В Тбилиси протестуют против проекта парка на территории бывшего ипподрома

Петербургская квартира живущего в Лондоне российского миллиардера Андрея Андреева была продана без его ведома, после того как он был признан мертвым в России. Чиновникам оказалось для этого достаточно нотариально заверенного документа из самопровозглашенной республики Абхазия.

Андреев входит в список богатейших людей в России, его состояние оценивается журналом Forbes почти в 2 миллиарда долларов. Издание рассказало историю о его смерти, о которой он сам не знал.

Андреев (настоящая фамилия - Оганджанянц) - создатель сервисов для знакомств Mamba, Badoo и Bumble, в 2005 году он переехал из России в Лондон. В Санкт-Петербурге у него осталась квартира, унаследованная им от бабушки. В ней он провел все детство и до сих пор прописан, однако недвижимость успела дважды сменить владельцев.

Согласно выпискам из Росреестра, в 2012 году квартира перешла в собственность по наследству жительнице Абхазии Людмиле Тория. Она, согласно абхазским документам, в 2008 году вышла замуж за миллиардера, а через четыре года стала его вдовой. Эти документы были легализованы в России, этого оказалось достаточным для переоформления владельца квартиры и ее продажи в январе 2013 года.

Новая владелица утверждает, что узнала, что квартира была куплена не у настоящего владельца осенью 2020 года. Тогда юристы Андреева обратились в суд с требованием вернуть миллиардеру квартиру. Тогда же предприниматель узнал о своей смерти в Абхазии. Его псевдовдова умерла на самом деле - в 2019 году, в Краснодаре, от пневмонии.