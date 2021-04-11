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Полиция обязала демонстрантов покинуть окрестности Намахвани
Полицейские обязали протестующих против строительства ГЭС свернуть палаточный лагерь близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета, и переместится в более безопасное место. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном сегодня, 11 апреля.
Как пояснили в ведомстве, в бассейне Риони существует риск наводнения. Согласно официальным гидрологическим данным Национального агентства окружающей среды, уровень воды в реке будет повышаться. Специалисты не исключают, что Риони выйдет из своего русла и затоплены будут прилегающие территории. С учетом этих обстоятельств в МВД Грузии приняли решение убрать палатки из опасной зоны и переместить граждан в безопасное место. В ведомстве подчеркнули, что действуют в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Грузии «О полиции», для защиты жизней и здоровья демонстрантов.
«МВД Грузии призывает протестующих подчиниться законным требованиям полиции», - отмечено в сообщении.
По информации одного из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлама Голетиани, полиция уже начала демонтаж их палаток. Активисты считают, что повышения уровня воды в реке - это еще один формальный повод для того, чтобы помешать их протесту. «Со стороны властей мы видим репрессивную политику… Это заведет власти в тупик», - заявил Голетиани.
- Уже более 15 часов в бассейне Риони продолжаются поиски молодого мужчины - участника протестной акции. По предварительной версии, накануне вечером он зашел в разбушевавшуюся реку и его унесло течением. В поисковой операции задействованы лодки, подключены водолазы. Дно реки осматривают с помощью эхолотов. В Намахвани создан полевой штаб.
- Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе
Иран сообщил о происшествии на подземном ядерном объекте в Натанзе. По данным властей, неполадки связаны с электричеством, и жертв нет. Точная причина случившегося пока не называется. Один из депутатов иранского парламента отметил, что к аварии могут быть причастны некие внешние силы.
Инцидент произошел на следующий день после того, как на объекте начали закачку газа в новые центрифуги. Приостановить их использование требовал Вашингтон, считая это нарушением ядерной сделки. Соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Оно предусматривало ограничения для ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.
В 2018 году США вышли из договора и вернули односторонние ограничения в отношении Ирана. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Президент США Джо Байден выразил готовность возобновить сделку. На прошлой неделе в Вене начались непрямые переговоры по данному вопросу.
В Тбилиси протестуют из-за повышения цены на топливо
Перед зданием администрации правительства Грузии протестуют из-за повышения цены на топливо.
Протестующие требуют от правительства пересмотреть ставку акциза. Они также призывают создать парламентскую комиссию для изучения вопроса с ценами на топливо, в частности, участники акции заявляют о произволе со стороны импортеров.
На акции также присутствуют представители малого и среднего бизнеса, которые второй день подряд протестуют перед зданием правительства с требованием отмены ограничений на передвижение в ночное время.
Полиция Нового Уренгоя выдала беженца чеченским полицейским
Полиция в Новом Уренгое передала депортированного из Франции беженца Магомеда Гадаева чеченским полицейским для этапирования в Чечню. Об этом со ссылкой на адвоката Семена Цветкова сообщает «Новая газета».
Надаем укрывался в Новом Уренгое после принудительного возвращения в Россию. В субботу, 10 апреля, в город приехали представители чеченских силовых структур. Они окружили дом, где находился Гадаев. После этого он попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя.
Как сообщили Кавказ.Реалии в «Комитете против пыток», чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая «судить по справедливости». При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Магомед Гадаев - член правления организации «Барт Маршо» и член «Ассамблеи чеченцев Европы». Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда же было принято первое решение о его высылке.
- Несмотря на то, что Гадаеву на родине грозит опасность, 9 февраля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- После прилета беженца в Москву адвокатам потребовалось несколько часов, чтобы добиться его освобождения из специальной зоны аэропорта Шереметьево, где Гадаева удерживали сотрудники ФСБ.
В Махачкале открылся штаб оппозиционера Алексея Навального
В Махачкале открылся штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в инстаграме организации. Руководить штабом будет активист Эдуард Атаев.
«Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!», - говорится в сообщении.
Возглавить штаб Навального в столице Дагестана должен был Руслан Аблякимов. В феврале на него напали неизвестные и избили. После этого активист уехал и сообщил, что открытие штаба откладывается не неопределённый срок. Аблякимов также сообщал о круглосуточной слежке за собой.
- Штабы Навального открыты в десятках городов России. Активисты регулярно сообщают о преследованиях со стороны местных властей. На юге России штаб Алексея Навального находится в Краснодаре. До августа 2020 года действовал штаб в Ставрополе, а до конца марта 2018 года – в Астрахани, но они оба были закрыты в рамках оптимизации региональной сети.
К 12 часам 25%-й порог явки на выборах преодолели в Гальском районе Пицунде и Новом Афоне
В большей части Абхазии порог явки избирателей в 25% к полудню преодолен не был, сообщили «Апсныпресс» в городских и районных избирательных комиссиях.
Исключение составили Гальский район и города Новый Афон и Пицунда. В Гальском районе явка на 12:00 составила 36%. Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии Гальского района Игорь Амичба, на 12 часов проголосовали 316 человек.
- В Ткварчельском районе проголосовали 841 человек, явка избирателей составила 16%.
- В Очамчирском районе явка избирателей - 20%, проголосовали 3152 человека.
- Явка избирателей на 12:00 в Гульрипшском районе составила 12%, проголосовали 1392 человека.
- Явка избирателей в Гудаутском районе - 12%.
- В Гагрском - 10%.
- В Сухумском районе на 12:00 проголосовало 14% избирателей или 1515 человек.
Сегодня, 11 апреля, в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. В 08:00 открылись избирательные участки во всех городах и районах самопровозглашенной республики. Избирателям предстоит избрать 142 депутатов семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с коронавирусом. Новых заболевших – 358
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 348.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Ингушетии – два, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии официально подтверждено по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 797 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 105 (43 550 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 92 (51 439)
- Дагестан + 45 (31 520)
- Кабардино-Балкария + 34 (23 221)
- Калмыкия + 21 (20 186)
- Северная Осетия + 16 (16 511)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 828)
- Адыгея + 11 (14 220)
- Чечня + 11 (11 786)
- Ингушетия + 10 (15 223)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 247 126 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным, на 11 апреля выявлено 4 641 390 заболевших коронавирусом.
Выходцы из Чечни оказались среди задержанных за драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны участники драки со стрельбой у торгового центра. В их числе оказались выходцы из Чечни и Таджикистана, пишет газета «Комсомольская правда».
Всего, по данным издания, в полицию попали 10 человек, сколько из них чеченцев – неизвестно. При этом сообщается, что один из задержанных госпитализирован с ножевыми ранениями.
Сама драка произошла у торгового центра «Пик» вечером 9 апреля. О ней сообщили местные жители. Прибывшие на место полицейские нашли гильзы и резиновые пули.
Как пишет КП, из-за драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Четверых задержанных отвезли в суд для избрании меры пресечения, остальных отпустили.
- В конце марта сообщалось о возможной причастности к массовой драке в Москве выходцев из Дагестана. В результате конфликта погиб приезжий из Таджикистана, еще несколько человек были серьезно ранены.
Президента Грузии могут оштрафовать за нарушение правил изоляции
Общественное движение «Солидарность» требует оштрафовать президента Грузии Саломе Зурабишвили за нарушение правил карантина и изоляции.
5 апреля в администрации президента сообщили, что Зурабишвили перешла в самоизоляцию, поскольку она контактировала с премьером Ираклием Гарибашвили, у которого подтвердился коронавирус. В пятницу президент выступила в парламенте Грузии с ежегодным отчетом, предварительно возложив цветы к мемориалу жертвам разгона демонстрации 9 апреля 1989 года.
Представители движения «Солидарность» считают, что Зурабишвили совершила административное правонарушение, когда появилась в многолюдном месте, не дождавшись истечения восьмидневного срока изоляции.
«В то время, когда в стране тысячи граждан оштрафованы на 2 тысячи лари, у многих арестованы счета, и они элементарно не могут снять свою зарплату, (…) президент Саломе Зурабишвили, конечно же, должна быть оштрафованы», - сказал сегодня на брифинге представитель «Солидарности», член Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Он добавил, что за последние месяцы нарушение карантинных ограничений неоднократно становились причиной штрафных санкций в отношении должностных лиц в разных странах или же даже причиной их отставки.
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет административную ответственность и штраф в размере 2 тысяч лари для физических лиц и 10 тысяч лари для юридических лиц в соответствии с частью 10 статьи 42 Кодекса об административных правонарушениях. Повторное нарушение попадает под действие Уголовного кодекса Грузии.
СМИ публикуют новые данные по расследованию крушения рейса MH-17
Один из главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом летом 2014 года Сергей Дубинский в течение нескольких часов после крушения не знал о случившемся. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на прослушанные телефонные разговоры.
Дубинский был заместителем так называемого министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина. В рамках расследования были изучены тысячи телефонных звонков Дубинского до, во время и после катастрофы лайнера «Малазийских авиалиний», пишет NOS. Переговоры, как утверждается, перехватили украинские спецслужбы. Более десятка записей были обнародованы Международной следственной группой.
Анализ переговоров, которые не предавались огласке, позволяет говорить, что влияние России на сепаратистов в Донбасса возрастало с начала июля 2014 года, пишет NOS. Москва, как утверждается, была вовлечена в военно-стратегические решения. Поддерживаемые Россией сепаратисты, по утверждению расследователей, получали в то время средства связи, защищенные от прослушки. К поставкам аппаратуры, как утверждается, имело отношение ФСБ.
В день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой, пишет NOS. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин вел переговоры с российской стороной «на высшем уровне».
На записях слышно, как в тот же день Дубинский говорит о ракетной установке «Бук» на подконтрольной сепаратистам территории. По словам Дубинского, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Мариновка. По данным следствия, именно ракетой из «Бука» был сбит пассажирский самолет.
Примерно через полчаса после крушения «Боинга» в небе над Донбассом Дубинский, как следует из прослушек, узнал от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель. Замминистра обороны «ДНР» потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет. Дубинский потребовал разъяснений. Его сослуживцы ответили, что «Боинг» был сбит украинским военным самолетом. После этого сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель. Из прослушек неясно, кто именно отдал приказ стрелять из «Бука».
- О том, что сепаратисты якобы сбили украинский истребитель, сообщил 17 июля 2014 года, после катастрофы «Боинга», паблик «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича». После того, как стало известно, что разбился «Боинг», запись была удалена, однако она успела широко разойтись по Сети.
Высказанная сепаратистами версия о том, что лайнер сбили военно-воздушные силы Украины, легла в основу позиции минобороны России. При этом совет безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса MH-17 не было других самолетов. Позднее российская сторона отказалась от версии с украинским самолетом и стала утверждать, что «Боинг», действительно, сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации. Они были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Международное следствие эту версию отвергло. В записи разговоров Дубинского принадлежность ракетного комплекса не обсуждается.
Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации.
- В результате катастрофы «Боинга» 17 июля 2014 года погибли 298 человек – большинство граждане Нидерландов. Обвинения выдвинуты против четырех человек, имевших отношение к сепаратистам. Трое из них граждане России, один – гражданин Украины. Суд в Нидерландах начался в марте 2020 года. Все они отвергают причастность к авиакатастрофе. Ни один из них не явился в суд. Только один обвиняемый – Олег Пулатов – представлен адвокатами. Его представители не ответили на запрос NOS с просьбой о комментариях.
- Следствие считает доказанным, что самолет был сбит из установки, принадлежавшей российским военным. Пока не выяснено, кто именно отдавал приказ стрелять по самолету, а также была ли атака на пассажирский самолет намеренной, или его сбили по ошибке.
- Российские власти отрицают какую-либо причастность к катастрофе «Боинга».
Фильмы-расследования Навального получили премию «Белый слон»
Документальные фильмы-расследования Алексея Навального стали лауреатами премии кинокритиков «Белый слон» в номинации «Событие года». Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области, поэтому премию вместо него получила монтажер фильмов Александра Дубровская.
Главный приз получила картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Ранее режиссер требовал снять свою киноленту с номинаций из-за политизации премии, так как на нее выдвинуты фильмы Навального.
Кинокритик Антон Долин, вручавший премию фильму Кончаловского, напомнил, что регламент «Белого слона» не предусматривает возможности снять с фильм конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссера.
Организаторы премии в разговоре с изданием The Insider отметили, что в этом году они столкнулись с трудностями из-за решения наградить Навального и его творческий коллектив. Из состава учредителей премии вышла Гильдия киноведов Союза кинематографистов России, поэтому провести церемонию на традиционной площадке в Доме кино стало невозможно. В итоге место для вручения премии представил Сахаровский центр. Он не смог вместить всех желающих, поэтому часть церемонии прошла в онлайн-формате. А перед началом вручения премии в студию «Белого слона» пришли два человека, которых опознали как провокаторов. Их удалось вывести из-зала.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии проходят в спокойной обстановке
Председатели районных избирательных комиссий проинформировали информагентство «Апсныпресс» о том, как проходят выборы в органы местного самоуправления. В целом везде спокойно, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, пока не зафиксировано.
В Гальском районе баллотируется 21 кандидат в депутаты, избирается 11 депутатов. По основным спискам количество избирателей составляет 859 человек. В Очамчирском районе 53 кандидата претендуют на 32 депутатских мандата в районное собрание. Количество избирателей - 15 204 человека.
В Ткварчельском районе баллотируются 20 кандидатов в депутаты. Избирается 15 депутатов. Количество избирателей - 5100 человек. В Гудаутском районе более 24 тысяч избирателей. На 29 депутатских мест претендуют 57 человек.
В Сухумском районе баллотируются 25 кандидатов. В районное собрание должно быть избрано 15 депутатов. Количество избирателей - 6 510. Как рассказал председатель избирательной комиссии Сухумского района Беслан Джопуа, все участки открылись вовремя, выборы проходят спокойно, нарушений нет.
В Гульрипшском районе на 15 депутатских мест претендуют 22 кандидата. Количество избирателей в районе - 11 тысяч.
- Сегодня, 11 апреля, в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. В 08:00 открылись избирательные участки во всех городах и районах самопровозглашенной республики. Избирателям предстоит избрать 142 депутатов семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.
Представитель Европарламента выступил за ужесточение санкций против России
Евросоюзу и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации конфликта на востоке Украины или ухудшения здоровья находящегося в колонии Алексея Навального. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер.
Председатель ведущей фракции Европарламента отметил, что Москва продолжает опасные провокации. Размещение российских войск вблизи границы с Украиной – это испытание для Запада, считает Вебер. Политик допустил в рамках возможных новых санкций заморозку счетов российских олигархов и отключение России от банковской системы SWIFT. Это может затруднить дальнейшее строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает введение санкций против лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Кроме того, по данным СМИ, американские власти допускают высылку нескольких российских дипломатов. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любой недружественный шаг Соединенных Штатов.
Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где практически перестало соблюдаться перемирие, обострилась в марте. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что Москва принимает меры для обеспечения собственной безопасности.
К поискам пропавшего мужчины на реке Риони подключены водолазы
К операции по поиску пропавшего участника протестов против строительства каскада Намахвани ГЭС подключены водолазы. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети) создан оперативный штаб. Его работу координирует глава департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили.
Утром в Намахвани прибыли отряды спасателей из соседних регионов – Самегрело, Гурии и Аджарии, а также из Тбилиси. «В поисково-спасательной операции участвуют шесть водолазов, которые осуществляют мониторинг территории с помощью восьми лодок и всего необходимого оборудования», - сообщили в МВД.
Поиски молодого мужчины начались накануне вечером, 10 апреля. Согласно распространившейся информации, он зашел в разбушевавшуюся реку. Очевидцы пытались оказать ему помощь, но их усилия не принесли результатов – человека унесло течением.
Активисты движения, выступающего против строительства ГЭС, говорят, что плохо знали пропавшего. По их словам, к протесту он присоединился пару дней назад, проведя в палаточном лагере демонстрантов только одну ночь.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье «доведение до самоубийства», информирует агентство «Новости-Грузия».
Президент Турции заявил о поддержке программы реинтеграции Крыма
Анкара поддержит инициативу Киева по формированию «Крымской платформы» – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Оно не направлено против других стран. Турецкий лидер отметил, что Анкара обеспокоена ростом напряженности на востоке Украины и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Донбассе в рамках минских договоренностей.
В свою очередь Владимир Зеленский в ответ заявил, что поддержка Турцией суверенитета Украины чрезвычайно важна для Киева.
После переговоров президентов состоялось заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией. По итогам работы стороны опубликовали совместную декларацию. В документе, в частности, говорится, что Киев и Анкара продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Кроме того, страны будут работать над улучшением жизни крымских татар, которые покинули полуостров после аннексии.
В пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, «опасных провокаций на линии соприкосновения».
В последнее время вновь обострилась ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где практически перестало соблюдаться перемирие. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы.
Коронавирус в Грузии: 707 случаев заражения за сутки, 8 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 707 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,85%, за последние две недели – 2,26%, а за последнюю неделю – 2,5%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 288 396.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 408. В Самегрело и Земо Сванети выявлен 71 факт, в Аджарии – 61, в Имеретии – 47, в Гурии и Кахетии – по 26, в Шида Картли и Квемо Картли – по 22, в Мцхета-Мтианети – 20, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2, в Самцхе-Джавахети – 2.
От ковида умерли еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 877.
Выздоровели 592 человека, их общее число выросло до 277 303.
На данный момент в Грузии 7 190 активных случаев коронавируса. Из них 2 298 пациентов (почти 32%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 115 инфицированных, в Имерети – 338, в Аджарии – 353. Состояние 380 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 72 человека.
4 583 граждан (почти 64% активных случаев) лечатся на дому, а 309 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 198 граждан, в самоизоляции остаются более 12,4 тысячи человек.
В Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления
Сегодня в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. В 08:00 открылись избирательные участки во всех городах и районах самопровозглашенной республики. Избирателям предстоит избрать 142 депутатов семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения нарушений на избирательных участках во время проведения выборов в органы местного самоуправления, личный состав МВД с 07:00 и до окончания голосования находится на усиленном режиме несения службы. Приказом министра внутренних дел Дмитрия Дбара утверждена расстановка сил и средств, задействованных в охране правопорядка, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Выборы проводятся по одномандатным округам. Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года. Избранными считаются кандидаты в депутаты собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей. Предварительные итоги выборов будут обнародованы на следующий день.
В случае обнаружения нарушения закона «О выборах в органы местного самоуправления», повлиявшего на итоги голосования, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села может признать выборы по избирательному округу недействительными. Если по избирательному округу не был избран ни один депутат собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок.
В Греции убит журналист Йоргос Караиваз, писавший о коррупции
В Афинах убит журналист телеканала Star и портала Bloko Йоргос Караиваз. Он возвращался домой с работы, когда двое неизвестных на мотоцикле выстрелили в него около 15 раз. Это произошло вечером в пятницу, сообщило в субботу Международное французское радио. Судебные медики извлекли 10 пуль из тела журналиста.
Караиваз специализировался на криминальной хронике, участвовал в ежедневной программе на телеканале Star. Погибший журналист был сооснователем портала Bloko, посвященном в значительной мере разоблачению коррупции. У 52-летнего Йоргоса Караиваза остались жена и ребенок.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в твиттере, что «хладнокровное убийство Йоргоса Караиваза стало шоком для всего греческого общества». Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис назвал убийство журналиста «одиозным преступлением» и пообещал найти убийц и предать их правосудию. «Посягательством на демократию» назвали преступление в руководстве оппозиционной партии «Движение перемен» (КИНАЛ). В Союзе журналистов Греции заявили, что преступники, убившие журналиста, не смогут запугать его коллег.
«Свобода прессы, вероятно самая священная из свобод», заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила соболезнования близким Йоргоса Караиваза и надежду на скорое задержание преступников. Она назвала убийство журналиста «гадким и трусливым актом», заявив, что журналисты должны иметь возможность работать в безопасности».
В Международном институте прессы также осудили убийство Караиваза, напомнив, что в 2018 году был убит словацкий журналист Ян Куцяк.
Убийство Йоргоса Караиваза - второе убийство журналиста в Греции за 30 лет. В 2010 году в Афинах был застрелен автор нескольких громких расследований о коррупции среди политиков Сократис Гиолиас. Его убили на пороге собственного дома. Тогда ответственность за убийство взяла на себя подпольная крайне-левая организация «Секта революционеров».
Президенты Украины и Турции провели переговоры в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции, сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс». В заявлении администрации президента Турции Реджепа Эрдогана говорится, что лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, которое в Анкаре называют «стратегическим партнерством».
Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар.
Зеленский посещает Турцию в период возросшей напряженности на востоке Украины. Побывав на днях в зоне конфликта, он заявил о многочисленных нарушениях перемирия, подписанного в прошлом году.
Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу в телефонном разговоре с президентом Турции выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, «опасных провокаций на линии соприкосновения».
Церцвадзе о начале третьей волны COVID: ближайшие дни будут критическими
Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе предупреждает население о риске третьей волны коронавируса. Директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии считает, что с учетом нынешнего роста случаев заражения ближайшие дни будут для Грузии «критическими».
«Нельзя допустить третью волну, поскольку она приведет к большим неудобствам. В том числе, возникнет напряженность в клиническом секторе, будут новые ограничения, которые тяжело перенесут страна и экономика», - заявил Церцвадзе в эфире телеканала «Рустави 2».
Он напомнил, что вакцинация – это единственный способ остановить пандемию, еще раз призвав население не откладывать прививку от коронавируса. Одновременно Церцвадзе указал, что приход очередной волны заболевания в Грузии также может стать следствием пренебрежения правилами и рекомендациями.
«У нас фактически нет выбора. Мы должны сегодня же начать пользоваться масками, отказаться от посещения многолюдных мест, и всеми пойти на вакцинацию. Так мы переживем третью волну», - сказал он.
- По состоянию на 10 апреля в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 18 287 человек. Нынешних темпов недостаточно для того, чтобы до конца года привить более 60% населения страны, благодаря чему, по словам экспертов, сформируется коллективный иммунитет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Третья волна коронавируса, которая уже частично началась в Европе, до Грузии пока не дошла, однако первые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации очевидны – ежедневно в стране фиксируется в среднем 500-700 новых случаев заражения, специалисты говорят о возросшей нагрузке на сектор здравоохранения.
- В ответ власти Грузии объявили о продлении пасхальных каникул. Дополнительно нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Уже сейчас работодателям рекомендовано переводить сотрудников на «дистанционку». Одновременно в правительстве предупредили, что соответствующие ведомства будут еще строже контролировать соблюдение всех существующих регуляций, направленных на предотвращение распространения вируса.
В селе Намахвани утонул в реке один из участников акции протеста против строительства ГЭС
В селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета в реке утонул один из протестующих против строительства Намахванской ГЭС. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердил один из организаторов акции протеста Варлам Голетиани.
«Мужчина на берегу реки передал свой телефон одному из активистов и вошел в воду. Находившиеся поблизости попытались спасти молодого мужчину, но он поплыл к середине реки, и в конце концов его унесло течением. Тело пока не найдено. На данном этапе мне сложно сказать, связано ли его решение со строительством Намахванской ГЭС», - сказал Варлам Голетиани.
Как сообщили в МВД, на месте работают спасатели.
Кадыровцы окружили дом, где находится депортированный из Франции чеченец Гадаев
Силовики из Чечни окружили дом, где находится депортированный накануне из Франции уроженец республики Магомед Гадаев. Они требуют у адвоката и правозащитников, чтобы им выдали его.
Как сообщила Кавказ.Реалии жена Гадаева, муж позвонил ей с телефона адвоката и рассказал, что его хотят увезти в Чечню.
«Правозащитники спрятали его, но кадыровцы нашли место. Они окружили дом, сказали, что только допросить его заберут в Чечню», – рассказала собеседница.
Редакция не смогла получить полноценные комментарии у правозащитников, но получила подтверждение происходящего.
Ранее сегодня адвокатам и общественникам потребовалось несколько часов, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Гадаева.
- Гадаева выдворили 9 апреля. Накануне в депортационной тюрьме он порезал себе живот в знак протеста против решения о высылке.
- 8 апреля во Франции Гадаева задержали, когда он пришел в полицию отмечаться. Он приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
В Абхазии за сутки подтверждено 22 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 179 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 9.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 691 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 190 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последние данные по вакцинации от коронавируса в Грузии
Вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли 18 287 человек. Информацию распространяет Национальный центр по контролю над заболеваниями. Практически все граждане пока получили только первую дозу вакцины. Количество привившихся сохраняется на уровне 1-1,5 тысячи человек в день.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. На данном этапе привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами.
8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
Граждан Грузии также прививают американо-немецкой вакциной Pfizer. Записаться на вакцинацию можно на специальной электронной платформе Минздрава Грузии. Получить дополнительную информацию можно на «горячей линии» 1522 с 09:00 до 23:00, включая выходные. Вакцинация является добровольной и полностью бесплатной.
У Бранденбургских ворот появился палаточный лагерь в защиту Навального
Перед Бранденбургскими воротами в Берлине появился палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области, сообщила «Немецкая волна». Ожидается, что «лагерь демократии» будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца. Организатор акции – объединение Unkremlin, находящееся в стадии формирования.
Активисты требуют освобождения Навального и всех других политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования «остановить путинский террор», «прекратить реализацию проекта «Северный поток – 2» и «лишить лицензии телеканал RT».
По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова.
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