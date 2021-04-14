Акция против Намахвани ГЭС: полиция возвела в селе Гумати железный забор

Президент США Джо Байден призвал жителей города Бруклин-Сентер к спокойствию и соблюдению порядка - после воскресного инцидента, в котором погиб местный житель, молодой афроамериканец. Байден заявил, что ознакомился с видеокадрами, записанными на нагрудную камеру стрелявшего полицейского. "Мы знаем, что боль гнева и травмы среди чернокожих жителей - реальна. Но это не оправдывает насилия и погромов", сказал президент США, выступая в понедельник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Видеокадры, зафиксированные нагрудной камерой полицейского, были обнародованы менее чем через сутки, после трагедии. Начальник городской полиции Тим Гэнон описал гибель 20-летнего Данте Райта как ошибку - полицейский, по всей веростности, судя по зарегистрированному голосовому предупреждению, хотел достать шокер, но вырвал из кобуры пистолет и выстрелил. "

Мэр города Бруклин-Сентер в штате Миннесота публично пообещал расследовать причину, по которой патрульный полицейский стрелял в молодого чернокожего водителя, сообщил "Голос Америки".

В воскресенье Данте Райт, находясь за рулём, был остановлен полицейским патрулём за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошёл за несколько часов до начала в том же штате очередного заседания суда по делу о гибели в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда. Здание суда, где слушается дело о гибели Флойда, находится в 16 километрах от городка, где произошла новая трагедия.

Вскоре после инцидента, в Бруклин-Сентер вспыхнули беспорядки. Полиция ввела особый ограничительный режим.

"Всем нам сейчас очень больно. И мы признаём, что этот инцидент произошел в самый неудачный момент", – заявил мэр города Майк Эллиотт. - "Мы тщательно во всем разберемся, – заверил он. – Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться правосудия для Данте Райта".

Мать погибшего, Кэти Райт, рассказала журналистам в воскресенье, что сын позвонил ей и сообщил, что полиция остановила его за нарушение правил дорожного движения: на зеркале заднего вида его машины висели освежители воздуха, что является незаконным в Миннесоте. По словам Райт, она слышала, как полицейские приказывали ее сыну выйти из машины.

В заявлении полиции говорится, что партуль остановил машину Райта около 14 часов в воскресенье и обнаружил, что на водителя ранее был выдан ордер на арест, сообщила местная пресса. Когда полиция попыталась задержать молодого человека, он вернулся в машину с явным намерением уехать. Один из полицейских выстрелил в него. Нагрудная камера записала возглас: "О, чёрт! Я убила его" (стреляла, как выяснилось, женщина-полицейский). По предварительным сведениям, единственный выстрел оказался смертельным. В это время водитель, по всей вероятности, уже держал ногу на газе, автомобиль тронулся с места. Через несколько секунд он врезался в другую машину. Кроме погибшего молодого человека, других пострадавших нет.