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Московский суд потребовал от Google восстановить телеканал «Царьград» в YouTube
Арбитражный суд Москвы потребовал от Google восстановить телеканал "Царьград" в YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить штраф от 100 тысяч рублей в день. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Суд впервые применил новую норму закона о приоритете российского права над международным на территории страны против попавших под санкции россиян.
Ультраконсервативный российский интернет-канал был заблокирован в видеосервисе в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.
Иск канала был подан к российской дочерней структуре американской корпорации и двум её юридическим лицам в США и Ирландии. В случае неисполнения решения суда после его вступления в законную силу Россия попытается взимать с корпорации неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.
Блокировка канала стала одной из причин принятия в России закона, запрещающего интернет-ресурсам блокировать распространение общественно-значимой информации в стране. Авторы документа назвали его "законом против цензуры в интернете".
Другие новости дня
Депортированный из Франции чеченец находится в полиции Урус-Мартана
Уроженец Чечни Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским полицейским в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Локшина со ссылкой на адвоката. С её слов, защитника к Гадаеву пока не допустили, пишет "Кавказский узел".
По информации, полученной от его родственников, утром 13 апреля полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Сотрудники силовых структур Чечни заверили мать Гадаева, что хотя он задержан, никакого вреда ему не причинят, и посоветовали обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана, рассказала Локшина.
По её данным, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего дня выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле депортированного.
- Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
- Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- Несмотря на это 9 апреля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- 10 апреля Гадаев попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя, где он укрывался после принудительного возвращения в Россию. Ему пришлось обратиться в полицию после того, как его дом окружили сотрудники чеченской полиции.
- Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Как выяснила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия. 12 апреля в помещении Центра "Э" МВД по Чечне Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Правозащитник Олег Орлов не исключил, что дело о схроне могло быть сфабриковано.
Россия попыталась помешать появлению флага Косова на заседании Совбеза ООН
Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН было прервано на некоторое время из-за протеста российского дипломата.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский попытался воспрепятствовать выступлению представителя Косова на фоне флага этой частично признанной республики. Такой протест был заявлен впервые.
Полянский обосновал требование тем, что большинство членов нынешнего состава Совбеза не признают независимость Косова от Сербии, и потребовал убрать флаг в начале запланированного открытого заседания по республике. Протест привёл к задержке, которая продолжалась менее часа.
Юрисконсульт Великобритании Чанака Викремасингхе, возразивший Полянскому, заметил, что видеоконференции Совета Безопасности не считаются официальными заседаниями. Он также указал на то, что флаг Косова демонстрировался за его представителем и на предыдущем обсуждении. Когда заседание возобновилось, действующий председатель Совета посол Вьетнама Данг Динь Куи сказал, что фоны, на которых проходят виртуальные заседания, не должны прерывать сессии, и флаг может остаться, передаёт в среду "Голос Америки".
Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Приштина провозгласила независимость от Белграда в 2008 году. Из 193 государств республику признали 98. Население Косова – около двух миллионов человек.
Пропавшие соратники Навального в Дагестане нашлись в полиции
Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и помогавший ему общественник Мурад Манапов задержаны полицией по обвинению в административном правонарушении. Ранее оба перестали выходить на связь после открытия штаба. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Поиски Атаева заняли около двух суток, а Манапова – более суток, все это время местонахождение активистов оставалось неизвестным. "Мы рады тому, что это не уголовное дело. Также рады, что, по предварительной информации, никаких пыток не применялось."- сообщил сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов.
Манапов выйдет на свободу уже 14 апреля, а Атаев получил десять суток административного ареста, которые он отбывает в Хасавюрте. Его намерен посетить адвокат, чтобы ознакомиться с постановлением о привлечении его к ответственности.
В системе ГАС "Правосудие" есть информация о том, что Хасавюртовский районный суд Дагестана 11 апреля рассмотрел в отношении Атаева административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Максимальное наказание по ней – 15 суток ареста.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь.
- Предыдущая попытка открыть штаб в Дагестане, напомним, закончилась избиением активиста Руслана Аблякимова и его отъездом из республики. По его словам, до этого несколько дней за ним следили неизвестные. Главным препятствием тогда он называл трудности с поиском помещения – собственники опасаются вести дела с оппозицией.
Правительство Грузии отменит 5-дневный карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Соответствующим возрастным группам также предлагают пройти вакцинацию от коронавируса. После прохождения полного курса вакцинации они смогут пересекать де-факто границу без тестирования.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе заявил, что сегодняшнее решение не связано с гибелью жителей Гальского района, которые, по его словам, являются жертвами оккупации.
Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Кадыров выступил против передачи Корана в колонию Навальному
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в резкой форме выразился против того, чтобы передавать Коран российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.
По его мнению, заключённый «пытается использовать Священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, Коран стоит передавать только в одном случае: если заключенный принимает ислам.
Он обратился к сотрудникам колонии с просьбой не давать Навальному Коран, чтобы не смог «сеять межконфессиональную вражду».
- Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 из-за отказа передать книги, включая Коран. По словам политика, все экземпляры, которые он заказал по прибытии в ИК, проверяют на экстремизм.
Грузию завтра посетит президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян завтра посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского президента.
В рамках визита Саркисян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
Церемония официальной встречи Армена Саркисяна пройдёт завтра в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси.
Шесть депутатов–соратников экс-премьера Гахария покидают «Грузинскую мечту»
Шесть депутатов парламента Грузии покидают правящую партию «Грузинская мечта», чтобы присоединиться к новой партии экс-премьера Георгия Гахария. Об этом они сообщили на специальном брифинге.
«Мы переходим на новую фазу строительства партии. Покидаем «Грузинскую мечту» и продолжим деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов», – заявил депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Шида-Картли Георгий Ходжеванишвили.
«Грузинскую мечту» также покидают Александр Моцерелия (депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Самегрело-Земо Сванети ), Бека Лилуашвили (экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам), Шалва Кереселидзе (депутат-мажоритарий в округе Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги), Михеил Даушвили (бывший бизнес-омбудсмен) и Ана Бучукури (экс-сотрудник администрации правительства).
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
В Абхазии вступил в силу новый график отключения электричества
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график на подачу электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго». Теперь свет будут выключать по одному часу в светлое время суток и два часа ночью.
- Центральная часть Сухуми, Пицунда, поселок Алахадзы, поселок Бзыбь, часть Гальского района будут без света с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;
- Очамчирский, Гульрипшский районы, восточная и центральная части Сухуми и Сухумского района, западная часть Гудаутского района – с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;
- Западная часть Сухуми и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Гальский и Ткварчельский районы, село Мерхеули – с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;
- Гагрский район и город Гагра – с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.
Ранее руководитель пресс-службы «Черноморэнерго» Алхас Гагулия заявил «Эху Кавказа», что российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 млн. киловатт-часов в сутки.
«При бесперебойном потреблении в сутки 9,6 млн киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше двух миллионов киловатт-часов», – заявил он.
График будет отменен только после ввода в эксплуатацию «Ингури ГЭС» – это должно произойти в ночь с 30 апреля на 1 мая.
COVID-19 в Грузии: 1085 новых случаев, 432 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3901. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1085 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1374). Накануне провели 35 863 теста: PCR-тестов – 11 967, экспресс‐тестов на антиген – 23 896.
Выздоровели еще 432 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 291 214, выздоровевших – 278 683.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,03%, за последние 14 дней составляет 2,56%, за неделю – 2,67%.
Акция против Намахвани ГЭС: полиция возвела в селе Гумати железный забор
В селе Гумати с утра возобновилась акция против строительства Намахванской ГЭС. Протестующих вновь не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Более того, ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
12 и 13 апреля участники акции безуспешно пытались прорвать кордон полиции, чтобы продолжить акцию в селе Намахвани. Правозащитники заявляют, что право на свободное перемещение граждан ограничивается необоснованно.
Накануне сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек во время акции протеста. Полиция утверждает, что протестующие умышленно препятствовали движению автомобилей компании ENKA, ведущей строительство объекта.
Кварацхелия может стать самым дорогостоящим игроком в истории грузинского футбола
Грузинского футболиста Хвичу Кварцхелия на трансферной платформе Transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро.
Немецкое менеджерское агентство резко, на 5 миллионов евро повысило цену на 20-летнего нападающего сборной Грузии и казанского «Рубина» после мартовских матчей сборной. Кварцхелия забил по одному голу в матчах против сборных Испании и Греции.
В прошлом году, 8 апреля 2020 года цена Кварацхелия на трансферном рынке составляла 2,3 миллиона евро, сейчас она увеличилась на 12,7 миллионов.
Таким образом, Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола по версии Transfermarkt, – пишет Первый канал Грузии.
При этом самым дорогим грузинским футболистом в истории остается Каха Каладзе, за которого итальянский клуб «Милан» в 2001 году заплатил киевскому «Динамо» 16 миллионов евро.
Латвия выразила протест в связи с поведением военного атташе РФ
Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с нарушением законов страны и "неуважительным" поведением со стороны военного атташе России Руслана Ушакова, который устроил во время карантина шумную вечеринку и показывал неприличные жесты вызвавшим полицию соседям.
При этом в сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечено, что временный поверенный в делах российского посольства Вадим Васильев выразил понимание позиции МИД Латвии и заявил, что инцидент не останется без внимания.
В среду латвийское издание Delfi опубликовало фотографии с вечеринки, которую, как утверждается, организовал военный атташе России Руслан Ушаков во дворе частного дома в Риге. В ней, по данным СМИ, участвовали около 10 человек, приехавших в гости к Ушакову на машинах с дипломатическими номерами.
Спустя какое-то время соседи военного атташе, недовольные громкой музыкой и тем, что собравшиеся нарушают карантинные ограничения, вызвали полицию. После этого Ушаков начал показывать им неприличные жесты.
Отдельно отмечается, что прибывшая на место полиция нарушений не обнаружила и уехала, а вечерника продолжилась.
Войска США будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года
Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, сообщили американской прессе официальные источники. Таким образом, Вашингтон не выполнит до начала мая взятое на себя в прошлом году обязательство вывести из Афганистана военнослужащих США. Соглашение о выводе войск к маю 2021 года было достигнуто при администрации Дональда Трампа в прошлом году в результате переговоров с талибами, сообщает Би-би-си.
Ранее Байден признавал, что вывести войска к 1 мая будет сложной задачей. Представители США и НАТО неоднократно заявляли, что талибы не выполняют своих обещаний о снижении уровня насилия в Афганистане. Талибам было направлено предупреждение, что если они продолжат нападения на войска США в период подготовки к выводу из Афганистана, то получат «силовой ответ».
Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
Джо Байден выступит в среду, 14 апреля, с официальным заявлением о новом сроке вывода войск США из Афганистана.
Ковид в Абхазии: 53 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 283 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 12 апреля скончалась женщина 1940 года рождения. Клинический диагноз пациентки - новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13774 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13274 человек.
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Грузии и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Давид Залкалиани сообщил в Twitter.
«Замечательно, что мы поговорили с госсекретарем Блинкеном о безопасности в Грузии и регионе, нашем стратегическом партнерстве и демократической консолидации Грузии.
Решительная поддержка США как территориальной целостности Грузии, так и нашей интеграции в евроатлантические структуры имеет решающее значение. Мы надеемся на тесное сотрудничество с администрацией Байдена для дальнейшего укрепления партнерства», - написал Давид Залкалиани.
Сегодня начался визит в США председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.
Визит председателя правящей партии в США продлится до 16 апреля. Грузинская делегация проведет встречи с конгрессменами, сенаторами, высокопоставленными представителями Госдепартамента и Белого дома, а также с руководителями американского аналитического центра Think Tank, сообщает агентство «Новости-Грузия».
23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден провел 13 апреля разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. Обсуждались и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президент Байден дал ясно понять, что США будут действовать твердо ради защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.
Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США сохранению суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Он выразил озабоченность в связи с неожиданным наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и вблизи с границами Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.
Президент Байден подтвердил желание США строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу лидеров США и России на территории третьей страны – для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед США и Россией.
Сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом опубликовано и на сайте Кремля. В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня».
В Кремле отмечают, что Джо Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
Российская сторона обращает внимание на то, что с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. В Москве считают, что это отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества.
Пресс-служба Кремля резюмирует и ту часть телефонного разговора, в которой шла речь о двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном: «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».
Кризис вокруг Украины назван в комментарии Кремля «внутренним»: «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».
Генсек НАТО встретился в Брюсселе с главой МИД Украины
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Глава НАТО выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.
Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, сообщила «Немецкая волна».
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.
НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.
Глава российского военного ведомства рассказал, что в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, реализуется американская концепция «4 по 30». Как поясняет «Российская газета», речь идет о том, что в течение 30 суток в Европе могут появиться 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Белорусский КГБ задержал в Москве автора биографии Лукашенко
КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Накануне он исчез в Москве. Где он находится сейчас – неизвестно.
Федута – известный пушкинист и политолог, автор книги "Лукашенко. Политическая биография". В этой работе он утверждал, что уже в 1994 году было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.
Сам Федута был сотрудником предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах 1994 года, после прихода Лукашенко к власти недолгое время возглавлял управление информации администрации президента Беларуси.
В 1995 году уволился, позднее перешел в ряды противников Лукашенко. На выборах президента Беларуси в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева.
После он был арестован КГБ и после нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, осуждён на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске, которые власти назвали массовыми беспорядками. Amnesty International признала Федуту тогда узником совести.
Помимо политической и общественной деятельности, Александр Федута известен также как литературовед, автор работ о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича. Подготовил к печати и издал сборник трудов писателя и журналиста XIX века Фаддея Булгарина – уроженца нынешней Беларуси, одной из неоднозначных фигур общественной жизни тогдашней Российской империи.
В 2017 году Александр Федута защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша). В качестве публициста и аналитика активно сотрудничает с белорусскими независимыми и оппозиционными изданиями.
Одновременно с Федутой КГБ подтвердило задержание лидера оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), бывшего кандидата на пост президента Григория Костусёва. Он был задержан накануне вечером в Шклове Могилёвской области, сообщало ранее издание "Наша Нива". Там он живёт. Утверждалось, что позднее он был доставлен в Минск, в следственный изолятор КГБ.
В сообщении КГБ говорится, что Федута и Костусёв задержаны по "непосредственно возникшему подозрению в преступлении". Ведомство пообещало предоставить информацию о задержании "позже".
- Григорий Костусёв - глава Могилёвской областной Коалиции демократических сил, кандидат на выборах президента в 2010 году. В конце марта белорусские власти запретили этой оппозиционной партии проводить акции по случаю Дня воли, утверждая, что их организаторы готовят провокации.
- БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия белорусской оппозиции, которое проводится 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС. Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 9 апреля.
- На президентских выборах в августе 2020 года партия БНФ не стала выдвигать своих кандидатов. "Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно", – заявили тогда в партии. Федута в кампании участия так же не принимал, передаёт "Реформбай".
Правительство США приостановило использование одной из вакцин от ковида из-за возможных побочных эффектов
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовало штатам приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Johnson & Johnson. Поводом стало развитие редкого вида тромбофилии у шестерых женщин, привитых препаратом.
Векторная вакцина Johnson & Johnson была одобрена для применения в США в ускоренном порядке в феврале. Её эффективность, согласно результатам испытаний, приблизительно 66 процентов. Важное отличие вакцины от многих конкурентов заключается в том, что она требует однократного, а не двукратного введения.
К 12 апреля препаратом были привиты больше 6 миллионов 800 тысяч человек в США, говорится в сообщении управления. В шести случаях у привитых было отмечено образование тромбов. 10 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что занимается расследованием четырёх случаев образования тромбов после прививки Johnson & Johnson.
Аналогичный побочный эффект приводил к остановке вакцинации другим препаратом – британской AstraZeneca. В случае с британской вакциной группой риска осложнений оказались женщины. Они в целом более подвержены развитию тромбозов и аутоиммунных заболеваний.
В Великобритании правительство приняло решение не прививать этим препаратом людей в возрасте до 30 лет, если в зоне доступа есть другие препараты. Европейские больницы уже получили рекомендации по диагностике и лечению осложнения – власти ЕС отметили, что польза от вакцинации значительно превышает риски побочного эффекта.
Агентство недр Грузии: информация о месторождениях урана в ущелье реки Риони – фейк
Информация о нахождении урановых месторождений на западе Грузии в ущелье реки Риони, где ведется строительство Намахванской ГЭС, не соответствует действительности. Об этом заявили в Национальном агентстве недр Грузии.
Ведомство призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы хотим ответить на распространяемую в социальных сетях дезинформацию о наличии урановых месторождений в ущелье Риони, где планируется реализовать проект Намахванской ГЭС. Однозначно заявляем, что наличие урановых месторождений в бассейне реки Риони не регистрируется государственными геологическими фондами, которые включают геологическую информацию, собранную почти за два столетия. Мы считаем, что распространение такой дезинформации направлено на то, чтобы помешать реализации такого важного для энергетики Грузии проекта, как Намахванская ГЭС», – говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что ранее в соцсетях распространили информацию о том, якобы главный интерес турецких инвесторов в ущелье реки Риони – урановые месторождения.
Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались на западе Грузии полгода назад. Противники строительства требуют, чтобы все строительные работы были остановлены, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.
Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство ГЭС на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Правительство Грузии пока не отменяет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии пока не отменяет 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
«Совет обсуждает регуляции, действующие в отношении лиц, переходящих с оккупированных територий, и в ближайшее время, после обсуждения эпидситуации, примет последующее решение», – говорится в пресс-релизе грузинского Кабмина.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе при этом напомнил, что пенсионеры, проживающие в Абхазии, а также социально незащищенные лица, лица с ограниченными возможностями и многодетные семьи имеют возможность получать свои пособия без карантина. Карантин, по его словам, не распространяется и на лиц, которым необходимо лечение в грузинских клиниках.
Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия остается в заключении
Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили не изменила меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиционер остается в заключении.
Сегодняшнее решение еще раз подтвердило, что процесс носит политический характер, – считают адвокаты Мелия.
«Мы продолжим бороться всеми разрешенными законом методами, как внутри страны, так и на европейской арене. На фоне того, что прокуратура и власти два месяца вели пропаганду о том, что якобы Ника Мелия мог внести залог и уйти, сегодня все стало ясным и потребовали заключения», – заявил адвокат Георгий Кондахишвили.
Заседание суда сегодня проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. На месте была мобилизована полиция.
Суд продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Мелия 29 апреля.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
США направят в Германию дополнительно 500 своих военнослужащих
Соединённые Штаты направят дополнительно 500 своих военнослужащих в Германию, заявил в ходе визита в Берлин глава Пентагона Ллойд Остин.
Его слова стали подтверждением того, что новая американская администрация пересматривает планы предыдущего американского президента Дональда Трампа, который намеревался вывести из ФРГ около 12 тысяч военнослужащих США.
"Мы больше не планируем сокращение войск", - подчеркнул Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Остин добавил, что усиление американского контингента на германской территории должно продемонстрировать уровень партнёрства между странами и приверженность Вашингтона своим обязательствам перед НАТО.
Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в прошлом году и после вступления в должность в январе не раз заявлял, что намерен восстановить трансатлантические связи страны с союзниками по НАТО после непростого периода отношений при Трампе.
Также в ходе визита в Германию министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы дискуссии вокруг строительства российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря навредили американо-германским отношениям. "Мы заявляли о нашем неприятии этого соглашения и того влияния, которое на самом деле получит Россия. Но мы не допустим, чтобы эта проблема встала на пути наших внушительных связей с Германией", - сказал глава американского оборонного ведомства.
США и ряд стран ЕС не раз заявляли, что трубопровод из России в Германию усилит зависимость этой страны и ЕС в целом от российских газовых поставок, и что это чревато расширением политического влияния Москвы.
Российские власти всегда подчёркивали, что считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом.
Навальный подал в суд на ИК-2 из-за того, что ему не передают Коран
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, подал в суд на руководство исправительного учреждения. По словам политика, причиной для этого стало то, что ему не передают книги, в частности священную книгу мусульман Коран. Об этом сообщает на странице Навального в Instagram.
Оппозиционер утверждает, что хотел находясь в заключении изучить и понять Коран и Сунну Пророка. "Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца." - говорится в посте Навального.
Политик утверждает, что сотрудники колонии намерены проверять на экстремизм каждую книгу, в том числе и Коран. По словам Навального, он уже месяц ведёт диалог о том, чтобы ему предоставили заказанные им книги.
Ранее сообщалось, что администрация колонии угрожает Навальному, который почти две недели держит голодовку, принудительным кормлением. С момента отказа от пищи оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов. Сейчас вес Навального составляет 77 килограммов.
- Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Навальный жалуется на здоровье. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель.
- Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.
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