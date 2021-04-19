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У Ингурского моста открыт пункт экспресс-тестирования на COVID-19
С сегодняшнего дня в Грузии отменен карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», близ Ингурского моста, у блок-поста грузинской полиции установили две палатки. В одной из них открыт пункт экспресс-тестирования на COVID-19, вторая предусмотрена для лиц с подозрительными симптомами.
Проверка граждан на коронавирус началась сегодня, в 8 часов утра. На месте работают четыре бригады медиков.
Тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса, специалисты предлагают добровольно подключиться к процессу вакцинации, после чего они смогут пересекать де-факто границу без тестирования.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Вопрос отмены карантина активизировался после трагической смерти четырех жителей Гальского района в реке Ингури. По одной из версий, они пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина.
Другие новости дня
Европейские суперклубы организовали свою футбольную лигу. Что известно?
12 европейских футбольных клубов вечером в воскресенье объявили о запуске Суперлиги для самых сильных команд континента. Проект объясняют желанием "вывести футбол на его законное место" — дать болельщикам регулярный турнир, "интересный всем 4 миллиардам поклонникам" этого вида спорта. Инициатива вызвала резкую критику футбольных властей Европы, спортивных лиг и национальных правительств. Что об этом известно?
В Суперлиге будут играть самые титулованные команды Англии, Испании и Италии. Своё участие уже подтвердили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", мадридские "Реал" и "Атлетико", "Барселона", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".
Участники Суперлиги больше всех, 208 раз, выигрывали свои национальные чемпионаты и 40 раз — главный клубный европейский турнир — Лигу чемпионов. В них играют самые титулованные и популярные спортсмены, включая Криштиану Роналду и Месси. К этим клубам должны присоединиться еще три неназванных участника. Ещё 5 команд планируется приглашать каждый год на сменной основе, по какому принципу — не сообщается.
УЕФА грозит участникам нового турнира исключением. Национальные лиги обсуждают возможность аннулирования итогов чемпионатов в этом году. Все существующие спортивные турниры выступили резко против Суперлиги. Другие клубы опасаются, что в закрытую лигу может уйти большая часть доходов от спонсоров и телеконтрактов. Лига чемпионов без команд-участников нового турнира потеряет 7 из 10 самых титулованных клубов.
На этом фоне Союз европейских футбольных ассоциаций обещает исключить участников Суперлиги из всех турниров, а их спортсменам — запретить играть в национальных сборных. УЕФА планирует подать иск на 50 миллиардов евро к каждой команде-участнице.
По данным испанской газеты Marca, федерации футбола Англии, Италии и Испании рассматривают возможность отмены итогов своих чемпионатов в этом году, когда в них победит команда из Суперлиги. Других претендентов на победу в национальных чемпионатах в этом году уже нет.
Суперклубы хотят получать большего влияния на игру и большей доли общих доходов. По данным The Athletic, богатые команды требовали активного участия в распоряжении коммерческими и вещательными правами европейских турниров. В понедельник УЕФА должен был представить новый формат Лиги чемпионов с большим количеством матчей для больших европейских команд в ущерб малым.
УЕФА заработал за сезон-2018/19 3,86 миллиарда евро — больше 85 процентов поступили от продажи прав на вещание, большая часть — от Лиги чемпионов — рассказывал Sports.ru. Стартовая выплата Суперлиги 15 основателям – 3,5 миллиарда евро, то есть почти столько же, сколько заработал весь УЕФА. Эти деньги планируется потратить на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии.
Ассоциация европейских клубов, представляющая интересы 246 команд, утверждала, что может заключить более выгодные контракты — но с условием, что болельщики будут смотреть больше матчей самых титулованных команд, и меньше — остальных. Глава объединения и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, предположительно, покинет организацию, он уже стал заместителем президента Суперлиги.
В новом турнире нет места российским командам. Единственный клуб, хоть как-то связанный с Россией в новом турнире, — принадлежащий Роману Абрамовичу лондонский "Челси". Российский рынок телеправ и спортивной рекламы значительно меньше чем в странах Западной и Центральной Европы, маловероятно, что команды из страны будут приглашаться в новый турнир.
Отказ от малых клубов позволяет УЕФА называет Суперлигу "циничным проектом" во "время, когда обществу нужна солидарность".
Новое соревнование критикуют и главы государств. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддержит "все шаги" футбольных властей для защиты существующих турниров. С теми же словами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая лига "очень вредит всему футболу". Аналогичные заявления готовят правительства Испании и Италии, — передаёт Politico.
Коронавирус в Грузии: 578 новых случаев, 10 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3949 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 578 новых случаев. При этом было проведено лишь 9750 тестов: PCR-тестов – 4100, экспресс‐тестов на антиген – 5650.
Выздоровели еще 659 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 295 936, выздоровевших – 281 574.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 5,93%, за последние 14 дней составляет 3,06%, за неделю – 3,58%.
С 15 марта в Грузии вакцинированы 30 209 человек, за сутки – 1025.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В Цхинвали выясняют обстоятельства смерти двух жителей и тяжелого ранения еще одного
Следователи выясняют обстоятельства смерти двух жителей Южной Осетии и тяжелого ранения еще одного.
Накануне утром в Цхинвали, близ ресторана «Виктория» обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы. Пострадавшим оказался 34-летний житель города. В Республиканском многопрофильном центре заявили, что у пострадавшего имеются травмы, несовместимые с жизнью.
Позже в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что подозреваемого в причинении огнестрельного ранения жителю Цхинвали нашли мертвым по месту его проживания.
«В квартире нашли еще труп его сожительницы, 34-летней горожанки, с огнестрельным ранением», – подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в югоосетинской генпрокуратуре дополнительно сообщили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и п. «а» ч. 2 ст.105 (убийство двух или более лиц).
«18 апреля в городе Цхинвал, в квартире одного из домов по улице Братьев Губаевых были обнаружены два трупа: 32-летнего мужчины, с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения головы, и 34-летней женщины, с телесными повреждениями в виде сквозного огнестрельного ранения головы. Рядом c трупами в комнате обнаружено огнестрельное оружие, по внешним признакам схожее с пистолетом Макарова и две стрелянные гильзы», – говорится в сообщении генпрокуратуры.
Пресс-служба ведомства уточняет, что в настоящее время с целью установления обстоятельств преступления назначен и проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы.
В ведомстве заявляют, что производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.
Правозащитники подали иск в суд ФРГ на окружение Кадырова
Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) и "Российская ЛГБТ-сеть" подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Истцы обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательству к убийству как минимум 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией. Об этом сообщила британская газета The Guardian, которая ознакомилась с 97-страничным документом.
По данным издания, в заявлении, поданном в прокуратуру ФРГ в феврале, фигурируют заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов и глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, уже находящиеся под санкциями в ЕС за систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества , а также председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.
Правозащитники уже подавали иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с преследованием геев в Чечне, однако в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. При этом законодательство ФРГ позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности вне зависимости от того, где они были совершены, на основе принципа универсальной юрисдикции.
О массовых задержаниях и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно в 2017 году после публикации расследования "Новой газеты". Утверждается, что более 150 человек были вывезены правозащитниками из региона, большая их часть покинула Россию. Однако доследственная проверка Следственного комитета результатов не дала: уголовное дело так и не возбудили. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике "геев нет".
Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу
Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала "Навальный.Live". По словам Милова, у него есть важный участок работы, поэтому, посоветовавшись с коллегами, он решил уехать из России, чтобы не попадать в "арестную ситуацию". Он добавил, что занимается международными связями с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.
Ранее уголовному преследованию после акций протеста в январе и феврале этого года подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат Навального Олег, участницы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
На данный момент в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
- Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии с требованием допустить к нему независимого, гражданского врача. Ранее медики Навального со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается.
- Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января – начале февраля, когда после лечения от последствий отравления "Новичком" политик вернулся в Россию из Германии, был арестован, а затем отправлен в колонию. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые – осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям. В начале февраля соратники Навального сообщили, что временно отказываются от массовых акций, однако обещали возобновить их весной.
- 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в России) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями, мотивировав это тем, что соратники оппозиционера якобы хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя".
- В последние недели сотрудники правоохранительных органов неоднократно приходили с обысками в ФБК и в штабы Навального в ряде регионов России.
Новый план Брюсселя для Грузии – готова ли оппозиция подписать соглашение?
Большинство оппозиционных партий Грузии приветствовали план разрешения политического кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишель, однако запросили дополнительное время для обсуждений и принятия окончательного решения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидеры оппозиции были ознакомлены с содержанием плана в тбилисском офисе представительства ЕС. Члены правящей «Грузинской мечты» на встрече не присутствовали, что стало неожиданностью для журналистов, дожидавшихся совместной пресс-конференции политиков.
План содержит пять пунктов. Он подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, перераспределение полномочий в парламенте, амнистию в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова», а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов.
Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе прежде всего обратила внимание на изменение условий проведения внеочередных парламентских выборов, связанных с барьером в 43% голосов на местных выборах. «Для нас этот принцип приемлем. Необходимо начинать подготовку к выборам самоуправления. Оппозиция должна быть подготовленной и сильной. Особенно важно, чтобы лидеры оппозиции не находились в заключении, а были бы на свободе и участвовали в избирательном процессе», - сказала Самнидзе.
Давид Бакрадзе, недавно покинувший партию «Европейская Грузия», напомнил, что ранее сегодня ЕС и США призвали все стороны подписать предложенный документ. «Для нашего будущего успеха и предстоящей победы оппозиции я считаю крайне важной поддержку Запада и его позицию, поэтому я очень серьезно отнесусь к этому документу. Я обдумаю все. Не буду и не могу спрашивать политсовет из-за отсутствия такового, однако я имею право подумать, и, как только партии и другие члены парламента объявят свою позицию, я представлю свою», - сказал Бакрадзе.
Зураб Джапаридзе, недавно основавший партию «Гирчи – больше свободы», считает, что предложенный план, скорее всего, не сможет разрешить нынешний кризис. Одновременно он подчеркнул, что данное соглашение гарантирует, что в конечном счете решение все же будет найдено, поскольку учитывает такие важные пункты, как освобождение политзаключенных.
Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия был единственным, кто заявил о неприемлемости документа. Причиной стало компромиссное положение, связанное с назначением досрочных парламентских выборов. Бокерия считает, что привязывать этот вопрос к выборам самоуправления недопустимо. Он продолжает настаивать: «либо прямое соглашение, либо плебисцит». Тем не менее, общая позиция «Европейской Грузии» будет озвучена только после того, как план обсудят на уровне политсовета.
Макрон: необходимы «красные линии» в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно определить «красные линии» в отношениях с Россией и привлекать ее к ответственности в том случае, если она эти линии перейдет.
Об этом он заявил в эфире американской телекомпании CBS. Макрон не сказал, о каких именно линиях должна идти речь, то есть какие действия России должны вызывать ответную реакцию. Однако он начал рассуждать про них в ответ на вопрос журналистки, наложит ли Франция на Москву санкции в ответ на возможное вторжение российских войск на Украину.
Говоря о санкциях, Макрон сказал, что их введение в ответ на агрессию против Украины и другие неприемлемые действия Москвы было правильным решением. В то же время, по его мнению, санкции сами по себе не могут решить проблемы, они должны быть частью более широкой политики. По мнению Макрона, именно такой политики Западу и недоставало – Россия перестала относиться к западным странам как к тем, кто отвечает за свои слова, что позволило ей, в частности, несколько лет назад аннексировать Крым, не обращая внимание на мнение Запада.
Отношения с Россией, по словам президента Франции, должны строиться на двух основах – твёрдости в отстаивании своей позиции и диалоге. Макрон поддержал инициативу президента США Джо Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все должны быть заинтересованы в разрядке напряжённости и в установлении чётких правил. При этом, как указал Макрон, диалог предполагает ответственность.
16 апреля президент Франции провёл в Париже переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – обсуждалось наращивание российской военной группировки у границ Украины. Макрон выразил обеспокоенность в связи с этим, а также заявил, что намерен вскоре обсудить вопрос с Путиным.
Сыну Кадырова присудили победу в боксе после того, как его начали бить
Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить.
Фрагмент боя, который транслировался на телеканале «Матч! Боец», выложили в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что соперник сына главы Чечни, юный боксер из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров, отвечает Адаму Кадырову атакой на атаку и несколько раз попадает ему в голову. В этот момент рефери внезапно останавливает поединок и начинает отсчитывать Биттирову, ровно стоящему на ногах, нокдаун, после чего секундант боксера выбрасывает на ринг полотенце, признавая, таким образом, его поражение. Сам Биттиров лишь удивленно разводит руками.
Решением рефери и объявленным результатом боя был удивлен и комментатор телеканала «Матч! Боец». «Довольно непонятно, если честно», - произнес он в эфире.
Отмечается, что международный турнир по боксу «Время Легенд 6: Спецоперация» проходил в Грозном и среди его зрителей был глава Чечни Рамзан Кадыров. После боя его сына портал «Грозный-информ» сообщил, что Адам Кадыров не оставил своему противнику «ни единого шанса».
В Германии национальный День поминовения 80 000 жертв пандемии
Воскресенье стало в Германии национальным Днем поминовения 80 тысяч жертв пандемии. 18 апреля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер присутствовали на утренней мессе в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.
В берлинском Концертхаусе состоялся концерт, трансляцию которого вело общественное телевидение. Президент Германии Штайнмайер напомнил согражданам, что за данными статистики стоит человеческая трагедия, которая все еще продолжается. «Мы как общество не слишком часто напоминали друг другу, что если игнорировать жизнь и страдания отдельных людей, то страдания охватят все общество».
Президент говорил о тех, кто умер в одиночестве в больницах, интернатах и хосписах, не имея возможности попрощаться со своими близкими и родными из-за коронавирусных ограничений.
Штайнмайер заявил, что национальный День поминовения призван напомнить согражданам, что «они не одиноки в своих страданиях и скорби».
Для «Лело» приемлем новый документ Шарля Мишеля
По словам лидера «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе, документ, представленный партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, принципиально приемлем для «Лело», но до того, как будет сформулирована окончательная позиция, все пункты будут обсуждены на политсовете партии.
«Я хочу вам сказать, что мы очень близки к соглашению. Здесь я хотел бы сказать, что вторая сторона соглашения - «Грузинская мечта», снялась со встречи в последний момент, на мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что они не хотят соглашения и действуют импульсивно, что вредит нашему государству и гражданам.
Я хочу поблагодарить всех избирателей, кого бы они ни поддержали, за терпение, которое они проявили во время бойкота в течение последних шести месяцев. Это был непростой процесс. Остался последний шаг до соглашения. Начался процесс перезагрузки, о чем всегда говорила партия «Лело». После этого документа в этой стране начнется новая перезагрузка, что выразится в реализации пунктов, которые будут осуществлены под контролем США и ЕС», - сказал Мамука Хазарадзе.
- Предложенный документ состоит из пяти пунктов. Он повторяет большинство положений плана, который был обнародован 30 марта в Тбилиси представителем Мишеля Кристианом Даниельсоном. Ранее «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала именно эту версию.
- Основные отличия: амнистия в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова» и двух последующих дней, а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия власти не сумеет набрать 43% голосов.
Самадашвили: ЕНД потребуется время, чтобы сформулировать позицию по документу Мишеля
«Сегодняшний документ является немного улучшенным вариантом по сравнению с тем, который обсуждался на прошлом раунде переговоров. В документе более чётко отражен способ освобождения политических заключенных вопрос о досрочных выборах», - сказала представитель «Единого Национального движения» Саломе Самадашвили.
По ее словам, «Национальное движение» обсудит новый документ, представленный Шарлем Мишелем, однако на данном этапе неясно, подпишет ли документ «Грузинская мечта», передает Общественный вещатель.
«Я не знаю, почему «Грузинская мечта» сегодня не пришла на переговоры. У нас нет ответа на этот вопрос, поэтому мы не можем сегодня ничего сказать о соглашении, поскольку отношение «Грузинской мечты» к представленному документу в принципе неизвестно», - сказал Самадашвили.
- Сегодня был опубликован новый документ президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который направлен на разрядку политического кризиса в Грузии. Согласно одному из пунктов, если на выборах в органы местного самоуправления осенью текущего года «Грузинская мечта» не наберет 43 процента голосов по пропорциональной системе, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы.
Шарль Мишель внес новое предложение по урегулированию кризиса в Грузии
По заявлению посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президент Европейского Совета Шарль Мишель внес новое предложение по урегулированию политического кризиса в Грузии. По его словам, данное предложение президент Мишель считает сбалансированным, а также реалистичным, передает Общественный вещатель.
По словам Карла Харцеля, несколько партий запросили время для консультаций.
«Сегодня, в первой половине дня, мы распространили совместное заявление Госдепартамента США и Верховного представителя ЕС, в котором подчеркнули, насколько серьезно ЕС и США относятся к ситуации. В заявлении также говорилось, что президент Мишель собирается сделать сторонам новое предложение. Это уже произошло сегодня и опубликовано. Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным. Текст этого соглашения был передан всем сторонам, как «Грузинской мечте», так и оппозиции.
До начала встречи несколько партий запросили время для консультаций для обсуждения нового предложения, и мы приняли это во внимание. Сегодняшняя встреча была относительно короткой. Мы ждем, когда стороны вернутся и объявят о своем решении, чтобы положить конец этому политическому кризису в Грузии», - сказал Карл Харцель.
Что предусматривает новый документ, представленный Шарлем Мишелем?
Предложенный документ состоит из пяти пунктов. Он повторяет большинство положений плана, который был обнародован 30 марта в Тбилиси представителем Мишеля Кристианом Даниельсоном. Ранее «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала именно эту версию.
Основные отличия: амнистия в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова» и двух последующих дней, а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия власти не сумеет набрать 43% голосов.
Соглашение «Путь для продвижения Грузии» 2.0.
Решение вопросов, воспринимаемых как политизированное правосудие
- В течение недели после подписания данного соглашения стороны обязуются рассмотреть два случая предполагаемого политизированного правосудия путем амнистии или же принятия таких мер, которые повлекут эквивалентный результат. В частности, партии, представленные в парламенте, должны инициировать закон об амнистии, который коснется всех дел, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, также известными, как «ночь Гаврилова».
- Парламент должен начать обсуждения вопроса политизированного правосудия и по мере необходимости внести поправки в существующие процедуры, которые позволяют лишить депутата неприкосновенности простым большинством. Подразумевается, что порог голосов, необходимых для лишения мандата, будет повышен.
Сроки:
- Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.
- Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.
Амбициозная реформа избирательной системы
- Следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов, будет от нулевого, естественного до 2%.
- Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.
- Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками: Местные выборы — пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.
- Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.
- Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.
- Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.
- Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.
- Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.
- Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе могут быть предоставлены дополнительные функции, такие как участие в пересчете.
- В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 года по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 года (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.
Сроки:
- Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.
- Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.
- Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.
Верховенство закона / судебная реформа.
В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:
- Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:
- Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;
- представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;
- должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;
- принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений;
- В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.
- Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.
- Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.
- Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.
Сроки:
- Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.
- Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.
- Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.
- Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.
Распределение власти в парламенте
- Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:
- Комитет по процедурным вопросам и правилам
- Комитет по правовым вопросам
- Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции
- Бюджетный комитет
- Комитет по иностранным делам
- Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать должности главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, ЕС-Грузия. Комитет парламентской ассоциации, Парламентская ассамблея Совета Европы.
- В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]
- Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.
Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.
Предстоящие выборы
Согласно предложению, сделанному «Грузинской мечтой» 16 апреля 2021 года, досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов по пропорциональной системе на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года.
Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них».
Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются приступить к исполнению своих обязанностей депутатов парламента, а также участвовать в предстоящих выборах на основе избирательной реформы, согласованной выше, в интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения данного соглашения.
Власти Грузии запросят международную наблюдательную миссию на местных выборах в октябре 2021 года.
Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.
В Бельгии убит чеченец при нападении свыше 20 человек
Полиция стянута к бельгийскому городу Льеж с целью предотвратить развитие конфликта между чеченской и курдской диаспорами. 16 апреля неизвестными в масках был убит уроженец Чечни.
Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они курды, передает агентство «Франс пресс» со ссылкой на бельгийские власти. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них замечены бейсбольные биты как минимум одно огнестрельное оружие.
Кадры инцидента, снятые очевидцами, распространились в соцсетях. На видео группа людей бежит за черным автомобилем. Когда тот останавливается, нападающие окружают его. Слышно четыре выстрела.
Этому инциденту предшествовал конфликт, произошедший 15 апреля между чеченцем и курдом в сервисном центре. Пытаясь их разнять, получили ранения владелец и клиент центра, уточнили в местной прокуратуре.
По следам пятничного случая полиция допрашивает и проверяет личности троих курдов и 28 чеченцев. Их статус в Бельгии проверяется. Изъят по крайней мере один автомат Калашникова.
- В конце марта во Франции более полутысячи человек вышли на улицы с требованием прекратить предвзятое отношение к чеченской диаспоре. Поводом для акций стало убийство 23-летнего уроженца Чечни Хамзата Лабазанова, который был застрелен 17 марта в городе Рен. Полиция назвала мотивом преступления «разборки наркоторговцев», а близкие убитого - месть дилеров за попытки Лабазанова помешать им распространять наркотики в здании, где он жил.
- Летом 2020 года во французском Дижоне наркоторговцы напали на 16-летнего чеченского подростка. За этим последовали стычки, сотни членов диаспоры приехали из разных городов Франции с целью заступиться за мальчика. Некоторые СМИ и политики свели происходящее к «разборкам из-за наркобизнеса», что побудило многочисленных уроженцев Чечни подать жалобы на клевету.
В Батуми протестуют против застройки Старого бульвара
В центре Батуми сегодня, 18 апреля, прошла очередная акция против застройки Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. Дата проведения митинга была выбрана неслучайно. 18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест.
«Бульвар – собственность каждого гражданина Грузии, а не богатых людей, которые похищают наши уникальные территории, строя там небоскребы и рестораны, ограждая пляжи заборами и превращая уникальные зеленые зоны в свои дворы… Батуми не смирится с крайней несправедливостью и беззаконием», - говорится в заявлении общества «Батуми», организовавшем акцию.
По информации агентства «Новости-Грузия», к митингу присоединились сотни человек. Среди них были гражданские активисты, политики и рядовые жители черноморского города.
Главное требование сегодняшней акции – незамедлительное утверждение плана сохранения и развития бульвара, над которым специалисты работали в течение двух лет.
Демонстранты держали в руках транспарант с надписью «Не уступим бульвар». Они выразили поддержку Ираклию Джинчарадзе, который был уволен с должности директора Батумского бульвара после того, как выступил против передачи городского пляжа частной компании.
Протестующие также высказались против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара.
Организаторы митинга отдельно высказали солидарность протестующим против строительства ГЭС на реке Риони в Имеретии.
В Израиле отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Израиля в воскресенье отменили обязанность носить защитные маски на открытом воздухе. Это последнее из череды послаблений, связанных со значительным снижением числа зараженных коронавирусом в стране, которая занимает первое место в мире по темпам вакцинации.
К середине апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили уже более 80 процентов жителей Израиля старше 16 лет. Число выявленных случаев инфекции, которое в середине января достигало 10 тысяч за сутки (при населении страны менее 10 миллионов человек), начало снижаться уже в феврале, а в последние недели не превышает 200-300 в день. Снизилось и число госпитализаций и смертей - на пике эпидемии в Израиле умирали от коронавирусной инфекции до 100 человек в день, сейчас в среднем около 10.
«Мы на лидирующих позициях в мире, если говорить о восстановлении после коронавируса» - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что о конце эпидемии говорить еще рано.
В стране был введен жесткие карантин. Границы Израиля были фактически закрыты, ограничения на въезд сохраняются и сейчас. Как эти меры, так и быстрые темпы вакцинации, по мнению специалистов, помогли выправить ситуацию. Сейчас ограничения постепенно отменяются.
Масочный режим в стране был введен около года назад. Ношение масок по прежнему необходимо в общественных местах в закрытых помещениях.
В России ношение масок, а также перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей». Согласно опросу, 64 процента жителей России выступает против введения бессрочного масочного режима в общественных местах, а 15 поддерживают эту идею. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. На открытом воздухе ношение масок обязательно в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии.
Чехия после обвинений в адрес ГРУ вряд ли даст «Росатому» достроить АЭС
МИД России пригрозил Чехии «ответными мерами» и выразил властям этой страны «решительный протест» в связи с объявленным накануне решением Праги выслать 18 сотрудников российского посольства. Это решение в заявлении МИД названо беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами.
Российское внешнеполитическое ведомство также увидело в решении чешских властей «американский след» и назвало его стремлением угодить США. «Чешские власти даже превзошли своих заокеанских хозяев», - заявляет МИД.
Премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии накануне заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека. Высылаемые из Чехии россияне, как утверждается, сотрудники спецслужб.
В тот же день полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году - в дни, предшествовавшие взрыву - въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идет о тех же людях, которых в Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев пишет, что в это время в Чехии были и другие сотрудники российской военной разведки.
В Чехии сообщение о причастности российских спецслужб к взрывам бурно обсуждается. Президент Милош Земан, известный пророссийскими высказываниями, как сообщается, поддержал действия властей. Сам он, однако, не комментировал ситуацию.
В правительстве страны дали понять, что российская компания «Росатом» вряд ли сможет претендовать на получение подряда на достройку АЭС «Дукованы». По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, ее участие в тендере теперь «практически исключено». О том же сказал и.о. главы МИД Ян Гамачек. По всей вероятности, «Росатом» не допустят даже до первой фазы отбора, в ходе которой будут проверять компании-претенденты с точки зрения безопасности. Окончательное решение примет кабинет министров. За право строительство нового энергоблока, кроме «Росатома», борются компании из США, Франции и Южной Кореи.
Чехия также заявила, что вынесет вопрос о диверсии российских агентов на обсуждение глав МИД стран ЕС. Страны-союзники Чехии по НАТО, включая США, поддержали действия Праги.
Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции перенесена на 17:00
Встреча «Грузинской мечты» и оппозиции в представительстве ЕС перенесена на 17:00. Об этом Общественному вещателю сообщили в представительстве ЕС.
Ранее встреча была назначена на 14:00.
Встреча представителей правящей команды и оппозиционных партий пройдет с участием послов-посредников - посла США в Грузии Келли Дегнан и посла ЕС Карл Харцеля.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Суд отправил за решетку налетчика на «Банк Грузии»
28-летний Николоз Цурцумия, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. «Да, я признаю себя виновным… Я приношу извинения тем людям, которых напугал», - заявил Цурцумия в суде.
16 апреля мужчина ворвался в экспресс-филиал «Банка Грузии» у станции метро «Авлабари». По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокаты Цурцумия называют произошедшее «социальным протестом». По их словам, молодой мужчина удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. Решить спор законными способами молодой мужчина не пытался. Как заявляют адвокаты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы. «Он и не думал брать людей в заложники, он просто желал восстановить свои нарушенные права», - заявил адвокат Георгий Бардавелидзе в ходе судебного заседания.
Сегодня, 18 апреля, Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Цурцумия заключение. Защита просила, чтобы обвиняемый был отпущен под залог в размере 30 тысяч лари и оставался на свободе до окончания следствия. Адвокаты подчеркивали, что у обвиняемого серьезные проблемы со здоровьем - порок сердца. Одновременно они указали, что Цурцумия проявил снисходительность, освободив из банка пожилого педагога.
Тем не менее, ходатайство адвокатов поддержано не было.
Суд полностью разделил позицию стороны обвинения. Как указал на заседании прокурор Тамаз Мебония, существует опасность сокрытия обвиняемого, особенно, с учетом того факта, что его родители живут и работают за границей. Он также указал на риск совершения нового преступления и опасность уничтожения улик. «Обвиняемый не сожалеет о содеянном… Прежде чем обратиться к этой странной форме протеста, он мог бы попросить о начале расследования. Этот человек не признает закона», - заявил прокурор.
В итоге Цурцумия оставили в заключении. Досудебное слушание по делу назначено на 7 июня. Следствие продолжается по факту захвата в качестве заложников двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Задержанному грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы.
Специалисты ожидают пик третьей волны пандемии в Грузии в конце апреля
Грузия достигнет пика третьей волны заражений коронавирусом в конце апреля – начале мая. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Он указал, что абсолютно все индикаторы указывают продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, показатель выявляемости новых фактов заражения за сутки составил 4,85%, а число активных случаев COVID-19 почти достигло 11 тысяч, что привело к увеличению нагрузки на больницы.
«Сейчас у нас примерно то же самое, что в первой половине октября, поэтому мы должны быть очень осторожны и соблюдать все рекомендации… Говорю прямо, что эпидситуация ухудшилась, и где-то к концу апреля – началу мая мы достигнем пика», - заявил Гамкрелидзе.
При этом глава NCDC высказал предположение, что третья волна коронавируса в Грузии будет не такой тяжелой, как вторая, которая пришлась на холодный период года.
- С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295,3 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 280,9 тысячи пациентов, скончались 3 939. В конце марта ситуация с заболеваемостью снова усложнилась, в некоторых районах закрыли школы и детские сады, специалисты приступили к массовому тестированию местных жителей.
- За последние сутки в Грузии было выявлено 818 новых фактов заражения. Сейчас в стране 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента проходят лечение в больницах.
- В ответ на ухудшение эпидситуации власти Грузии объявили о продлении пасхальных каникул. Дополнительно нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Работодателей обязали переводить сотрудников на «дистанционку».
За сутки на Северном Кавказе выявили 303 случая инфицирования коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 22 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 303.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Северной Осетии - два, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 050 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 103 (44 272 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 59 (52 014)
- Дагестан + 43 (31 814)
- Кабардино-Балкария + 30 (23 443)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 913)
- Северная Осетия + 12 (16 602)
- Адыгея + 11 (14 299)
- Калмыкия + 11 (20 280)
- Ингушетия + 11 (15 296)
- Чечня + 10 (11 864)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 797 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 апреля, выявлено 4 702 101 человек с коронавирусом.
В Австрии сотни человек вышли на демонстрацию против выдворения чеченцев
В Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.
Участники согласованной акции, которую организовал «Культурный центр Ичкерии», вечером 16 апреля прошли от следственной тюрьмы, куда нередко помещают беженцев из Чечни, до здания министерства юстиции страны. Демонстрантов охраняла полиция. Собравшиеся скандировали: «Справедливость для Али!»
Согласно австрийским СМИ, Хациев умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме за три недели до планируемого освобождения, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель «Культурного центра Ичкерии» Роза Дунаева.
«Еще пятеро заключенных чеченцев умерли за последние несколько лет в австрийских тюрьмах, - добавила она. - Около сотни наших земляков были высланы в Россию за полтора года и вновь попали в Чечню, где им угрожает физическая расправа. Так, несколько месяцев назад там исчез депортированный Хасан Тамаев, и вестей о нем до сих пор нет».
- Митинги против незаконных депортаций чеченцев нередко проходят в европейских городах. В марте члены диаспоры в Австрии выступили против пыток своих земляков на родине. Помимо них на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, выступившие «против диктатуры».
- В феврале в Вене прошел пикет против депортации из Австрии чеченских беженцев и афганских мигрантов. На площади Шварценбергплац собрались около трехсот человек, включая родственников депортированных и австрийских правозащитников.
- В апреле власти Франции депортировали в Россию чеченского беженца Магомеда Гадаева, высылку которого перед этим запретил местный суд: адвокат доказал, что на родине тому грозит опасность. Вскоре после прибытия в Россию мужчину этапировали в Чечню, где против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия.
Давид Твалабеишвили ознакомился с реабилитационными работами на Ингури ГЭС
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили вместе с парламентариями и энергетиками ознакомился с продолжающимися реабилитационными работами на Ингури ГЭС, сообщает Общественный вещатель.
Согласно информации, распространенной министерством, такая масштабная и комплексная реконструкция на крупнейшей гидроэлектростанции Грузии проводится впервые за последние 15 лет.
«20 января 2021 года для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном туннеле остановлены все пять агрегатов Ингури ГЭС. Реабилитационный процесс идет круглосуточно. Большинство работников - местные жители. Ингури ГЭС должна быть подключена к общей энергосети в начале мая этого года.
- Восстановление деривационного туннеля значительно сократит количество утечки воды, что в будущем повлияет на электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанцией Ингури.
- В результате реабилитации отводного тоннеля ГЭС потери воды будут снижены на 30% -35%, что означает производство дополнительных 100 млн. КВт ч электроэнергии в год», - говорится в сообщении ведомства.
Представители оппозиции и правящей партии Грузии возвращаются за стол переговоров
Встреча членов «Грузинской мечты» и оппозиции состоится сегодня, 18 апреля, в представительстве ЕС в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Переговоры будут проходить при участии послов-фасилитаторов. Они начнутся в 14:00. Посол США в Грузии Келли Дегнан уже прибыла в офис представительства ЕС.
Накануне дипломатические представительства США и ЕС распространили совместное заявление, в котором приветствовалось возобновление контактов сторон. При этом была подчеркнута необходимость компромисса, приемлемого для всех.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили также провела встречу с послами ЕС и США в Грузии Карлом Харцелем и Келли Дегнан. Дипломаты покинули Дворец Орбелиани без комментариев, информацию о подробностях переговоров не распространила и администрация президента.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Великобритания направит военные корабли в Черное море
Великобритания намерена в мае направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота - для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженный ракетами эсминец типа 45 (тип «Даринг»), а также фрегат типа 23 (тип «Дюк»). Для их поддержки в Средиземном море останется авианосец «Квин Элизабет».
Представитель минобороны Великобритании не стал комментировать сообщение, отметив при этом, что Лондон и его союзники безоговорочно поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее сообщалось о возможной отправке в Черное море уже в середине апреля двух эсминцев ВМФ США. Однако, как пишет Sunday Times, президент Джо Байден отменил распоряжение об этом с целью избежать дополнительной напряженности в отношениях с Россией. Турецкие СМИ сообщали, что США отозвали соответствующую заявку на проход кораблей через Босфор. Официально американская сторона не комментировала ни планы отправить корабли в Черное море, ни отказ от них.
В Черном море сейчас - на фоне обострения отношений России и Украины - находится крупная группировка ВМФ России, включающая в себя, помимо кораблей Черноморского флота, также соединение кораблей Каспийской флотилии и корабли Северного флота. Утверждается, что они проводят учения. Под предлогом учений Россия до октября наложила запрет на прохождение через Керченский пролив иностранных военных кораблей, включая украинские. Киев считает это решение незаконным.
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