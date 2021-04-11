Фильмы-расследования Навального получили премию «Белый слон»

Документальные фильмы-расследования Алексея Навального стали лауреатами премии кинокритиков «Белый слон» в номинации «Событие года». Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области, поэтому премию вместо него получила монтажер фильмов Александра Дубровская.

Главный приз получила картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Ранее режиссер требовал снять свою киноленту с номинаций из-за политизации премии, так как на нее выдвинуты фильмы Навального.

Кинокритик Антон Долин, вручавший премию фильму Кончаловского, напомнил, что регламент «Белого слона» не предусматривает возможности снять с фильм конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссера.

Организаторы премии в разговоре с изданием The Insider отметили, что в этом году они столкнулись с трудностями из-за решения наградить Навального и его творческий коллектив. Из состава учредителей премии вышла Гильдия киноведов Союза кинематографистов России, поэтому провести церемонию на традиционной площадке в Доме кино стало невозможно. В итоге место для вручения премии представил Сахаровский центр. Он не смог вместить всех желающих, поэтому часть церемонии прошла в онлайн-формате. А перед началом вручения премии в студию «Белого слона» пришли два человека, которых опознали как провокаторов. Их удалось вывести из-зала.