи человек. Таким образом, общее число выявленных случаев возросло до 3259. Сняты с учета за сутки 11 человек, всего выздоровели находившиеся на учете за период пандемии 2894 граждан», – сказала Гаглоева.
Под наблюдением медиков в Южной Осетии остаются 365 человек. В республиканском многопрофильном центре, по данным на 8 апреля, проходили лечение от коронавируса 13 граждан.
Накануне сообщалось о восьми новых случаях заболевания, а и.о. главврача ахалгорской больницы заявил о новом всплеске коронавируса.
Абхазия ждет от РФ «окончательного решения о дате и объемах поставки вакцины»
Абхазия ждет окончательного решения России о дате и объемах поставки вакцины от коронавирусной инфекции, – заявил заместитель руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Джансух Нанба.
Как пишет «Апсныпресс», по итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, принято решение рекомендовать абхазскому лидеру Аслану Бжания продлить ограничительные меры до начала вакцинации.
Джансух Нанба отметил, что объёмов производства вакцины пока еще недостаточно и для самой России. Он добавил, что в течение следующей недели будет более детальная информация о конкретных шагах по вакцинации населения.
Глава Минздрава Тамаз Цахнакия на заседании координационного штаба заявил, что за последние 12 дней в Абхазии наблюдается рост числа инфицированных. Он говорит, что причина роста заболеваемости –несоблюдение ограничительных мер. «Мы пока не готовы к послаблениям», – сказал Цахнакия.
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