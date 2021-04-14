Московский суд потребовал от Google восстановить телеканал «Царьград» в YouTube

Арбитражный суд Москвы потребовал от Google восстановить телеканал "Царьград" в YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить штраф от 100 тысяч рублей в день. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Суд впервые применил новую норму закона о приоритете российского права над международным на территории страны против попавших под санкции россиян.

Ультраконсервативный российский интернет-канал был заблокирован в видеосервисе в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.

Иск канала был подан к российской дочерней структуре американской корпорации и двум её юридическим лицам в США и Ирландии. В случае неисполнения решения суда после его вступления в законную силу Россия попытается взимать с корпорации неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.

Блокировка канала стала одной из причин принятия в России закона, запрещающего интернет-ресурсам блокировать распространение общественно-значимой информации в стране. Авторы документа назвали его "законом против цензуры в интернете".