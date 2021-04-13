Третья волна коронавируса в Грузии: 1374 новых случая

Если Соединённые Штаты и их союзники хотят, чтобы Украина в будущем вступила в НАТО, они должны "прямо об этом сказать" и предпринять практические шаги для помощи Украине добиться этого. "Слов недостаточно". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Он побеседовал с журналистами несколько дней назад, во время посещения линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе.

Зеленский посетил украинских военных на фоне обострения обстановки в зоне конфликта и сообщений о стягивании российских войск к границе.

Отвечая на вопрос о возможном российском вторжении, Зеленский сказал, что такое вторжение на Украине с 2014 года считают реальным и готовы к нему.

По словам Зеленского, Соединённые Штаты являются "хорошим другом" для Украины, однако президент США Джо Байден, по его мнению, "должен делать больше" для того, чтобы удержать Россию от агрессии.

Вступление в НАТО, по словам украинского президента, является гарантией безопасности, поскольку агрессия против страны-члена этого союза считается агрессией против всех союзников.

Представители НАТО неоднократно заявляли, что двери Североатлантического союза открыты для Украины, однако стране до сих пор не был предоставлен План действий по членству в НАТО - это необходимый этап на пути к вступлению в союз.

Российская сторона, помимо прочего, оправдывала аннексию Крыма в 2014 году в том числе возможным вступлением Украины в НАТО, которое, как утверждалось, может представлять для России угрозу.

Страны Запада и США выступают в последние дни в поддержку Украины и с призывами к Москве объяснить смысл перемещения своих войск и принять меры по деэскалации ситуации на границе. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в намерении начать наступление против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.