В Кутаиси задержали двух человек за сбыт радиоактивного вещества

ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Регламент ЕСПЧ предусматривает, что обеспечительные меры, если суд даст согласие на их принятие, действуют до принятия решения по существу вопроса.

Российские власти составили сотни административных протоколов в отношении ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора Андрея Шарого, обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах". По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.

В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России, развязав Кремлю руки в их отношении. В истории ЕСПЧ были прецеденты, когда он вводил обеспечительные меры в связи с вмешательством властей в свободу СМИ.

В 2017 году Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС признаны российскими властями "СМИ – иностранными агентами". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 миллионов рублей.

Ведомство заявило о намерении составить ещё 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций.

В последние годы популярность Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС в России неуклонно растёт. Еженедельная аудитория РСЕ/РС в России достигает 7 миллионов человек. Сайты Русской службы РС в 2021 году ежемесячно регистрируют более 16 миллионов посещений.

Президент корпорации Джейми Флай в связи с подачей ходатайства в ЕСПЧ заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России. Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются – попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру".