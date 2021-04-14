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Акция против строительства Намахвани ГЭС проходит в центре Кутаиси
В центре Кутаиси проходит акция противников строительства Намахвани ГЭС. Часть протестующих пришла в Кутаиси из села Гумати пешком.
По словам участников акции, лозунгами можно обмануть общество, однако они хорошо прочитали условия договора и хорошо понимают значение протеста. Как заявляют местные жители, Намахвани ГЭС не будет построена до тех пор, пока не будут даны ответы на все существующие в обществе вопросы.
По словам участников акции, власти представляют их как радикальные группы, однако, как говорят организаторы, их протестные акции носят мирный характер.
Вместе с тем, по заявлению одного из организаторов протеста, они собираются остаться в Кутаиси на всю ночь, – передает «Интерпрессньюс».
Как сообщалось ранее, протестующих не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
Другие новости дня
Грузия и Таджикистан подписали соглашение о международном автомобильном сообщении
Грузия и Таджикистан оформили соглашение «О международном автомобильном сообщении» для усиления торгово-экономического сотрудничества, сообщает сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Документ был подписан на встрече в Тбилиси министра экономики Грузии Натии Турнава с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом, – пишет «Новости-Грузия».
У Грузии и Узбекистана накоплен многолетний опыт сотрудничества в сфере автомобильного сообщения, а с сегодняшнего дня оно будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечают в ведомстве.
Документ предусматривает осуществление грузовых перевозок на основании квотных разрешений на двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны, или из третьих стран. Их количество стороны будут определять ежегодно, на основании соглашения.
Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками между сторонами, что поможет перевозчикам обеих стран в процессе их деятельности.
Ранее такого соглашения у стран не было, однако между Грузией и соответствующими ведомствами Таджикистана производился обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки во избежание перебоев в дорожном сообщении.
Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках программы TRACECA («Новый шёлковый путь»), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.
Израиль отказался отвечать на приписываемую Ирану атаку
Израиль не планирует реагировать на иранскую атаку против израильского судна у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и стремится снизить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя израильских спецслужб.
В ходе произошедшего во вторник ракетного нападения – третьего по счету за последние месяцы – небольшие повреждения получило судно Hyperion Ray, идущее под флагом Багамских островов. Никто из экипажа не пострадал. Официально Тегеран не взял ответственность за удар, однако израильские власти не сомневаются в причастности иранской стороны.
Ракетная атака последовала вскоре после диверсии, которая вывела из строя иранский атомный объект в Натанзе. Сразу после инцидента Иран объявил о намерении рекордно нарастить обогащение урана – до 60 процентов. Израильские СМИ, однако, высказали сомнение в том, что Тегерану удастся достичь этой цели: после атаки объект находится в нерабочем состоянии.
О том, что именно произошло в Натанзе, неизвестно. Израильское общественное радио Kan со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о кибератаке, осуществлённой израильской разведкой "Моссад". В то же время газета The New York Times, цитируя сотрудников американской и изральской разведок, написала о некоем "большом взрыве", к которому Израиль имел отношение и который вывел в Натанзе из строя внутреннюю энергосистему, питающую работу подземных центрифуг по обогащению урана. Отключение произошло на следующий день после того, как Тегеран запустил новые усовершенствованные центрифуги.
Этот эпизод обозначил очередной виток напряженности в отношениях двух стран, которые, по данным СМИ, уже не первый год ведут "теневую войну", в том числе на море, в воздухе и в киберпространстве. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят Ирану создать ядерную бомбу. Тегеран настаивает на мирном характере своей атомной промышленности.
По сообщениям израильских СМИ, ядерные объекты Ирана в Натанзе и ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.
В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного – одного из основателей иранской ядерной программы.
Владимир Путин сделал вторую прививку против COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду утром вторым компонентом вакцины от коронавируса.
"Уверен, что всё будет хорошо", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества, которое было организовано в режиме видеосвязи. Как отметил Путин, он надеется, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации, которая в России "активно проводится".
О том, что Владимир Путин получил первый компонент прививки против COVID-19, стало известно 23 марта. Это было сделано непублично. В Кремле не стали уточнять, на какой из вакцин президент остановил выбор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Кремль сознательно не указывает вакцину, и подчёркивал одновременно, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".
В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
18 января в России официально началась "массовая вакцинация". На конец марта сообщалось, что прививку сделали менее 5% взрослого населения. По данным опубликованного ранее в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.
Абхазскую партию «Амцахара» возглавил Лесик Цугба
Сегодня в Сухуми состоялся XII съезд абхазской политической партии «Амцахара». На нём избрали нового председателя партии. Алхаса Квициния на руководящем посту сменил Лесик Цугба.
Выступая перед делегатами съезда, Квициния поблагодарил присутствующих за поддержку деятельности партии и заявил, что необходимо внести изменения в её устав, – передает «Апсныпресс».
«Все здесь сидящие знают, какой путь мы прошли и чего добились. Мы участвовали во всех событиях, происходивших в Абхазии. Хочу сказать спасибо всем, кто рядом, и кто поддерживает нашу партию», – сказал Квициния.
Заместителями председателя партии стали Коба Гогохия и Мизан Зухба, секретарём президиума – Заур Адлейба. В состав президиума введены руководители Гагрского отделения партии Ростислав Кетия и Геннадий Ахиба, а также Руслан Джугелия. Делегаты одобрили предложенные партией изменения в устав.
Ахра Авидзба останется под арестом до 5 мая
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба останется под арестом до 5 мая.
Как пишет «Апсныпресс», кассационная коллегия абхазского Верховного суда не удовлетворила ходатайство стороны защиты. Авидзба обжаловал постановление Сухумского городского суда от 2 апреля о продлении срока его задержания на один месяц.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- О задержании Ахры Авидзба стало известно 4 марта вечером. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Грузия в Индексе паспортов: 50-е место и 116 безвизовых стран
Количество безвизовых направлений для граждан Грузии выросло за 11 лет с 56 до 116. Об этом говорится в отчете компании Henley & Partners.
В обновленном Индексе паспортов мира на второй квартал текущего года Грузия занимает 50-е место в мире. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. Этот показатель не изменился с октября прошлого года, правда тогда Грузия была на 49-м месте.
Россия прибрела безвизовый доступ к Ираку и Оману и переместилась на две позиции в рейтинге (48-е место) с возможностью путешествовать с российским паспортом по 118 направлениям без визы.
Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.
Самый влиятельный паспорт в мире – японский. Для граждан Японии открыты границы 193 стран мира. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).
«Всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением», – говорится в пресс-релизе Henley & Partners.
Московский суд потребовал от Google восстановить телеканал «Царьград» в YouTube
Арбитражный суд Москвы потребовал от Google восстановить телеканал "Царьград" в YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить штраф от 100 тысяч рублей в день. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Суд впервые применил новую норму закона о приоритете российского права над международным на территории страны против попавших под санкции россиян.
Ультраконсервативный российский интернет-канал был заблокирован в видеосервисе в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.
Иск канала был подан к российской дочерней структуре американской корпорации и двум её юридическим лицам в США и Ирландии. В случае неисполнения решения суда после его вступления в законную силу Россия попытается взимать с корпорации неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.
Блокировка канала стала одной из причин принятия в России закона, запрещающего интернет-ресурсам блокировать распространение общественно-значимой информации в стране. Авторы документа назвали его "законом против цензуры в интернете".
Депортированный из Франции чеченец находится в полиции Урус-Мартана
Уроженец Чечни Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским полицейским в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Локшина со ссылкой на адвоката. С её слов, защитника к Гадаеву пока не допустили, пишет "Кавказский узел".
По информации, полученной от его родственников, утром 13 апреля полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Сотрудники силовых структур Чечни заверили мать Гадаева, что хотя он задержан, никакого вреда ему не причинят, и посоветовали обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана, рассказала Локшина.
По её данным, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего дня выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле депортированного.
- Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
- Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- Несмотря на это 9 апреля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- 10 апреля Гадаев попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя, где он укрывался после принудительного возвращения в Россию. Ему пришлось обратиться в полицию после того, как его дом окружили сотрудники чеченской полиции.
- Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Как выяснила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия. 12 апреля в помещении Центра "Э" МВД по Чечне Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Правозащитник Олег Орлов не исключил, что дело о схроне могло быть сфабриковано.
Россия попыталась помешать появлению флага Косова на заседании Совбеза ООН
Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН было прервано на некоторое время из-за протеста российского дипломата.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский попытался воспрепятствовать выступлению представителя Косова на фоне флага этой частично признанной республики. Такой протест был заявлен впервые.
Полянский обосновал требование тем, что большинство членов нынешнего состава Совбеза не признают независимость Косова от Сербии, и потребовал убрать флаг в начале запланированного открытого заседания по республике. Протест привёл к задержке, которая продолжалась менее часа.
Юрисконсульт Великобритании Чанака Викремасингхе, возразивший Полянскому, заметил, что видеоконференции Совета Безопасности не считаются официальными заседаниями. Он также указал на то, что флаг Косова демонстрировался за его представителем и на предыдущем обсуждении. Когда заседание возобновилось, действующий председатель Совета посол Вьетнама Данг Динь Куи сказал, что фоны, на которых проходят виртуальные заседания, не должны прерывать сессии, и флаг может остаться, передаёт в среду "Голос Америки".
Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Приштина провозгласила независимость от Белграда в 2008 году. Из 193 государств республику признали 98. Население Косова – около двух миллионов человек.
Пропавшие соратники Навального в Дагестане нашлись в полиции
Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и помогавший ему общественник Мурад Манапов задержаны полицией по обвинению в административном правонарушении. Ранее оба перестали выходить на связь после открытия штаба. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Поиски Атаева заняли около двух суток, а Манапова – более суток, все это время местонахождение активистов оставалось неизвестным. "Мы рады тому, что это не уголовное дело. Также рады, что, по предварительной информации, никаких пыток не применялось."- сообщил сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов.
Манапов выйдет на свободу уже 14 апреля, а Атаев получил десять суток административного ареста, которые он отбывает в Хасавюрте. Его намерен посетить адвокат, чтобы ознакомиться с постановлением о привлечении его к ответственности.
В системе ГАС "Правосудие" есть информация о том, что Хасавюртовский районный суд Дагестана 11 апреля рассмотрел в отношении Атаева административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Максимальное наказание по ней – 15 суток ареста.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь.
- Предыдущая попытка открыть штаб в Дагестане, напомним, закончилась избиением активиста Руслана Аблякимова и его отъездом из республики. По его словам, до этого несколько дней за ним следили неизвестные. Главным препятствием тогда он называл трудности с поиском помещения – собственники опасаются вести дела с оппозицией.
Правительство Грузии отменит 5-дневный карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии с 19 апреля
Правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Соответствующим возрастным группам также предлагают пройти вакцинацию от коронавируса. После прохождения полного курса вакцинации они смогут пересекать де-факто границу без тестирования.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе заявил, что сегодняшнее решение не связано с гибелью жителей Гальского района, которые, по его словам, являются жертвами оккупации.
Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Кадыров выступил против передачи Корана в колонию Навальному
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в резкой форме выразился против того, чтобы передавать Коран российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.
По его мнению, заключённый «пытается использовать Священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, Коран стоит передавать только в одном случае: если заключенный принимает ислам.
Он обратился к сотрудникам колонии с просьбой не давать Навальному Коран, чтобы не смог «сеять межконфессиональную вражду».
- Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 из-за отказа передать книги, включая Коран. По словам политика, все экземпляры, которые он заказал по прибытии в ИК, проверяют на экстремизм.
Грузию завтра посетит президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян завтра посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского президента.
В рамках визита Саркисян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
Церемония официальной встречи Армена Саркисяна пройдёт завтра в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси.
Шесть депутатов–соратников экс-премьера Гахария покидают «Грузинскую мечту»
Шесть депутатов парламента Грузии покидают правящую партию «Грузинская мечта», чтобы присоединиться к новой партии экс-премьера Георгия Гахария. Об этом они сообщили на специальном брифинге.
«Мы переходим на новую фазу строительства партии. Покидаем «Грузинскую мечту» и продолжим деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов», – заявил депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Шида-Картли Георгий Ходжеванишвили.
«Грузинскую мечту» также покидают Александр Моцерелия (депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Самегрело-Земо Сванети ), Бека Лилуашвили (экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам), Шалва Кереселидзе (депутат-мажоритарий в округе Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги), Михеил Даушвили (бывший бизнес-омбудсмен) и Ана Бучукури (экс-сотрудник администрации правительства).
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
В Абхазии вступил в силу новый график отключения электричества
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график на подачу электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго». Теперь свет будут выключать по одному часу в светлое время суток и два часа ночью.
- Центральная часть Сухуми, Пицунда, поселок Алахадзы, поселок Бзыбь, часть Гальского района будут без света с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;
- Очамчирский, Гульрипшский районы, восточная и центральная части Сухуми и Сухумского района, западная часть Гудаутского района – с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;
- Западная часть Сухуми и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Гальский и Ткварчельский районы, село Мерхеули – с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;
- Гагрский район и город Гагра – с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.
Ранее руководитель пресс-службы «Черноморэнерго» Алхас Гагулия заявил «Эху Кавказа», что российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 млн. киловатт-часов в сутки.
«При бесперебойном потреблении в сутки 9,6 млн киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше двух миллионов киловатт-часов», – заявил он.
График будет отменен только после ввода в эксплуатацию «Ингури ГЭС» – это должно произойти в ночь с 30 апреля на 1 мая.
COVID-19 в Грузии: 1085 новых случаев, 432 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3901. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1085 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1374). Накануне провели 35 863 теста: PCR-тестов – 11 967, экспресс‐тестов на антиген – 23 896.
Выздоровели еще 432 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 291 214, выздоровевших – 278 683.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,03%, за последние 14 дней составляет 2,56%, за неделю – 2,67%.
Акция против Намахвани ГЭС: полиция возвела в селе Гумати железный забор
В селе Гумати с утра возобновилась акция против строительства Намахванской ГЭС. Протестующих вновь не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Более того, ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
12 и 13 апреля участники акции безуспешно пытались прорвать кордон полиции, чтобы продолжить акцию в селе Намахвани. Правозащитники заявляют, что право на свободное перемещение граждан ограничивается необоснованно.
Накануне сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек во время акции протеста. Полиция утверждает, что протестующие умышленно препятствовали движению автомобилей компании ENKA, ведущей строительство объекта.
Кварацхелия может стать самым дорогостоящим игроком в истории грузинского футбола
Грузинского футболиста Хвичу Кварцхелия на трансферной платформе Transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро.
Немецкое менеджерское агентство резко, на 5 миллионов евро повысило цену на 20-летнего нападающего сборной Грузии и казанского «Рубина» после мартовских матчей сборной. Кварцхелия забил по одному голу в матчах против сборных Испании и Греции.
В прошлом году, 8 апреля 2020 года цена Кварацхелия на трансферном рынке составляла 2,3 миллиона евро, сейчас она увеличилась на 12,7 миллионов.
Таким образом, Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола по версии Transfermarkt, – пишет Первый канал Грузии.
При этом самым дорогим грузинским футболистом в истории остается Каха Каладзе, за которого итальянский клуб «Милан» в 2001 году заплатил киевскому «Динамо» 16 миллионов евро.
Латвия выразила протест в связи с поведением военного атташе РФ
Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с нарушением законов страны и "неуважительным" поведением со стороны военного атташе России Руслана Ушакова, который устроил во время карантина шумную вечеринку и показывал неприличные жесты вызвавшим полицию соседям.
При этом в сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечено, что временный поверенный в делах российского посольства Вадим Васильев выразил понимание позиции МИД Латвии и заявил, что инцидент не останется без внимания.
В среду латвийское издание Delfi опубликовало фотографии с вечеринки, которую, как утверждается, организовал военный атташе России Руслан Ушаков во дворе частного дома в Риге. В ней, по данным СМИ, участвовали около 10 человек, приехавших в гости к Ушакову на машинах с дипломатическими номерами.
Спустя какое-то время соседи военного атташе, недовольные громкой музыкой и тем, что собравшиеся нарушают карантинные ограничения, вызвали полицию. После этого Ушаков начал показывать им неприличные жесты.
Отдельно отмечается, что прибывшая на место полиция нарушений не обнаружила и уехала, а вечерника продолжилась.
Войска США будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года
Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, сообщили американской прессе официальные источники. Таким образом, Вашингтон не выполнит до начала мая взятое на себя в прошлом году обязательство вывести из Афганистана военнослужащих США. Соглашение о выводе войск к маю 2021 года было достигнуто при администрации Дональда Трампа в прошлом году в результате переговоров с талибами, сообщает Би-би-си.
Ранее Байден признавал, что вывести войска к 1 мая будет сложной задачей. Представители США и НАТО неоднократно заявляли, что талибы не выполняют своих обещаний о снижении уровня насилия в Афганистане. Талибам было направлено предупреждение, что если они продолжат нападения на войска США в период подготовки к выводу из Афганистана, то получат «силовой ответ».
Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
Джо Байден выступит в среду, 14 апреля, с официальным заявлением о новом сроке вывода войск США из Афганистана.
Ковид в Абхазии: 53 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 283 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 12 апреля скончалась женщина 1940 года рождения. Клинический диагноз пациентки - новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13774 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13274 человек.
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Грузии и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Давид Залкалиани сообщил в Twitter.
«Замечательно, что мы поговорили с госсекретарем Блинкеном о безопасности в Грузии и регионе, нашем стратегическом партнерстве и демократической консолидации Грузии.
Решительная поддержка США как территориальной целостности Грузии, так и нашей интеграции в евроатлантические структуры имеет решающее значение. Мы надеемся на тесное сотрудничество с администрацией Байдена для дальнейшего укрепления партнерства», - написал Давид Залкалиани.
Сегодня начался визит в США председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.
Визит председателя правящей партии в США продлится до 16 апреля. Грузинская делегация проведет встречи с конгрессменами, сенаторами, высокопоставленными представителями Госдепартамента и Белого дома, а также с руководителями американского аналитического центра Think Tank, сообщает агентство «Новости-Грузия».
23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден провел 13 апреля разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. Обсуждались и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президент Байден дал ясно понять, что США будут действовать твердо ради защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.
Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США сохранению суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Он выразил озабоченность в связи с неожиданным наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и вблизи с границами Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.
Президент Байден подтвердил желание США строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу лидеров США и России на территории третьей страны – для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед США и Россией.
Сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом опубликовано и на сайте Кремля. В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня».
В Кремле отмечают, что Джо Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
Российская сторона обращает внимание на то, что с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. В Москве считают, что это отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества.
Пресс-служба Кремля резюмирует и ту часть телефонного разговора, в которой шла речь о двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном: «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».
Кризис вокруг Украины назван в комментарии Кремля «внутренним»: «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».
Генсек НАТО встретился в Брюсселе с главой МИД Украины
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Глава НАТО выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.
Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, сообщила «Немецкая волна».
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.
НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.
Глава российского военного ведомства рассказал, что в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, реализуется американская концепция «4 по 30». Как поясняет «Российская газета», речь идет о том, что в течение 30 суток в Европе могут появиться 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
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