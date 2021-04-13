Новости
Третья волна коронавируса в Грузии: 1374 новых случая
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3894 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 1374 новых случая коронавируса (из них в Тбилиси – 756). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 19 января. Накануне провели 37 524 теста: PCR-тестов – 9446, экспресс‐тестов на антиген – 28 078.
Выздоровели еще 422 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 290 129, выздоровевших – 278 251.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 3,66%, за последние 14 дней составляет 2,46%, за неделю – 2,58%.
Другие новости дня
Зеленский: Украине нужна помощь для вступления в НАТО, «не слова»
Если Соединённые Штаты и их союзники хотят, чтобы Украина в будущем вступила в НАТО, они должны "прямо об этом сказать" и предпринять практические шаги для помощи Украине добиться этого. "Слов недостаточно". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Он побеседовал с журналистами несколько дней назад, во время посещения линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе.
Зеленский посетил украинских военных на фоне обострения обстановки в зоне конфликта и сообщений о стягивании российских войск к границе.
Отвечая на вопрос о возможном российском вторжении, Зеленский сказал, что такое вторжение на Украине с 2014 года считают реальным и готовы к нему.
По словам Зеленского, Соединённые Штаты являются "хорошим другом" для Украины, однако президент США Джо Байден, по его мнению, "должен делать больше" для того, чтобы удержать Россию от агрессии.
Вступление в НАТО, по словам украинского президента, является гарантией безопасности, поскольку агрессия против страны-члена этого союза считается агрессией против всех союзников.
Представители НАТО неоднократно заявляли, что двери Североатлантического союза открыты для Украины, однако стране до сих пор не был предоставлен План действий по членству в НАТО - это необходимый этап на пути к вступлению в союз.
Российская сторона, помимо прочего, оправдывала аннексию Крыма в 2014 году в том числе возможным вступлением Украины в НАТО, которое, как утверждалось, может представлять для России угрозу.
Страны Запада и США выступают в последние дни в поддержку Украины и с призывами к Москве объяснить смысл перемещения своих войск и принять меры по деэскалации ситуации на границе. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в намерении начать наступление против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.
Инцидент в Миннесоте: президент Байден ознакомился с видеокадрами
Президент США Джо Байден призвал жителей города Бруклин-Сентер к спокойствию и соблюдению порядка - после воскресного инцидента, в котором погиб местный житель, молодой афроамериканец. Байден заявил, что ознакомился с видеокадрами, записанными на нагрудную камеру стрелявшего полицейского. "Мы знаем, что боль гнева и травмы среди чернокожих жителей - реальна. Но это не оправдывает насилия и погромов", сказал президент США, выступая в понедельник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Видеокадры, зафиксированные нагрудной камерой полицейского, были обнародованы менее чем через сутки, после трагедии. Начальник городской полиции Тим Гэнон описал гибель 20-летнего Данте Райта как ошибку - полицейский, по всей веростности, судя по зарегистрированному голосовому предупреждению, хотел достать шокер, но вырвал из кобуры пистолет и выстрелил. "
Мэр города Бруклин-Сентер в штате Миннесота публично пообещал расследовать причину, по которой патрульный полицейский стрелял в молодого чернокожего водителя, сообщил "Голос Америки".
В воскресенье Данте Райт, находясь за рулём, был остановлен полицейским патрулём за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошёл за несколько часов до начала в том же штате очередного заседания суда по делу о гибели в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда. Здание суда, где слушается дело о гибели Флойда, находится в 16 километрах от городка, где произошла новая трагедия.
Вскоре после инцидента, в Бруклин-Сентер вспыхнули беспорядки. Полиция ввела особый ограничительный режим.
"Всем нам сейчас очень больно. И мы признаём, что этот инцидент произошел в самый неудачный момент", – заявил мэр города Майк Эллиотт. - "Мы тщательно во всем разберемся, – заверил он. – Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться правосудия для Данте Райта".
Мать погибшего, Кэти Райт, рассказала журналистам в воскресенье, что сын позвонил ей и сообщил, что полиция остановила его за нарушение правил дорожного движения: на зеркале заднего вида его машины висели освежители воздуха, что является незаконным в Миннесоте. По словам Райт, она слышала, как полицейские приказывали ее сыну выйти из машины.
В заявлении полиции говорится, что партуль остановил машину Райта около 14 часов в воскресенье и обнаружил, что на водителя ранее был выдан ордер на арест, сообщила местная пресса. Когда полиция попыталась задержать молодого человека, он вернулся в машину с явным намерением уехать. Один из полицейских выстрелил в него. Нагрудная камера записала возглас: "О, чёрт! Я убила его" (стреляла, как выяснилось, женщина-полицейский). По предварительным сведениям, единственный выстрел оказался смертельным. В это время водитель, по всей вероятности, уже держал ногу на газе, автомобиль тронулся с места. Через несколько секунд он врезался в другую машину. Кроме погибшего молодого человека, других пострадавших нет.
Япония начнет сброс воды с атомной электростанции «Фукусима» в океан
Во вторник на заседании правительства Японии было принято решение о сбросе в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на атомной электростанции "Фукусима", разрушенной в 2011 году в результате землетрясения и цунами.
1,25 миллиона тонн радиоактивной воды находится сейчас в специальных отстойниках, расположенных на территории электростанции. Они постоянно пополняются, поскольку продолжается утечка воды из-под герметичной оболочки ядерного реактора. Ожидается, что эти хранилища будут переполнены к концу следующего года.
По словам премьер-министра Японии Есихидэ Cyги, слив воды в Тихий океан является "наиболее реалистичным вариантом". Окончательная консервация электростанции невозможна без разрешения проблемы радиоактивной воды. Вопрос слива воды в Тихий океан обсуждался японским правительством несколько лет на фоне общественных протестов и беспокойства относительно последствий такого шага для окружающей среды.
Согласно плану, перед сбросом в океан радиоактивная вода будет подвергнута очистке, после которой в воде останется в заметных объемах лишь один радиоактивный компонент - тритий, который, как считается, в небольших количествах не представляет опасности для человека и окружающей среды.
Сброс воды должен начаться через два года после строительства сооружений для ее очистки, этот процесс займет около тридцати лет и будет проходить под контролем Международного агентства по атомной энергии.
The Lancet: британский штамм не приводит к более тяжелой форме COVID-19
Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, так называемый британский штамм, не приводит к более тяжёлым формам COVID-19. К таким выводам пришли авторы исследований, опубликованных в медицинских журналах The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Public Health.
Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении в двух лондонских больницах. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся британским штаммом болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов.
Описанное в The Lancet Public Health исследование основывается на гораздо большей выборке – почти 37 тысяч человек, которые сообщили о положительном тесте на коронавирус и описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении. Ученые на основании данных о местоположении пациентов не выявили связи между течением COVID-19 и распространением британского штамма в регионе, где находится пациент.
При этом авторы обоих исследований подтвердили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.
- Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Позже стало известно об южноафриканском и бразильском штаммах. На британский штамм, по оценкам экспертов, приходится сейчас около половины заражений в Европе. В ВОЗ пришли к выводу, что новые варианты вирусов более заразны, но не более смертельны, существующие вакцины против них эффективны.
В Абхазии выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 261 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 721 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 274 человека.
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 12 апреля.
«Сердечно поздравляю всех мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан и желаю вам достойно, с верой и терпением его завершения. Я очень ценю ваш большой вклад в общественную жизнь нашей общей родины, в построение ее будущего. Ваша уникальная культура и традиции - это богатство нашей страны, неотъемлемая часть ее разнообразия.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мира», - говорится в поздравлении.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины, информирует агентство «Новости-Грузия». В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.
В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако по окончании путешествия они должны поститься положенное время. Также Рамадан это время благочестивых дел – принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним.
В этом году первым днем поста считается 13 апреля, последним - 12 мая. Завершается пост праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 13 мая.
Госсекретарь США обсудил с главой НАТО ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.
Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Блинкен и Столтенберг подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.
Среди других вопросов обсуждались перспективы продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.
Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель, сообщил «Голос Америки».
Также в понедельник главы МИД стран «Большой семерки» (G7) и внешнеполитического ведомства ЕС призвали Россию прекратить «провокации» близ границы с Украиной.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник заявила, что, по данным украинской стороны, Россия стянула к границам Украины группировку в 80 тысяч военных – в том числе 40 тысяч в Крыму.
- По словам Мендель, Зеленский направлял президенту России Владимиру Путину запрос о переговорах, но ответ на него до сих пор не был получен. В Кремле такой запрос отрицают.
- Российская сторона не отрицает перемещения войск, однако заявляет, что они не представляют ни для кого угрозы. В то же время в Москве утверждают, что, если Украина начнет наступление на позиции сепаратистов в Донбассе, Россия может вмешаться в ситуацию.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня
Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.
О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые «вывозные рейсы» для российских туристов, находящихся в Турции.
Также до 1 июня приостановлено авиасообщение с Танзанией. С этой страной его открыли одним из первых - после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года.
По оценке, высказанной на днях главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире радио «Комсомольская правда», ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции «осложняется очень быстро».
РБК напоминает, что многие туристы, которые должны были поехать в Турцию еще в мае 2020 года, перенесли свои туры на май 2021-го из-за вспыхнувшей год назад пандемии.
В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян.
Как сообщает ТАСС, Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.
В пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может приостановить авиасообщение.
В субботу Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Россией Крыма.
Москва предостерегла Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. РИА Новости цитирует слова Лаврова:
«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским министром.
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию ПАСЕ
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбург. Об этом в понедельник заявил глава делегации Петр Толстой. По его словам, российские депутаты и сенаторы будут работать на сессии «дистанционно».
Причиной отмены поездки во Францию он назвал рост числа случаев заражения коронавирусом в этой стране и введенный там комендантский час, а также «наличие большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию».
Сессия ПАСЕ открывается 19 апреля. Послание Путина намечено на 21 апреля.
При этом, как сказал Толстой, в ПАСЕ «множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключенных в России».
Толстой ожидает, что ПАСЕ примет резолюции по этим проблемам в трактовке, неприемлемой для Москвы. Такого же мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что в ПАСЕ по итогам дебатов будет принята резолюция по вопросу об оппозиционере Алексее Навальном, и не исключил, что формулировки этой резолюции могут подтолкнуть Россию к тому, чтобы «из организации, может быть, и выйти».
Зимой на сессии ПАСЕ вопрос о Навальном уже поднимался - были проведены дебаты о его отравлении и уголовном преследовании в России. Был назначен спецдокладчик по этому вопросу, который должен представить свой доклад на весенней сессии. За прошедшие три месяца суд в России успел отправить Навального в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по старому уголовному делу. Сейчас Навальный держит в колонии голодовку, добиваясь медицинской помощи.
В Петербурге полностью сгорела Невская мануфактура, погиб пожарный
В Санкт-Петербурге полностью сгорело здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожар начался в понедельник в районе 12 часов дня, ему присвоили пятый - наивысший - уровень сложности. К восьми часам вечера огонь так и не смогли потушить, агентство «Интерфакс» сообщает, что он перекинулся на соседнее здание, в котором находится хостел. Его постояльцев эвакуировали.
Ликвидацией пожара занимаются более 220 спасателей. Один из них погиб, по предварительным данным - при обрушении кровли, еще двое госпитализированы. СМИ сообщают о втором погибшем пожарном, но официально эта информация не подтверждена. Общая площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Проверку произошедшего проводит и прокуратура.
Здание Невской мануфактуры было построено в середине 18-го века. До революции 1917-го года в нем находилось «товарищество шерстяных изделий» английского купца Джеймса Нортона. В советское время после национализации фабрика получила название «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана», а после распада СССР и акционирования - ОАО «Невская Мануфактура». В последние годы помещения фабрики сдавались под офисы и склады. В одном из них, по предварительным данным, и начался пожар.
СМИ сообщают, что надзорные органы неоднократно фиксировали нарушения противопожарной безопасности в арендуемых помещениях Невской мануфактуры, но они не были устранены. Отмечается также, что сгоревшее здание было признано властями Петербурга объектом исторического наследия.
Исполнилось 170 лет со дня открытия первого грузинского Театра оперы и балета
Ровно 170 лет назад - 12 апреля 1851 года, открылся грузинский Театр оперы и балета имени З.Палиашвили. Об этом сообщает Национальный архив Грузии.
«Театр, вмещавший 700 зрителей, располагался в Тбилиси, на сегодняшней площади Свободы. Здание было спроектировано итальянским архитектором Джованни Скудиери, а интерьер разработан художником Григорием Гагариным. Здание сгорело 11 октября 1874 года», - говорится в сообщении.
Старое здание было разрушено пожаром, не сохранилось практически ни одной декорации, украшений, костюмов, ни даже богатой тетрадной библиотеки. Здание было настолько повреждено, что было решено построить новое.
3 ноября 1896 года на проспекте Головина (ныне проспект Руставели) было завершено строительство нового так называемого «казенного театра» по проекту архитектора Виктора Шретера, который был рассчитан на 1200 человек. В этом здании сегодня расположен Государственный театр оперы и балета имени З.Палиашвили. В качестве прототипа был выбран Театр Байройта Рихарда Вагнера.
CIT: в Крым переброшены десантники Псковской дивизии ВДВ
Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в аннексированный Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team. Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.
Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.
7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.
«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму – но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», – отмечают эксперты.
Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера, это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую, – пишут расследователи.
8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы. В 2014–2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.
В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.
В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона «Погоново» – это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились «в поле рядом с жилыми домами». Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).
- Россия в последние дни, утверждая, что переброска ее войск не несет никому угрозы, одновременно угрожает Украине «последствиями» в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе. Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, Россия будет вынуждена встать «на защиту своих граждан» в зависимости от масштаба конфликта. В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей уже несколько сот тысяч человек получили российские паспорта (Украина российское гражданство этих лиц не признает).
- Журналисты-расследователи установили, что в 2014 году по крайней мере несколько военнослужащих 76-й дивизии погибли в боях против украинских военных в Донбассе. Российские власти или отрицали их гибель, или же заявляли, что они погибли, уволившись из армии или «уйдя в отпуск».
В Париже вблизи центра вакцинации произошло нападение со стрельбой
На юго-западе Парижа 12 апреля в результате стрельбы у больницы Анри Дюнан погиб один человек. Раненая женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу сообщило France Télévisions со ссылкой на источники в полиции.
Очевидец нападения сообщил изданию Le Figaro, что услышал в общей сложности шесть выстрелов.
Стрелявший скрылся на скутере без номеров. Первоначальная версия полиции - сведение счетов.
Прокуратура Парижа открыла расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Гериатрическая больница Анри Дюнан находится недалеко от станции метро Porte de Saint-Cloud в XVI округе Парижа. Здесь же расположен центр вакцинации от ковида. Судя по кадрам с места преступления, квартал перекрыт.
В Северной Осетии задержан мужчина, захвативший заложников
Во Владикавказе задержан мужчина, захвативший в заложники четверых продавцов и пятерых покупателей вещевого магазина. Об этом Кавказ.Реалии сообщили источники в североосетинской столице.
Сегодня днем мужчина ворвался в магазин, находящийся в районе центрального базара города. Он угрожал взорвать десять килограммов тротила.
Вокруг места происшествия было выставлено оцепление из правоохранителей, сотрудников МЧС и скорой помощи. Людей экстренно эвакуировали из соседних торговых точек.
По информации Кавказ.Реалии, в результате происшествия никто не пострадал.
Киев: Москва до сих пор не ответила на запрос о переговорах по Донбассу
Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.
В распространённом 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договорённостями.
Киев просит российское руководство прояснить "значительное усиление" российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. "К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - приводит заявление Киева "РБК-Украина".
Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов в участившихся в зоне конфликта обстрелов с конца марта. Сепаратисты указывают на вину Киева.
Пользователи соцсетей публикуют неподтвержденные официально фото и видеозаписи предполагаемого значительного перемещения российских армейских подразделений и бронетехники в направлении границы с Украиной и аннексированного Крыма. Западные лидеры в этой связи опасаются, что Москва может готовить переброску войск на украинскую территорию.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник подчеркнула, что запрос офиса главы государства предполагает прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мендель, Россия сконцентрировала у границ Украины свыше 40 тысяч своих военнослужащих. Мендель утверждает, что Зеленский направил предложение Путину еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих при обстрелах в Донецкой области. Пресс-секретарь добавила, что Владимир Зеленский планирует визит во Францию для консультаций по Донбассу. Франция – одна из участниц "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта, наряду с Украиной, Россией и ФРГ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что в последние дни запросов президента Украины на телефонный разговор с президентом России не было. "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнул одновременно Песков.
Ранее российская сторона обвинила Киев в усилении провокаций со стороны украинских вооружённых сил. Перемещение российских подразделений в Москве связали с плановыми мероприятиями по подготовке войск Южного округа.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в участии своих военных в конфликте на востоке Украины.
В Абхазии пройдёт конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021»
Конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021» пройдёт в Абхазии 9-15 июня. Об этом сообщили на пресс-конференции в министерстве культуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Организаторы говорят, среди участниц конкурса будут представительницы 30 регионов России, а также самые красивые девушки Абхазии.
Учредитель Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко заявила, что в этом году на конкурсе не будет выхода в купальниках – участницы выйдут в национальных костюмах.
«Мы уважаем традиции и обычаи абхазского народа, именно поэтому мы заменили выход в купальниках на национальные костюмы», – заявила она.
Победительницы конкурса получат возможность участия в конкурсе «Мисс и Миссис Земля 2021», который пройдет в Лас-Вегасе.
Противников строительства ГЭС не пропустили в сторону села Намахвани
Столкновения с полицией произошли в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, где противники строительства каскада Намахвани ГЭС сегодня собрались для проведения акции протеста.
Перед протестующими выстроились кордоны полицейских, которые не пропустили людей к селу Намахвани. На месте образовалась давка. Потеряла сознание молодая женщина, которая участвовала в протесте, – пишет «Новости-Грузия».
Организатор акции и один из основателей движения «Защитников ущелья Риони» Варлам Голетиани призвал собравшихся сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию.
Протестующие ждут объяснений со стороны МВД и считают, что их права грубо нарушаются.
«Среди нас женщины и дети. Идет дождь. Мы хотим пройти по нашей земле. Почему вы нас не пропускаете?», – обратился Голетиани с полицейским.
После того, как активистов не пустили в сторону села Намахвани, они решили провести акцию протеста в Кутаиси, у офиса компании ENKA. Об этом пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Ранее сотрудники МВД Грузии разобрали в селе Намахвани палатки протестующих. В ведомстве заявили, что из-за метеорологических условий ожидается увеличение уровня воды в реке Риони, что может создать опасность для жизней протестующих.
Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
«Руки прочь от Украины и Грузии!» – акция солидарности в Тбилиси
Партия «Гирчи – Большей свободы» провела акцию солидарности у посольства Украины в Тбилиси. Главный лозунг пикета: «Руки прочь от Украины и Грузии!», – пишет СОВА.
«Это проявление солидарности, прежде всего, с украинским народом. Мы думаем, что реакция правительства Грузии на такие случаи, в том числе на то, что Россия творит в Украине, носит формальный характер. Это не искренняя поддержка и протест. Думаю, это часть более широкой политики, которую они называют политикой нераздражения России», – заявил лидер движения Зураб Джапаридзе.
По его словам, Тбилиси и Киев – стратегические партнеры, поскольку оба стремятся на Запад, хотят вступить в НАТО и Евросоюз. Но обе страны сталкиваются и с агрессией России.
«Всякий раз, когда у нас были проблемы, Украина поддерживала нас. Поэтому, когда Украина оказывается в беде, наша страна должна поддерживать ее искренне, а не формально», – добавил оппозиционер.
К акции присоединилась и основательница политического движения «Дроа» («Настало время!») Элена Хоштария. По ее словам, события на востоке Украины являются не только проблемой самой Украины, но и проблемами Грузии, региона и всего мира.
«Правительство [Грузии], как мы видим, многие годы избегало того, чтобы занять четкую и активную позицию. Поэтому, думаю, это долг нашей оппозиции и гражданского сектора, чтобы продемонстрировать отношение страны», – сказала Хоштария.
К участникам акции вышел посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Он поблагодарил их за поддержку и заявил, что Тбилиси и Киев смогут вместе преодолеть все угрозы.
- Власти Украины заявляют о том, что Россия стягивает войска к границам страны и готовит провокацию. По сообщениям СМИ, 11 апреля подконтрольные Москве вооруженные формирования десять раз нарушили соглашение о прекращении огня в Донбассе.
В пригороде Миннеаполиса беспорядки после гибели афроамериканца
В американском штате Миннесота, к северу от Миннеаполиса, в ночь на понедельник вспыхнули беспорядки после гибели от рук полицейского 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Поздно вечером 11 апреля сотни протестующих собрались у полицейского управления в городе Бруклин-Сентер, где произошёл вооружённый инцидент. В ходе столкновений сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестной акции закидали камнями две полицейские машины, пишет Reuters.
В полиции, объясняя обстоятельства гибели Данте Райта, сообщили, что он был застрелен одним из офицеров при задержании. Машину афроамериканца, по данным следствия, остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что есть ордер на его арест. Когда Райта попытались задержать, он сел обратно в свою машину и попытался скрыться. В этот момент один из полицейских выстрелил. Подозреваемый успел проехать несколько улиц и врезался в другую машину. От полученных травм он скончался на месте.
Произошедшее с афроамериканцем в местной полиции называют "трагическим случаем" и призывают протестующих не прибегать к насилию.
Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз заявил, что следит за ситуацией, не забывая о скорби после гибели другого темнокожего жителя штата при задержании полицейскими. Уолз говорил о Джордже Флойде, чья смерть в мае прошлого года привела к массовым протестам и беспорядкам по всей стране.
Бруклин-Сентер – пригород Миннеаполиса, где сейчас проходит начавшийся 8 марта судебный процесс по делу о гибели Флойда. Обвиняемым стал бывший полицейский Дерек Шовин, который применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Шовина и еще трех сотрудников силовых структур, также участвовавших в задержании Флойда, уволили. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Процесс в Миннеаполисе сопровождается новыми акциями против полицейского произвола. Здание суда охраняют бойцы Национальной гвардии.
Два кандидата на местных выборах в Гальском районе набрали одинаковое количество голосов
В избирательном округе № 5 Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия пройдут повторные выборы.
Два кандидата, баллотировавшиеся по этому округу на выборах в органы местного самоуправления, набрали одинаковое количество голосов. Об этом агентству «Апсныпресс» сообщил председатель районной избирательной комиссии Игорь Амичба.
По другим округам депутатами Гальского районного cобрания избраны: Валетта Сохадзе, Нукри Кулава, Алик Бигвава, Джамила Чаргазия, Эдишер Зухба, Ираклий Колбая, Ахра Чачава, Манучар Ачба, Екатерина Черкезия и Беслан Кантария.
Отметим, что во всех округах Гальского района числится менее 900 избирателей. Это объясняется тем, что в 2013 -2014 гг. большинство жителей этого района лишились абхазского гражданства из-за наличия гражданства Грузии. При этом на вчерашних выборах именно в Гали была зафиксирована самая высокая явка по Абхазии – 58%.
Последний раз в Гальском районе выборы в органы местного самоуправления проводились 10 лет назад – в 2011 году.
Координатор штаба Навального в столице Дагестана сутки не выходит на связь
После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение Атаева, но информации пока нет.
"Дни перед открытием штаба были очень напряженными и выматывающими, после самого мероприятия Эдуард сказал мне, что поедет домой отдохнуть, он выглядел уставшим. Попросил ему написать, когда доберется домой, но в итоге никто не написал. Сперва подумал, что просто забыл, однако утром телефон был выключен", - рассказал Кавказ.Реалии общественник из Махачкалы Мурад Манапов.
Активисты нашли знакомых Атаева в селе Эндирей и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок.
Мурад Манапов уточняет, что координатор штаба не планировал никуда "исчезать", сейчас его товарищи пытаются установить контакты родных, после чего обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- Накануне сообщалось, что в Махачкале был открыт штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального. Координатором штаба стал Эдуард Атаев, глава регионального отделения "Партии народной свободы" ("Парнас").
- Предыдущая попытка открыть штаб Навального в Махачкале закончилась избиением координатора Руслана Аблякимова и его отъездом из Дагестана. Главной проблемой активист называл именно проблемы с поиском помещения – собственники в регионе опасаются вести дела с оппозицией.
Грузия погасила старые евробонды на $500 млн. и планирует выпустить новые
В министерстве финансов Грузии сообщили, что выпущенные в 2011 году евробонды на 500 миллионов долларов уже погашены. При этом ведомство планирует выпустить новые еврооблигации – это может произойти уже завтра.
«В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который включал в себя выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами. Для выпуска еврооблигаций были выбраны три авторитетных международных инвестиционных банка: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC; два местных инвестиционных банка, находящихся в статусе соучастников – Galt & Taggart и TBC Capital», – говорится в заявлении.
В Минфине говорят, что процесс уже находится на финальной стадии, а завтра планируется официально объявить о выпуске ценных бумаг.
«По завершении процесса, в ближайшие дни министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году (6,875%)», – говорится в сообщении Минфина, перевод которого публикует Первый канал Грузии.
В Беларуси прекращена трансляция новостного телеканала Euronews
В Беларуси с понедельника, 12 апреля, прекращена трансляция телеканала Euronews.
В министерстве информации Беларуси РИА "Новости" заявили, что ретрансляция прекращена из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе. В сообщении на сайте самого ведомства говорится, что у Euronews истёк срок действия ранее выданного разрешения на распространение сигнала на белорусской территории.
Одновременно сообщается о начале вещания с 12 апреля в Беларуси телепрограммы российского производства под названием ПОБЕДА – о Великой Отечественной войне. "Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы", - отмечают в Мининформе. В эфире телепрограммы, в частности, классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками.
Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на 13 языках. В Белорусской ассоциации журналистов не исключили, что за прекращением вещания Euronews стоит нечто большее, чем формальные нарушения. "Скорее всего, это было сделано с целью еще большей информационной блокады белорусского народа. Власти, начиная с лета, систематически создавали, условно говоря, "китайскую стену" вокруг белорусского общества - репрессировали журналистов, закрывали публикации", - заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Его слова приводит агентство БелаПАН.
Медиа-эксперт Павлюк Быковский отметил в свою очередь, что массовая аудитория в Беларуси "не имеет доступа к таким вещательным проектам, как CNN, Fox News и многим другим каналам, которые были бы возможной альтернативой тому, что показывают белорусские государственные или российские телеканалы". Слова Быковского приводит Белорусская служба Радио Свобода.
С августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые выступления против официальных итогов президентских выборов. Главой государства на шестой срок подряд был объявлен Александр Лукашенко. Западные страны не признали его легитимно избранным президентом. В отношении Лукашенко и чиновников из его окружения были введены санкции, в том числе, за жёсткие разгоны силовиками мирных протестов и серьёзные нарушения прав человека. Минск обвинения отрицает. Москва в ситуации после выборов поддержала белорусские власти.
Экс-министр юстиции Зураб Адеишвили решил отказаться от грузинского гражданства
Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили потребовал прекращения своего грузинского гражданства. Об этом сообщили грузинские СМИ.
В Агентстве развития государственных сервисов Грузии подтвердили, что Адеишвили уже подал соответствующее заявление в ведомство. Там отметили, что обсуждение вопроса уже началось и рассмотрение дела о прекращении гражданства будет завершено в мае.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам. Последние годы Адеишвили занимал должности в правительстве Украины.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.