Грузию завтра посетит президент Армении Армен Саркисян

Министры иностранных дел стран "Cемёрки", а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву остановить их.

"Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия", - говорится в совместном заявлении G7. Министры

призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.

Единственным путем к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины является выполнение минских договоренностей, отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Об этом, в частности, писала газета The New York Times, а также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным, перемещение военных наблюдалось в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.

По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.

В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине "последствиями" в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос от 26 марта провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе. Москва утверждает, что не получала запросов от Киева о телефонных переговорах президентов России и Украины.