Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

Один из главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом летом 2014 года Сергей Дубинский в течение нескольких часов после крушения не знал о случившемся. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на прослушанные телефонные разговоры.

Дубинский был заместителем так называемого министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина. В рамках расследования были изучены тысячи телефонных звонков Дубинского до, во время и после катастрофы лайнера «Малазийских авиалиний», пишет NOS. Переговоры, как утверждается, перехватили украинские спецслужбы. Более десятка записей были обнародованы Международной следственной группой.

Анализ переговоров, которые не предавались огласке, позволяет говорить, что влияние России на сепаратистов в Донбасса возрастало с начала июля 2014 года, пишет NOS. Москва, как утверждается, была вовлечена в военно-стратегические решения. Поддерживаемые Россией сепаратисты, по утверждению расследователей, получали в то время средства связи, защищенные от прослушки. К поставкам аппаратуры, как утверждается, имело отношение ФСБ.

В день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой, пишет NOS. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин вел переговоры с российской стороной «на высшем уровне».

На записях слышно, как в тот же день Дубинский говорит о ракетной установке «Бук» на подконтрольной сепаратистам территории. По словам Дубинского, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Мариновка. По данным следствия, именно ракетой из «Бука» был сбит пассажирский самолет.

Примерно через полчаса после крушения «Боинга» в небе над Донбассом Дубинский, как следует из прослушек, узнал от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель. Замминистра обороны «ДНР» потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет. Дубинский потребовал разъяснений. Его сослуживцы ответили, что «Боинг» был сбит украинским военным самолетом. После этого сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель. Из прослушек неясно, кто именно отдал приказ стрелять из «Бука».

О том, что сепаратисты якобы сбили украинский истребитель, сообщил 17 июля 2014 года, после катастрофы «Боинга», паблик «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича». После того, как стало известно, что разбился «Боинг», запись была удалена, однако она успела широко разойтись по Сети.

Высказанная сепаратистами версия о том, что лайнер сбили военно-воздушные силы Украины, легла в основу позиции минобороны России. При этом совет безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса MH-17 не было других самолетов. Позднее российская сторона отказалась от версии с украинским самолетом и стала утверждать, что «Боинг», действительно, сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации. Они были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Международное следствие эту версию отвергло. В записи разговоров Дубинского принадлежность ракетного комплекса не обсуждается.

Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации.